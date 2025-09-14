SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beşiktaş Sergen Yalçın’la ilk galibiyetini Başakşehir karşısında aldı

Dolmabahçe’ye 1386 gün sonra teknik direktör olarak dönen Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında sahaya çıktığı ilk maçta Başakşehir’i 2-1 mağlup etti. Shomurodov’un golüyle geriye düşen Kartal, El Bilal Toure ve Cengiz Ünder’in golleriyle geri dönerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Eylül 2025
Beşiktaş Sergen Yalçın’la ilk galibiyetini Başakşehir karşısında aldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş Başakşehir'i 2-1 yenerek Sergen Yalçın'la ilk galibiyetini aldı. Beşiktaş, 21. dakikada etkili geldi. Cerny'nin şutunda kaleci Muhammed'ten seken topa Abraham vurdu. Top yandan auta gitti. 25'te Yusuf muhteşem driplingle topu Beşiktaş ceza sahasına kadar taşıdı.

Shomurodov'a verip geri aldığı topta kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Vuruşu yan ağlarda kaldı.

ABRAHAM'IN ŞUTU DİREKTE

52'de Abraham'ın şutu direkten geri geldi. 2 dakika sonra Kemen kale önünde topa dokunacakken araya son anda Salih girdi ve golü engelledi. 71'de Shomurodov net bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1. 74'te El Bilal Toure sahne aldı, Kartal beraberliği yakaladı: 1-1. 87'de Rashica'nın ortasında Toure'nin kafası dışarı çıktı. Başakşehirli Ba, 2. sarı karttan atıldı. 90+1'de Demir Ege'nin ortasında Cengiz kafayla topu ağlara yolladı: 2-1. 90+7'de Orkun kırmızı kart gördü. Beşiktaş 3 puanı 2 golle aldı.

1386 GÜN SONRA DOLMABAHÇE'DE

Sergen Yalçın, 3 yıl 9 ay 17 gün sonra siyah-beyazlı takımın başında İstanbul'daki ilk maçına Rams Başakşehir karşısında çıktı. 27 Kasım 2021 tarihinde Giresun ile oynanan maçta kulübede yer almıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan BM’deki Filistin oturumu öncesi kritik kabul
Ocak 2026 zam senaryosu netleşiyor: Emekliye, memura yüzde 17.66’ya varan artış gündemde!
RTÜK Başkanı Şahin, Merdan Yanardağ’ın Alevilerin haini çoktur sözlerine tepki gösterdi!
Dolmabahçe’de yeni transferler sahnede! Beşiktaş - Başakşehir: 2-1 | MAÇ SONUCU
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç’a veda! Başkan Erdoğan’dan taziye: Ömrünü devlete ve millete hizmete adadı! Başkan tabutu omzunda taşıdı...
Eylül yağmurları kapıda! İstanbullular dikkat! Meteoroloji gün verdi | Bugün hava nasıl olacak?
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Buradan geri dönüş olmayacak!
Filistin: Gazze’de soykırım suçu işleniyor
ABD Başkanı Trump’tan NATO ülkelerine ve tüm dünyaya mektup! Rusya’ya yaptırım Çin’e gümrük vergisi
Olimpiyat’tan Frankfurt’a mesaj! Eyüpspor - Galatasaray: 0-2 | MAÇ SONUCU
Tam yol Gazze’ye! Küresel Sumud Filosu’na katılan tekneler Tunus’tan yola çıktı
Sinüzit sonbaharın kabusu: Burun tıkanıklığı, baş ağrısı ve halsizlikle hayatı zorlaştırıyor
Başkan Erdoğan’a Togg’un yeni satışa çıkan modeli teslim edildi! 3 farklı donanım 2 yeni renk | T10F’nin özellikleri neler?
Suriye tek bir zerre toprak vermeyecek! Ahmed Şara’dan İsrail’e ve terör örgütü YPG/SDG’ye ayar
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltında
Can Holding’e kara para operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding’deki hisselerine el konuldu | İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayyum
İsrail Katar hezimetine kılıf arıyor! ABD gazetesinden Mossad Hamas’a saldırmak istemedi iddiası
AK Parti, İstanbul’da 30 yaş üstü öğrencilerin indirimli ulaşım hakkını tekrar mahkemeye taşıyacak!
Kadıköy’de hocalardan sürpriz! TFF saatin değiştiğini duyurdu! Yeni transferler ve ilk 11 kararları
Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi | Otel pazarlığını yeğen yapmış