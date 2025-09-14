Beşiktaş Sergen Yalçın’la ilk galibiyetini Başakşehir karşısında aldı

Beşiktaş Başakşehir'i 2-1 yenerek Sergen Yalçın'la ilk galibiyetini aldı. Beşiktaş, 21. dakikada etkili geldi. Cerny'nin şutunda kaleci Muhammed'ten seken topa Abraham vurdu. Top yandan auta gitti. 25'te Yusuf muhteşem driplingle topu Beşiktaş ceza sahasına kadar taşıdı.
Shomurodov'a verip geri aldığı topta kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Vuruşu yan ağlarda kaldı.
ABRAHAM'IN ŞUTU DİREKTE
52'de Abraham'ın şutu direkten geri geldi. 2 dakika sonra Kemen kale önünde topa dokunacakken araya son anda Salih girdi ve golü engelledi. 71'de Shomurodov net bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1. 74'te El Bilal Toure sahne aldı, Kartal beraberliği yakaladı: 1-1. 87'de Rashica'nın ortasında Toure'nin kafası dışarı çıktı. Başakşehirli Ba, 2. sarı karttan atıldı. 90+1'de Demir Ege'nin ortasında Cengiz kafayla topu ağlara yolladı: 2-1. 90+7'de Orkun kırmızı kart gördü. Beşiktaş 3 puanı 2 golle aldı.
1386 GÜN SONRA DOLMABAHÇE'DE
Sergen Yalçın, 3 yıl 9 ay 17 gün sonra siyah-beyazlı takımın başında İstanbul'daki ilk maçına Rams Başakşehir karşısında çıktı. 27 Kasım 2021 tarihinde Giresun ile oynanan maçta kulübede yer almıştı.