“Beni kurtarın” demişti! Müge Anlı yayını ihbar sayıldı! 2 çocuk annesi kolluk marifetiyle tedavi altına alınacak!

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Elif Yıldırım, 3 Mayıs'tan bu yana kayıp olan kardeşi Kudret Selin Timaş'ın madde bağımlılığına sürüklendiğini ve zorla alıkonulduğunu belirterek yardım istemişti. Yapılan araştırmalar neticesinde emniyet güçleri tarafından Taksim'de ulaşılan ancak ailesiyle görüşmeyi reddeden Timaş için yargıdan kritik bir karar geldi.

Müge Anlı'da Kudret Timaş olayı: Polis eşliğinde hastaneye götürülecek

32 yaşındaki 2 çocuk annesi Kudret Selin Timaş, 3 Mayıs'ta annesini arayıp yardım istemesinin ardından kaybolmuştu. Ailesinin ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmasıyla olay kısa sürede gündeme geldi.

Kardeşinin hayatından endişe eden Elif Yıldırım, Kudret'in zorla alıkonulduğunu ve madde bağımlılığına sürüklendiğini iddia ederek yardım talep etti. Yapılan araştırmalar sonucunda Kudret Timaş'ın Taksim'de bir polis merkezine giderek kayıp olmadığını söylediği öğrenildi. İhbarların ardından bölgeye yönlendirilen ekipler, Kudret Timaş'a ulaştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Timaş, ablası Elif Yıldırım ve annesiyle vedalaşmadan ayrıldı. Elif Yıldırım, kardeşinin tedavi altına alınması gerektiğini belirterek yetkililerden yardım isterken, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın da sürece dahil olduğu ve gerekli yönlendirmelerin yapıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma ve takip süreci devam ederken abla Elif Yıldırım, dünkü yayının ardından kardeşi Kudret Timaş'ın "kolluk marifeti" ile tedavi altına alınması için ve kardeşi üzerinden menfaat sağladığını öne sürdüğü isimlerden şikayetçi olmak için Çağlayan Adliyesi'ne gitti.

SAVCILIKTAN 4721 SAYILI KANUN GEREĞİ KARAR!

Müge Anlı, bugünkü canlı yayında beklenen müjdeyi tüm Türkiye ile paylaştı. Savcılık, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu gereğince; Kudret Timaş'ın bulunduğu adresten kolluk marifetiyle alınmasına, gerekirse zor kullanılarak Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi. Ayrıca Timaş'a ivedi olarak vasi tayini gerekip gerekmediğinin tespiti için de inceleme başlatıldı.

MÜGE ANLI'DAN "HAKAN"A SERT UYARI: "RADARIMA GİRME!"

Programda, Kudret Timaş üzerinden menfaat sağladığı iddia edilen "Hakan" isimli şahsa Müge Anlı'dan sert bir uyarı geldi. Anlı, Kudret'in yasaklı madde ticaretine alet edildiği iddialarına değinerek, "Benim amacım üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil ama beni oralara sokma! Kudret elbet bulunacak, o hastaneye yatacak. Sen de arada gitme, o kadını karakola teslim et ve hayatından defol git!" sözleriyle adeta rest çekti.

Beyoğlu Kaymakamlığı ve Emniyet birimlerinin de yakından takip ettiği olayda, Kudret'in sokaklardaki tehlikeli yaşamından kurtarılması için polis ekipleri şimdi her yerde 32 yaşındaki anneyi arıyor.

MERAK EDİLENLER

Kudret Selin Timaş olayı nedir?
32 yaşındaki 2 çocuk annesi Kudret Selin Timaş, 3 Mayıs'ta annesinden yardım istedikten sonra kaybolmuştur. Ailesi, Timaş'ın madde bağımlılığına sürüklendiği ve zorla alıkonulduğu iddiasıyla ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştur.

Savcılık Kudret Timaş hakkında ne karar verdi?
Savcılık, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu gereğince Kudret Timaş'ın kolluk marifetiyle (polis eşliğinde) bulunduğu adresten alınmasına ve zorunlu tedavi için Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar vermiştir.

Kolluk marifetiyle tedavi ne anlama geliyor?
Kişinin kendi isteği dışında, toplumun veya kendisinin can güvenliği risk altındaysa, güvenlik güçleri (polis veya jandarma) eşliğinde ve gerekirse zor kullanılarak bir sağlık kuruluşuna yatırılması işlemidir.

Buse Sarı
Buse Sarı