52 yaşındaki hoca ocakta büyük bir operasyon istiyor! Kartal’da ayrılık sinyalleri şimdiden başladı

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, köklü değişim sinyalleri verdi. Yalçın, yönetime detaylı bir rapor sundu. Başarılı hocanın hazırladığı raporda 3 futbolcunun takımdan gönderilmesi yönünde ifadeler yer aldı. Tecrübeli çalıştırıcının, büyük beklentilerle transfer edilen Paulista, Svensson ve Jurasek için "Onların performansından memnun değilim, yollar ayrılmalı" değerlendirmesini yaptığı öğrenildi. Ayrıca raporda, takımın önemli isimlerinden Milot Rashica ve Felix Uduokhai için de dikkat çeken bir not yer aldı. Yalçın bu 2 futbolcunun kalitesine güvendiğini belirtse de, kulübe ulaşacak iyi teklifler doğrultusunda değerlendirmeye alınabileceklerini ifade etti. Beşiktaş yönetiminin hazırlıklara başladığı, listedeki isimlerle ilgili teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Takımda radikal bir yeniden yapılanma sürecine girilmesi beklenirken, Siyah-Beyazlı taraftarlar da yönetimin atacağı adımları merakla bekliyor.

Sergen Yalçın'ın gönderilecek oyuncuları büyük ölçüde belirlediği öğrenildi.



Yalçın köklü değişiklikler yapmak için Adalı ile görüş alışverişinde bulunuyor.