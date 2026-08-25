Memur ve emeklinin ocak zammında yeni tablo: 4 tahmine göre maaşlar

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Formül 3: AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı Beklenti Anketi'nde de 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29,55 olarak yer aldı.

Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 10,01'i, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 2,81 enflasyon farkıyla yüzde 7,95'i bulabileceği anlamına geliyor. Bu durumda en düşük maaş; memurlarda 75 bin 807, memur emeklilerinde 34 bin 33, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise 25 bin 910 liraya yükselebilecek.

Formül 4: Finansal Kurumlar Birliği (FKB), araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30,47 olarak ölçüldüğünü duyurdu. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10,8 olarak bekleniyor. Bu tahmin, memurların ve memur emeklilerinin zammının ise yüzde 3,55 fark ile yüzde 8,73'e çıkabileceğini gösteriyor. Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 76 bin 355 lirayı, memur emeklilerinde 34 bin 279 lirayı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 26 bin 96 lirayı bulabilecek.

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