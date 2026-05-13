Brigitte ünlü oyuncuyla mesajları yakaladı: Tokadın arkasında Macron’un platonik aşkı varmış
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron arasında Vietnam ziyareti sırasında yaşanan tokat krizinin perde arkası Fransız basınında yeniden gündem oldu. Elysee muhabiri Florian Tardif’e göre krizin nedeni, Macron’un İranlı oyuncu Gülşifte Farahani ile mesajlaşmaları. İddiaya göre Macron platonik aşık olduğu Gülşifte'ye "Seni çok güzel buluyorum" diye mesaj atarken Brigitte'e yakalandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçtiğimiz yıl Vietnam ziyaretinde eşi Brigitte Macron'dan yediği tokadın sebebi ortaya çıktı. Fransız basınının haberlerine göre dünya gündemine damga vuran tokadın arkasında ihanet var.Macron, eşi Brigitte tarafından böyle tokatlandı
TOKADIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI
Mayıs 2025'te Vietnam'da çekilen bir videoda başkanlık uçağının kapısı açılırken Brigitte'in Macron'a tokat attığı görülmüştü.
Dünya basınında da manşetlere düşen olayın ardından Macron aile içi tartışmaları reddetmiş ve aralarındakinin bir "samimiyet anı" olduğunu iddia etmişti. Fakat daha sonra gelen görüntülerde Brigitte'in eşinin elini tutmayı da reddettiği dikkat çekmişti.
2017 seçimlerinden bu yana Elysee Sarayı'nın akredite muhabirlerinden olan bir gazeteci, Macron çiftinin gerçekleri sakladıkları için pişman olduklarını belirtti. Gazeteciye göre mükemmel değil, gerçek bir çift olduklarını gösterebilirlerdi.
EŞİ İRANLI OYUNCU İLE MESAJLARINI YAKALADI
Elysee muhabiri Florian Tardif o gün arka planda yaşananları şöyle anlattı:
Olan şu ki Brigitte Macron tanınmış bir isimden bir mesaj gördü. İranlı bir oyuncu: Gülşifte Farahani.
Gazetecinin röportaj verdiği Marc Olivier Fogiel ise şaşkına döndü ve "Adını öylece veriyor musunuz?" dedi. Tardif "Adını veriyorum. Paris'te dolaşan söylentiler var. Bunlar sadece söylenti değil." diyerek 2007 yılında ülkesini terk ederek Fransa'ya gelen Tahran doğumlu 42 yaşındaki oyuncuya atıfta bulundu.
Gülşifte Farahani Ashgar Farhadi'nin Elly Hakkında (2009) , Jim Jarmusch'un Paterson (2016) ve Eran Riklis'in Read Lolita in Tehran (2024) gibi pek çok film ile tanınıyor.
"ÇOK GÜZELSİN GÜLŞİFTE"
Florian Tardif, Macron'un Gülşifte Farahani ile birkaç ay boyunca platonik bir ilişki yaşadığını, ona "oldukça ileri giden mesajlar" gönderdiğini ve bu mesajlar arasında "Sizi çok güzel buluyorum" gibi ifadelerin de bulunduğunu ileri sürüyor. "Bu, çevresinden bana aktarılan şey; bu sabah söylediğim de bu." diye açıklıyor.
Bu mesajların, çift arasında "gerginliklere" yol açtığı ve bunun Hanoï havaalanındaki başkanlık uçağında, piste iniş sırasındaki krize uzandığı belirtiliyor.