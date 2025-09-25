PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Çağlar sağ bekte, Semedo orta sahada! Sosyal medya karıştı

Kasımpaşa beraberliği sonrası ağır eleştirilen alan İtalyan hoca dün de tartışılan işlere imza attı. Özellik le sahaya çıkan 11 sosyal medyada çok fazla konuşuldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Eylül 2025
Çağlar sağ bekte, Semedo orta sahada! Sosyal medya karıştı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, Zagreb maçında tercihleriyle büyük eleştiri aldı. İtalyan teknik adam Çağlar Söyüncü'yü sağ bek oynattı. Daha önce bu mevkide görev almayan yıldız oyuncu yerini yadırgadı ve beklenen performansın çok altında kaldı. Sağ bek olarak görev yapan Semedo ise Tedesco tarafından anlaşılmaz bir şekilde orta sahada görev aldı. Semedo beklenenin çok altında kalırken İtalyan hocanın bu seçimi eleştiri konusu oldu. Kasımpaşa beraberliği sonrasında ağır eleştiriler alan Tedesco bununla da sınırlı kalmayarak Asensio'ya defansif görev verdi. Fred, İsmail ve Mert gibi takımın çok önemli isimleri yedek soyunduruldu. Özellikle sahaya çıkan ilk 11 çok fazla konuşulurken İtalyan hoca sosyal medyada eleştirildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Hangi vicdan soykırıma sessiz kalabilir | Başkan Erdoğan’ın BM konuşmasını dünya basını manşetlere taşıdı
Gözler Beyaz Saray’da! Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki zirveye saatler kaldı: Teferruatlı bir görüşmemiz olacak | İşte masadaki konular
Türk Telekom
Esnaf 1800 gün kazanacak! Bağ-Kur reformunun detayları neler? EYT’liler yararlanabilecek mi?
Ekrem İmamoğlu’ndan The Guardian’a skandal yazı: Türkiye’yi Mısır ve Suriye’ye benzetti
Başkan Erdoğan ile Macron görüşmesinde dikkat çeken diyalog: İyi olduğun zamanlar oluyor
ABD Başkanı Trump’tan BM’de üçlü sabotaj İddiası
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara’dan BM kürsüsünde Türkiye’ye özel teşekkür: Suriye’nin hikayesi bitmedi
Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar! Macron ve Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüştü
Kanarya’ya mutluluk haram! Dinamo Zagreb - Fenerbahçe: 3-1 | MAÇ SONUCU
Beyaz Saray’da Başkan Erdoğan hazırlığı! Washington’a çitler çekildi: Blair House jesti
Başkan Erdoğan BM’deki İklim Zirvesi’nde açıkladı: 2053’te hedef sıfır emisyon
ABD basını yazdı: Trump’tan Başkan Erdoğan’ın da bulunduğu Gazze toplantısında Batı Şeria sözü
AK Parti’den CHP’li Zeybek’e sert tepki: İzmir’i çöp dağlarına siz mahkûm ettiniz
22. Olağanüstü kurultayı iptale götürecek 4 detay! 48. madde, İstanbul delegeleri, şaibe davasının failleri... | Mutlak butlan kararı tüm kurultayları iptal eder
Rafa’nın şovu 3 puanı getirdi! Kayserispor - Beşiktaş: 0-4 | MAÇ SONUCU
Ballon d’Or’a Türk sponsor! İsviçre’de saat markası kuran Mehmet Korutürk Dembele’ye 400 bin dolarlık saat hediye etti!
CHP’li Mansur Yavaş’tan yolsuzluk itirafı: Benim konserle ilgili savunacak hiçbir şeyim yok
Sumud Filosu’na İsrail’den dronlu saldırı! UCM’ye Sumud başvurusu | Sanchez askeri gemi gönderiyor
PKK’da süreci tıkama süreci! Helin Ümit’ten Silah bırakmadık strateji değişti itirafı: Suriye’yi Türkiye’ye yedirmezler deyip tehdit etti