Eski başkan Ali Koç’un söylemi ile eylemi ters! Kerem Aktürkoğlu’na yıllık 1907 TL

Fenebahçe'nin Portekiz ekibi Benfica'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktüroğlu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcunun Sarı-Lacivertlilerle yaptığı sözleşmede maaşının 1907 TL olduğu ortaya çıkarken tüm ticari anlaşmanın eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi ile olduğu iddia edildi. Yani Fenerbahçe'nin TFF'ye Kerem Aktürkoğlu için bildirdiği maaş 1907 TL. Safi Holding ile Kerem arasında imzalanan imaj hakkı sözleşmesinin yıllık vergiler dahil 7 milyon Euro tutarında olduğu belirtildi. 4 yıllık anlaşmaya göre Kerem Aktüroğlu'nun maaşı 28 milyon Euro'yu buluyor. İddiaya göre, Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu arasında ticari bir bağ bulunmuyor. Eski Başkan Ali Koç, daha önce verdiği bir röportajda futbol takımlarının tek tip sözleşme yapmasının çok önemli olduğunu belirtmişti.

İLK VE TEK ÖDEMEM DEĞİL

Eski başkan Ali Koç'un listesinde yer alan iş insanı Hakan Safi, "Kerem Aktürkoğlu için harcayacağım para, 4 yıl karşılığı 28 milyon Euro değil, 35 milyon Euro. Bu benim ilk ve tek ödemem değil. Ben Duran, Talisca, Çağlar ve İrfan Can transferlerinde de cebimden paralar verdim. Jhon Duran'ın 1 yıllık kiralama bedeli 21 milyon Euro tutuyor" dedi.