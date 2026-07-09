Bursa'da eşinin cesedini parçalayıp çöpe atan kadından iblis savunması: "Aklıma girmiş"

Sanık, daha sonra cesedi parçaladığını anlatarak şunları söyledi: "Evimizde bir nacak vardı. Onunla 5-10 parçaya böldüm. Yaklaşık 5-6 saat sürdü. Poşetlere koydum. Gece saatlerinde farklı farklı çöpe attım."

Mahkemede savunma yapan Adalet Uzunoğlu, eşini öldürmediğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı: " Sabah namazından 7-8 saat sonra kalktım, baktım, evde yoktu. Çöpleri atayım, dedim. Baktım merdivenlerde yatıyor. Salladım, dürttüm. Ölmüş, kütük gibi olmuş. Akşam saatlerine kadar uyanır, diye bekledim. Bekledim bekledim, uyanmadı."

Adalet Uzunoğlu (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

"EVDE KURBANI BEN KESTİĞİM İÇİN ZOR OLMADI"

Mahkeme başkanının "Nasıl kestin, zorlanmadın mı?" sorusuna sanık şu yanıtı verdi: "Evde kurbanı ben kestiğim için çok kolay kestim, zor olmadı."

Başkanın "Adam ölmüş, haber verseydin, niye parçalıyorsun?" sorusuna ise şu sözlerle karşılık verdi: "Çok korktum. Bana çok zulüm ediyordu. 50 seneden fazla zulüm etti. Küfürler ediyordu. Ben de korktum, haber vermedim."