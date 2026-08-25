Memur ve emeklinin ocak zammında yeni tablo: 4 tahmine göre maaşlar
2026 yıl sonu enflasyon tahminleri güncellendi, milyonların ocak zammı için hesaplar değişti. Zam tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 8,7-10,8, memurlarda yüzde 6,67-8,73 aralığına çıktı.
Yaklaşık 20 milyon memur ve emekli 2027'ye yeni maaşlarla başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam verilecek.
Memurlara ve memur emeklilerine ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 5 artış ve 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Enflasyon tahminlerinin güncellenmesiyle, ocak zammı için hesaplar değişti. 4 farklı oran ortaya çıktı.
ENFLASYON FORMÜLLERİ
Formül 1: Merkez Bankası (MB), 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 28 olarak güncelledi. Bu tahmine göre 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 8,7 olacak.
Tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8,7 zam alırken; memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1,59 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 6,67 artış yansıtılacak.
En düşük maaş memurlarda 70 bin 224 liradan 74 bin 908 liraya, memur emeklilerinde de 31 bin 527 liradan 33 bin 630 liraya yükselecek. 6 aylık enflasyon oranı taban aylığa yansıtılırsa SSK ve Bağ-Kur'lulara en az ödeme 23 bin 552 liradan 25 bin 601 liraya çıkacak.
Formül 2: Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'nde (PKA) ise ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,43 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 9,91 çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2027 yılına yüzde 9,91 artışla başlarken, memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 2,72 enflasyon farkıyla yüzde 7,86 olabilecek. En düşük memurlarda 75 bin 744, memur emeklilerinde 34 bin 5, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde de 25 bin 886 liraya ulaşacak.
Formül 3: AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı Beklenti Anketi'nde de 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29,55 olarak yer aldı.
Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 10,01'i, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 2,81 enflasyon farkıyla yüzde 7,95'i bulabileceği anlamına geliyor. Bu durumda en düşük maaş; memurlarda 75 bin 807, memur emeklilerinde 34 bin 33, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise 25 bin 910 liraya yükselebilecek.
Formül 4: Finansal Kurumlar Birliği (FKB), araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30,47 olarak ölçüldüğünü duyurdu. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10,8 olarak bekleniyor. Bu tahmin, memurların ve memur emeklilerinin zammının ise yüzde 3,55 fark ile yüzde 8,73'e çıkabileceğini gösteriyor. Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 76 bin 355 lirayı, memur emeklilerinde 34 bin 279 lirayı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 26 bin 96 lirayı bulabilecek.