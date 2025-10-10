PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

52 yaşındaki hoca ocakta büyük bir operasyon istiyor! Kartal'da ayrılık sinyalleri şimdiden başladı

Sergen Yalçın’dan flaş rapor: Paulista, Svensson ve Jurasek gönderilecek! Rashica ile Uduokhai için ise teklif bekleniyor. Beşiktaş’ta devre arası öncesi yaprak dökümü başlıyor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ekim 2025
52 yaşındaki hoca ocakta büyük bir operasyon istiyor! Kartal’da ayrılık sinyalleri şimdiden başladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, köklü değişim sinyalleri verdi. Yalçın, yönetime detaylı bir rapor sundu. Başarılı hocanın hazırladığı raporda 3 futbolcunun takımdan gönderilmesi yönünde ifadeler yer aldı. Tecrübeli çalıştırıcının, büyük beklentilerle transfer edilen Paulista, Svensson ve Jurasek için "Onların performansından memnun değilim, yollar ayrılmalı" değerlendirmesini yaptığı öğrenildi. Ayrıca raporda, takımın önemli isimlerinden Milot Rashica ve Felix Uduokhai için de dikkat çeken bir not yer aldı. Yalçın bu 2 futbolcunun kalitesine güvendiğini belirtse de, kulübe ulaşacak iyi teklifler doğrultusunda değerlendirmeye alınabileceklerini ifade etti. Beşiktaş yönetiminin hazırlıklara başladığı, listedeki isimlerle ilgili teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Takımda radikal bir yeniden yapılanma sürecine girilmesi beklenirken, Siyah-Beyazlı taraftarlar da yönetimin atacağı adımları merakla bekliyor.

Sergen Yalçın'ın gönderilecek oyuncuları büyük ölçüde belirlediği öğrenildi.

Yalçın köklü değişiklikler yapmak için Adalı ile görüş alışverişinde bulunuyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Gazze’de kalıcı ateşkes başladı! Trump ve Hamas’tan Türkiye’ye teşekkür... 5 günlük ilk aşamada neler yaşanacak?
Rize’ye doğanın kalbine açılan yol! Başkan Erdoğan Isırlık Yolu’nu hizmete açacak
Takas Bank
Promosyona Ekim zammı! Emekliye 32 bin TL müjdesi | İşte detaylar...
Umudun Anahtarı Erdoğan! mesajlarıyla sosyal medya sallandı! Bakanlar peş peşe paylaştı
Başkan Erdoğan baba ocağı Rize’de! Vatandaşlara seslendi: Heyelan bölgelerini ziyaret edeceğiz
Borsa İstanbul
Bakan Fidan’dan Gazze’de ateşkes açıklaması: Türkiye sahada ateşkesi takip edecek | İlk aşamanın 4 hedefi var
Görüşmede Terörsüz Türkiye vurgusu! Başkan Erdoğan IKYB Başkanı Neçirvan Barzani’yi kabul etti
ABD Başkanı Trump’tan ateşkes açıklaması! Başkan Erdoğan’a özel teşekkür etti: İnanılmaz bir iş çıkardı
Kim Milyoner Olmak İster?de heyecan dolu anlar: FIFA Dünya Kupası tarihinde VAR sistemi ilk kez hangisinde uygulanmıştır sorusu geceye damga vurdu!
Başkan Erdoğan’dan Gazze mesajı: Görev gücünde olacağız | Hamas’a tebrik İsrail’e uyarı
Yapay zeka imzasıyla Venceremos! Gazze mesajlı klip sosyal medyayı salladı...
Gazze’de son ana kadar bombardıman! Ateşkes imzalandı ama İsrail saldırıya devam ediyor | Filistinlilere kritik uyarı
Serdar Öktem suikastında İspanya misillemesi! Talimat ’Daltonlar’dan suikast timi ’Gündoğmuş’tan! | Tetikçiler kamerada!
Emekliye %11,43 kök zam hesabı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 farklı senaryo masada! 16.881 TL alanlar...
Aylık gelirini de açıkladı! Uyuşturucu soruşturmasında Hadise’nin ifadesi ortaya çıktı: Hayatım boyunca...
Aynadaki Yabancı’da meraklandıran başlangıç: Ünlü ailenin gizemli odası!
Ateşkeste kritik 72 saat tüm detaylar! İsrail Gazze’den ne zaman çekilecek? Esir takası ne zaman?
Özgür Özel övünüyor ama vatandaş CHP’li belediyelere isyan etti! Çöp, susuzluk yolsuzluk...
Sizin İçin Seçtiklerimiz
BUSKİ baraj doluluk oranları 9 EKİM | Bursa barajlarında son durum ne? Bursa baraj doluluk oranı yüzde kaç? BUSKİ baraj doluluk oranları 9 EKİM | Bursa barajlarında son durum ne? Bursa baraj doluluk oranı yüzde kaç? Batman’da dehşet anları! Mermiler havada uçuştu | Olaya müdahale eden polis memuru kurşunların hedefi oldu Batman'da dehşet anları! Mermiler havada uçuştu | Olaya müdahale eden polis memuru kurşunların hedefi oldu İslam karşıtlığının tavan yaptığı İtalya’da peçe ve burka yasağı için teklif verildi! İslam karşıtlığının tavan yaptığı İtalya'da peçe ve burka yasağı için teklif verildi! Altın fiyatları 9 Ekim 2025: Bugün gram altın alsam ne kadar öderim? ONS, çeyrek, yarım, tam altın alış satış fiyatları... Altın fiyatları 9 Ekim 2025: Bugün gram altın alsam ne kadar öderim? ONS, çeyrek, yarım, tam altın alış satış fiyatları... Galatasaray ile Barış Alper Yılmaz arasında fark var! Maaş talebi şoke etti Galatasaray ile Barış Alper Yılmaz arasında fark var! Maaş talebi şoke etti Discord’da veri skandalı: Kimlikler çaldırıldı! Discord'da veri skandalı: Kimlikler çaldırıldı!