1 milyon euro elden! Ekosistemin kasası Tuncay Yılmaz açıkladı, Hasan İmamoğlu doğruladı: Muhasebe kaydı sorusuna “mutlaka vardır” yanıtı

Duruşma savcısı, Hasan İmamoğlu'na daha önce verdiği ifadede ortağı olduğu şirketlerin bütün işlerini Tuncay Yılmaz'ın yürüttüğünü söylediğini hatırlattı:

"İfadenizde ortağı olduğunuz şirketin tüm işlerine Tuncay Yılmaz'ın baktığını beyan etmişsiniz. Bu beyanınız doğru mu? Tuncay Yılmaz bütün işleri şirketler nezdinde yürütüyordu."

Hasan İmamoğlu, savcının bu sorusuna "Doğrudur." yanıtını verdi.

Savcı, Tuncay Yılmaz'ın mahkeme huzurundaki beyanlarında Hasan İmamoğlu'nun da şirketlerdeki süreçlerden haberdar olduğunu söylediğini aktardı.

Hasan İmamoğlu önce, "Tuncay, bilgisi yok mu diyor?" diye sordu. Savcının, Tuncay Yılmaz'ın hem kendisinin hem de Hasan İmamoğlu'nun süreçlerden haberdar olduğunu söylediğini belirtmesi üzerine İmamoğlu şu karşılığı verdi:

"Tabii ki yaptığı işleri bana sorar, öyle yapardı. Ama benim itibarım çok olduğu için hiç detaya inmemişimdir."

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EYLEM 136'DAKİ İKİ VİLLA DA SORULDU

Duruşma savcısı daha sonra "Eylem 136" kapsamında Güllüce Tarım şirketine kayıtlıyken Ali Nuhoğlu'ndan alındığı belirtilen iki villayı gündeme getirdi.

Hasan İmamoğlu, Ali Nuhoğlu ile yapılan işlerin tamamının ticari olduğunu savunarak, "Kesinlikle bunun dışında, şirketin dışında herhangi bir şeyimiz yoktu kendisiyle." dedi.

Savcının, satın alma sürecine dahil olup olmadığını sorması üzerine İmamoğlu, "Sadece bilgim oldu, alıyoruz, yapıyoruz diye. Yani onun dışında bilgim olmadı." yanıtını verdi.