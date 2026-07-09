Bursa'da eşinin cesedini parçalayıp çöpe atan kadından iblis savunması: "Aklıma girmiş"
Bursa’da 77 yaşındaki emekli polis eşi Ali Fuat Uzunoğlu’nu öldürüp cesedini parçalara ayırarak çöpe atan 69 yaşındaki Adalet Uzunoğlu, ilk kez hakim karşısına çıktı. Cinayeti işlemediğini, eşinin merdivenlerden düşerek öldüğünü iddia eden sanık, cesedi parçalamasının nedenini ise "İblis aklıma girdi" diyerek açıkladı.
Bursa'da emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu'nun (77) ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Eşinin cesedini parçalayıp farklı çöp konteynerlerine attığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Adalet Uzunoğlu (69), ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede cinayeti işlediğini reddeden sanık, cesedi parçaladığını kabul ederken dikkat çeken ifadeler kullandı.
"BEKLEDİM BEKLEDİM, UYANMADI"
Mahkemede savunma yapan Adalet Uzunoğlu, eşini öldürmediğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı: "Sabah namazından 7-8 saat sonra kalktım, baktım, evde yoktu. Çöpleri atayım, dedim. Baktım merdivenlerde yatıyor. Salladım, dürttüm. Ölmüş, kütük gibi olmuş. Akşam saatlerine kadar uyanır, diye bekledim. Bekledim bekledim, uyanmadı."
Sanık, daha sonra cesedi parçaladığını anlatarak şunları söyledi: "Evimizde bir nacak vardı. Onunla 5-10 parçaya böldüm. Yaklaşık 5-6 saat sürdü. Poşetlere koydum. Gece saatlerinde farklı farklı çöpe attım."
"EVDE KURBANI BEN KESTİĞİM İÇİN ZOR OLMADI"
Mahkeme başkanının "Nasıl kestin, zorlanmadın mı?" sorusuna sanık şu yanıtı verdi: "Evde kurbanı ben kestiğim için çok kolay kestim, zor olmadı."
Başkanın "Adam ölmüş, haber verseydin, niye parçalıyorsun?" sorusuna ise şu sözlerle karşılık verdi: "Çok korktum. Bana çok zulüm ediyordu. 50 seneden fazla zulüm etti. Küfürler ediyordu. Ben de korktum, haber vermedim."
"İŞTE İBLİS GİRMİŞ AKLIMA"
Mahkeme heyetinin "Kendi kendine düştü deseydiniz" sözleri üzerine Adalet Uzunoğlu şu ifadeleri kullandı: "İşte iblis girmiş aklıma. O şeytan var ya. Ben burayı çekecekmişim, burayı görecekmişim. Göreceğim varmış bu yaşımda. 40 sene, 50 sene çektim, burayı görecekmişim."
AVUKATI: "MÜVEKKİLİMİN AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL"
Sanık avukatı, müvekkilinin Ali Fuat Uzunoğlu'nu öldürdüğünü kabul etmediğini belirterek, yalnızca cesedin bütünlüğünü bozma suçundan değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Avukat ayrıca, Adalet Uzunoğlu'nun Alzheimer ilaçları kullandığını, akıl sağlığının yerinde olmadığını ve gözlem altına alınması gerektiğini ifade etti.
ÇOCUKLARI ŞİKAYETÇİ OLMADI
Sanığın oğulları F.U. ile M.U., annelerinin akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürerek şikayetçi olmadı.
F.U. mahkemede, "Evde arama yapıldığı zaman, arama daha verimli olsun diye evden 13 kamyon çöp çıktı. Annemin akıl sağlığı yerinde değil." ifadelerini kullanırken, M.U. ise, "Annem burada az bile söyledi. Annemin öldürdüğünü düşünmüyorum. 50 yıl sabretti, şimdi niye yapsın ki?" dedi.
MAHKEMEDEN ADLİ TIP KARARI
Mahkeme heyeti, Adalet Uzunoğlu'nun akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla gözlem altına alınmasına ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Ne olmuştu?
Olay, 28 Ocak'ta Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi.
Adalet Uzunoğlu 30 Ocak'ta polis merkezine giderek eşi Ali Fuat Uzunoğlu'nun iki gün önce evden çıktıktan sonra geri dönmediğini söyleyerek kayıp başvurusunda bulundu.
Polisin evde yaptığı incelemelerde kan izleri, doku parçaları ve suçta kullanıldığı değerlendirilen satır ile bıçak bulundu. Kriminal inceleme sonucunda kan ve doku örneklerinin Ali Fuat Uzunoğlu'na, satır ve bıçaktaki parmak izlerinin ise Adalet Uzunoğlu'na ait olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan Adalet Uzunoğlu, 5 Nisan'da "Eşe karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki oğlu ile kardeşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.