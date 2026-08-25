Han çadırında sohbet Devlet Bey Konağı'nda zirve: Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli Ahlat'ta görüştü

İlk olarak han çadırında sohbet eden iki lider, daha sonra Ahlat'taki Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin Devlet Bey Konağı'ndaki kritik zirvesinde, Terörsüz Türkiye hedefi ve bölgesel gelişmeler başta olmak üzere iç ve dış siyasetteki ana gündem maddelerinin ele alındığı değerlendiriliyor.

SELÇUKLU MEYDAN MEZARLIĞI'NA ZİYARET

Başkan Erdoğan, temasları kapsamında UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı da ziyaret etti. Abidevi mezar taşlarının bulunduğu alanları inceleyerek yetkililerden bilgi alan Erdoğan'ın ziyaretinde, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş tarafından ecdat ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

AHLAT'TA TAM KADRO

Mezarlık çıkışında kendisini bekleyen şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan'a geniş bir heyet eşlik etti. Programda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve kuvvet komutanları hazır bulundu.