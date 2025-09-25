Çağlar sağ bekte, Semedo orta sahada! Sosyal medya karıştı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, Zagreb maçında tercihleriyle büyük eleştiri aldı. İtalyan teknik adam Çağlar Söyüncü'yü sağ bek oynattı. Daha önce bu mevkide görev almayan yıldız oyuncu yerini yadırgadı ve beklenen performansın çok altında kaldı. Sağ bek olarak görev yapan Semedo ise Tedesco tarafından anlaşılmaz bir şekilde orta sahada görev aldı. Semedo beklenenin çok altında kalırken İtalyan hocanın bu seçimi eleştiri konusu oldu. Kasımpaşa beraberliği sonrasında ağır eleştiriler alan Tedesco bununla da sınırlı kalmayarak Asensio'ya defansif görev verdi. Fred, İsmail ve Mert gibi takımın çok önemli isimleri yedek soyunduruldu. Özellikle sahaya çıkan ilk 11 çok fazla konuşulurken İtalyan hoca sosyal medyada eleştirildi.