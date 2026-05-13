Brigitte ünlü oyuncuyla mesajları yakaladı: Tokadın arkasında Macron’un platonik aşkı varmış

Tardif, Macron'un Farahani ile platonik bir ilişki yaşadığını ve aralarındaki mesajların çift arasında gerginliklere yol açtığını belirtti.

Macron, olay sonrası aile içi tartışmaları reddetmiş ve olayın bir 'samimiyet anı' olduğunu iddia etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçtiğimiz yıl Vietnam ziyaretinde eşi Brigitte Macron'dan yediği tokadın sebebi ortaya çıktı. Fransız basınının haberlerine göre dünya gündemine damga vuran tokadın arkasında ihanet var.

Macron, eşi Brigitte tarafından böyle tokatlandı

TOKADIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Mayıs 2025'te Vietnam'da çekilen bir videoda başkanlık uçağının kapısı açılırken Brigitte'in Macron'a tokat attığı görülmüştü.

Dünya basınında da manşetlere düşen olayın ardından Macron aile içi tartışmaları reddetmiş ve aralarındakinin bir "samimiyet anı" olduğunu iddia etmişti. Fakat daha sonra gelen görüntülerde Brigitte'in eşinin elini tutmayı da reddettiği dikkat çekmişti.

2017 seçimlerinden bu yana Elysee Sarayı'nın akredite muhabirlerinden olan bir gazeteci, Macron çiftinin gerçekleri sakladıkları için pişman olduklarını belirtti. Gazeteciye göre mükemmel değil, gerçek bir çift olduklarını gösterebilirlerdi.

EŞİ İRANLI OYUNCU İLE MESAJLARINI YAKALADI

Elysee muhabiri Florian Tardif o gün arka planda yaşananları şöyle anlattı:

Olan şu ki Brigitte Macron tanınmış bir isimden bir mesaj gördü. İranlı bir oyuncu: Gülşifte Farahani.

Gazetecinin röportaj verdiği Marc Olivier Fogiel ise şaşkına döndü ve "Adını öylece veriyor musunuz?" dedi. Tardif "Adını veriyorum. Paris'te dolaşan söylentiler var. Bunlar sadece söylenti değil." diyerek 2007 yılında ülkesini terk ederek Fransa'ya gelen Tahran doğumlu 42 yaşındaki oyuncuya atıfta bulundu.

Gülşifte Farahani Ashgar Farhadi'nin Elly Hakkında (2009) , Jim Jarmusch'un Paterson (2016) ve Eran Riklis'in Read Lolita in Tehran (2024) gibi pek çok film ile tanınıyor.