1 milyon euro elden! Ekosistemin kasası Tuncay Yılmaz açıkladı, Hasan İmamoğlu doğruladı: Muhasebe kaydı sorusuna “mutlaka vardır” yanıtı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında görülen davada, “Eylem 34” başlığı altında yer alan Bodrum’daki villa alımı yeniden gündeme geldi. “Ekosistemin kasası” olarak anılan Tuncay Yılmaz, villa için açıktan ödenen yaklaşık 1 milyon euroyu Hasan İmamoğlu’ndan borç ve elden aldığını söyledi. Duruşma savcısının sorularını yanıtlayan Hasan İmamoğlu da “Tuncay Bey benden bu parayı aldı.” dedi. Paranın muhasebe kaydına ilişkin “Mutlaka vardır.” savunması yapan İmamoğlu, kaydın dosyaya sunulup sunulmadığını ise bilmediğini belirtti. Savcı, kaynağı belli olmadığı gerekçesiyle Hasan İmamoğlu hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.
Duruşma savcısı, Hasan İmamoğlu'na daha önce verdiği ifadede ortağı olduğu şirketlerin bütün işlerini Tuncay Yılmaz'ın yürüttüğünü söylediğini hatırlattı:
"İfadenizde ortağı olduğunuz şirketin tüm işlerine Tuncay Yılmaz'ın baktığını beyan etmişsiniz. Bu beyanınız doğru mu? Tuncay Yılmaz bütün işleri şirketler nezdinde yürütüyordu."
Hasan İmamoğlu, savcının bu sorusuna "Doğrudur." yanıtını verdi.
Savcı, Tuncay Yılmaz'ın mahkeme huzurundaki beyanlarında Hasan İmamoğlu'nun da şirketlerdeki süreçlerden haberdar olduğunu söylediğini aktardı.
Hasan İmamoğlu önce, "Tuncay, bilgisi yok mu diyor?" diye sordu. Savcının, Tuncay Yılmaz'ın hem kendisinin hem de Hasan İmamoğlu'nun süreçlerden haberdar olduğunu söylediğini belirtmesi üzerine İmamoğlu şu karşılığı verdi:
"Tabii ki yaptığı işleri bana sorar, öyle yapardı. Ama benim itibarım çok olduğu için hiç detaya inmemişimdir."
EYLEM 136'DAKİ İKİ VİLLA DA SORULDU
Duruşma savcısı daha sonra "Eylem 136" kapsamında Güllüce Tarım şirketine kayıtlıyken Ali Nuhoğlu'ndan alındığı belirtilen iki villayı gündeme getirdi.
Hasan İmamoğlu, Ali Nuhoğlu ile yapılan işlerin tamamının ticari olduğunu savunarak, "Kesinlikle bunun dışında, şirketin dışında herhangi bir şeyimiz yoktu kendisiyle." dedi.
Savcının, satın alma sürecine dahil olup olmadığını sorması üzerine İmamoğlu, "Sadece bilgim oldu, alıyoruz, yapıyoruz diye. Yani onun dışında bilgim olmadı." yanıtını verdi.
EYLEM 34'TEKİ BODRUM VİLLASI GÜNDEME GELDİ
Duruşma savcısı, Hasan İmamoğlu'nun "Eylem 34"te taraf olmadığını ancak hakkında mahkeme huzurunda bazı beyanlar verildiğini belirtti.
Savcı, Ekrem İmamoğlu'nun tek ortağı olduğu belirtilen SSB Gayrimenkul'ün Bodrum'da, bünyesinde villa bulunan bir şirketi satın aldığını hatırlatarak Hasan İmamoğlu'na bu alım sürecinden haberdar olup olmadığını sordu.
Hasan İmamoğlu, "Yok." yanıtını verdi.
Savcı bunun üzerine Tuncay Yılmaz'ın villa alımında kullanılan 1 milyon euroyu Hasan İmamoğlu'ndan aldığını söylediğini hatırlattı.
İmamoğlu, "Bana sormuştu tabii, villa alacağız diye. Tuncay Yılmaz'ı aldığımızdan sonra şirketimle pek alakam kalmadı." dedi.
Duruşma savcısı, sorusunun İmamoğlu İnşaat'a değil, SSB Gayrimenkul'e ilişkin olduğunu vurguladı. Hasan İmamoğlu ise "Tamam, aynı hesaba geliyor." karşılığını verdi.
SAVCI SORDU: 1 MİLYON EUROYU NEREDEN VERDİNİZ?
Duruşma savcısı, Hasan İmamoğlu'na soruyu açık şekilde yöneltti:
"Bu soruya cevap verip vermemek takdiriniz. Bir milyon euroyu elden verme meselesi nasıl oldu? Nereden verdiniz? Bu paranın kaynağı var mıydı?"
Hasan İmamoğlu doğrudan paranın kaynağını açıklamak yerine, Tuncay Yılmaz'ın yaptığı işleri kendisine sorduğunu söyledi:
"Tuncay Yılmaz bana yaptığı işleri sorar ama takibine gerek görmem, onaylarım."
Savcı, konunun yapılan iş değil, Tuncay Yılmaz'ın Hasan İmamoğlu'ndan elden aldığını söylediği 1 milyon euro olduğunu vurguladı:
"Bir milyon euro parayı elden sizden almış. Bu konu hakkında bilginiz var mı?"
Hasan İmamoğlu, "Benim şirketimde her zaman para olur." yanıtını verdi.
TUNCAY YILMAZ'IN SEGBİS KAYDI OKUNDU
Duruşma savcısı, Tuncay Yılmaz'ın 1 milyon euroya ilişkin SEGBİS kaydını Hasan İmamoğlu'na aktardı.
Kayıtta Tuncay Yılmaz'a, "Bu parayı Hasan İmamoğlu'ndan aldığınız süreç nasıl gelişti?" diye sorulduğu, Yılmaz'ın ise "Borç verdi Hasan Bey." yanıtını verdiği hatırlatıldı.
Savcı, Yılmaz'a parayı şirketten mi yoksa elden mi aldığı sorulduğunda, "Şirketteydi Hasan Bey'in hesabı, parası." dediğini aktardı.
Sorunun, "Bir milyon eurodan bahsediyoruz. Bu parayla ilgili Hasan Bey'den elden mi aldınız?" şeklinde tekrarlanması üzerine Tuncay Yılmaz'ın "Evet." yanıtını verdiği belirtildi.
Yılmaz'ın paranın kaynağına ilişkin ise şu ifadeleri kullandığı hatırlatıldı:
"Çok detayını hatırlamıyorum. Sadece o dönemde yapmış olduğu gayrimenkul satışlarından elde ettiği bir gelir vardı kasada, şirkette. O parasını verdi bize. Öyle biliyorum."
"TUNCAY BEY BENDEN BU PARAYI ALDI"
Savcı, Tuncay Yılmaz'ın paranın kaynağı olarak Hasan İmamoğlu'nu gösterdiğini ve parayı borç olarak aldığını söylediğini bir kez daha vurguladı.
Bunun üzerine Hasan İmamoğlu, 1 milyon euronun kendisinden alındığını doğruladı:
"Tuncay Bey benden bu parayı aldı."
Duruşma savcısının "Bir milyon euro paradan bahsediyor." demesi üzerine İmamoğlu şu yanıtı verdi:
"Tamam. Benim hesabımda her zaman para olurdu. Bazen sormadan kullanırdı, bazen de tabii ki büyük meblağları karşılıklı anlaşarak kullanırdık."
1 MİLYON EURONUN MUHASEBE KAYDI NEREDE?
Duruşma savcısı, Tuncay Yılmaz'a verildiği doğrulanan 1 milyon euronun muhasebe kaydını sordu:
"Şu bir milyon euronun muhasebesel bir kaydı var mı? Tuncay Bey bu parayı verirken muhasebe kaydı oldu mu? Bunu anlamaya çalışıyorum."
Hasan İmamoğlu, şirketle ilgilenmediğini savunarak kaydı incelemediğini söyledi:
"Vallahi ben şirketle ilgilenmediğim için muhasebe kaydı var mı diye incelemedim. Mutlaka vardır."
Savcı bu kez 1 milyon euroya ilişkin muhasebe kayıtlarının dosyaya sunulup sunulmadığını sordu:
"Bu dosyaya sunuldu mu acaba? Bir milyon euro paranın verilme süreciyle ilgili muhasebesel kayıtlar dosyaya sunuldu mu? Avukatlarınız takip etti mi süreci?"
Hasan İmamoğlu, "Vallahi onları avukatlar cevap versin. Ben şu anda o konuda fazla bilgim yok." karşılığını verdi.
AVUKATTAN "İDDİANAMEDE İSNAT YOK" İTİRAZI
Hasan İmamoğlu'nun avukatı, soruların yöneltilme biçimine itiraz etti. İddianamede Hasan İmamoğlu hakkında "Eylem 34" kapsamında bir isnat bulunmadığını savunan avukat, müvekkilinin bu sorulara hazırlıklı olmadığını söyledi.
Avukat, "Elden para almış" şeklindeki ifadenin yanıltıcı bir soru oluşturduğunu ileri sürerek sorgunun bu eksende devam etmesine itiraz etti.
Mahkeme başkanı ise sorunun, "Eylem 34"te Tuncay Yılmaz'a yöneltilen isnat kapsamında, konunun muhatabı olarak Hasan İmamoğlu'na sorulduğunu belirtti.
İmamoğlu'nun avukatı, müvekkilinin soruları yanıtladığını ancak soruların yöneltilme biçimine itiraz ettiklerini ifade etti.
SAVCIDAN HASAN İMAMOĞLU İÇİN SUÇ DUYURUSU TALEBİ
Duruşma savcısı, 1 milyon euronun kaynağının belli olmadığını belirterek araştırma yapılmasını istedi. Savcı, Tuncay Yılmaz'ın mahkeme huzurunda verdiği beyanlar doğrultusunda Hasan İmamoğlu hakkında "Eylem 34" yönünden suç duyurusunda bulunulmasını talep etti:
"Bu hususta benim bir talebim var. Aklama iddiası olduğu için, para kaynağı belli olmadığı için araştırılmasını istiyorum. Bu anlamda Tuncay Yılmaz'ın mahkeme huzurunda vermiş olduğu beyanlara istinaden Hasan İmamoğlu için Eylem 34 yönünden suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesini talep olunur."
SAVCININ TALEBİNE USUL İTİRAZI
Hasan İmamoğlu'nun avukatı, savcının suç duyurusu talebine de itiraz etti. CMK hükümlerini işaret eden avukat, Hasan İmamoğlu'nun sorgusu devam ederken böyle bir talepte bulunulmasının usule aykırı olduğunu savundu.
Savcının mahkemeye yönelik bir talepte bulunduğu ve henüz verilmiş bir karar olmadığı belirtilirken avukat, savcının ancak sanığın sorgusu tamamlandıktan sonra mütalaada bulunabileceğini ileri sürdü.
Paylaşılan duruşma tutanağı bölümünde, savcının suç duyurusu talebine ilişkin mahkeme heyetince verilmiş bir karar yer almadı.
EYLEM 34 DOSYASININ PERDE ARKASI
İddianamenin "Eylem 34" başlıklı bölümünde Ekrem İmamoğlu, Tuncay Yılmaz, Alptekin Polat ve Fatih Keleş hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasına yer verildi.
Şüpheli ve tanık ifadeleri, tapu kayıtları, banka hesap hareketleri, Ticaret Sicil Gazetesi ve dosya kapsamındaki diğer belgeler delil olarak gösterildi. Suç tarihi ise 21 Mart 2023 olarak kaydedildi.
Dosyada Ekrem İmamoğlu'nun tek ortağı, Tuncay Yılmaz'ın ise yöneticisi olduğu belirtilen SSB Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin gerçekleştirdiği alım işlemleri mercek altına alındı.
50 BİN TL SERMAYELİ ŞİRKET ÜZERİNDEN VİLLA ALIMI
LPF İnşaat A.Ş'nin 18 Ağustos 2020'de 50 bin TL sermayeyle İrfan Mutlu ve Alman vatandaşı Hans Bernhard Peters tarafından kurulduğu belirtildi.
Tanık İrfan Mutlu, Peters'ın Bodrum Ortakent'te bulunan 6 bin 828,52 metrekarelik bir tarlayı satın almak istediğini söyledi.
Taşınmazın tarla vasfında olması ve yabancı uyruklu bir kişiye satışında sorun yaşanması nedeniyle LPF İnşaat'ın kurulduğunu anlatan Mutlu, şirketin yüzde 51 hissesinin kendisi, yüzde 49 hissesinin ise Peters adına kaydedildiğini belirtti.
Arazi üzerine önce çiftlik evi ve samanlık yapıldığını söyleyen Mutlu, oturma ruhsatının alınmasının ardından bu yapıların lüks villaya dönüştürüldüğünü öne sürdü. Peters'ın daha sonra Mutlu'nun şirketteki yüzde 51 hissesini de devraldığı kaydedildi.
1,6 MİLYON EUROLUK İLANDAN 1.523.827 EUROLUK ANLAŞMAYA
İrfan Mutlu, Peters'ın 2022'nin sonlarına doğru villayı satmak istemesi üzerine taşınmazı sahibinden.com ve Hürriyet Emlak gibi internet sitelerinde yaklaşık 1,6 milyon eurodan ilana çıkardığını söyledi.
Mutlu'nun anlatımına göre Tuncay Yılmaz, Mart 2023'ün başında kendisini arayarak arazi ve villa hakkında bilgi aldı. Yılmaz, Bodrum'da bulunan müteahhit Alptekin Polat'ın taşınmazı inceleyeceğini ve uygun bulması hâlinde satın almak istediğini belirtti.
Alptekin Polat'ın incelemenin ardından birilerini arayarak, "Yer gayet güzel, yanında golf sahası var, fiyatı uygun, burayı alabilirsiniz." dediği öne sürüldü.
Tuncay Yılmaz'ın birkaç hafta sonra yanında bir avukatla Bodrum'a geldiğini belirten Mutlu, yapılan pazarlık sonucunda 1 milyon 523 bin 827 euro karşılığında anlaşma sağlandığını anlattı.
TAŞINMAZ YERİNE ŞİRKET DEVRALINDI
Tanık beyanına göre alıcı taraf, verginin yüksek çıkması nedeniyle arazi ve villayı doğrudan satın almak istemedi.
Arazi ve villa LPF İnşaat üzerine kayıtlı olduğu için taşınmaz yerine şirketin tamamı SSB Gayrimenkul'e devredildi. Devir işleminin resmî kayıtlarda yaklaşık 10 milyon TL gösterildiği ve bu paranın Hans Bernhard Peters'ın hesabına gönderildiği belirtildi.
Tuncay Yılmaz ise duruşmadaki savunmasında SSB'den çıkan 500 bin euronun resmî yollarla gönderildiğini söyledi.
İKİ SİYAH VALİZDE 1 MİLYON 30 BİN EURO
İrfan Mutlu, resmî ödemenin ardından kalan 1 milyon 30 bin euronun LPF İnşaat'ın mali müşaviri Burak Orkun'un Bodrum'daki ofisinde nakit olarak verildiğini ileri sürdü.
Mutlu, Tuncay Yılmaz'ın satıştan bir gün önce Bodrum'a geldiğini ve Ramada Otel'de konakladığını söyledi. Satış günü Yılmaz'ı otelden alıp Burak Orkun'un ofisine bıraktığını belirten Mutlu, Yılmaz'ın o sırada yanında para olmadığını ifade etti.
Hans Bernhard Peters'ı alıp ofise döndüğünde iki siyah valizin içerisinde euro bulunduğunu gördüğünü anlatan Mutlu, iki kişinin valizlerle ofise gelerek parayı bıraktığını Burak Orkun'dan öğrendiğini söyledi.
YEŞİL DUVARLI ODADA EURO SAYIMI
İrfan Mutlu, Burak Orkun'un ofisindeki yeşil duvarlı odada bulunan 1 milyon 30 bin euronun Tuncay Yılmaz tarafından sayıldığını öne sürdü:
"Önünde bir sürü euro olan ve bunları sayan kişi Tuncay Yılmaz'dır. Bu para sayımı esnasında ben de orada bulunuyordum."
Mutlu, kendisine gösterilen fotoğraftaki kişiyi Tuncay Yılmaz olarak teşhis etti. Dosyada, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sırasında ortaya çıkan para sayma görüntülerinde de yer aldığı belirtilen Yılmaz'a ait fotoğrafın tanığa gösterildiği kaydedildi.
MALİ MÜŞAVİRDEN TUNCAY YILMAZ TEŞHİSİ
LPF İnşaat'ın mali müşaviri Burak Orkun da alıcı ve satıcıların şirket devri için kendi ofisinde buluştuklarını anlattı.
Orkun, şirketi devralacak kişilerden birinin avukat, diğerinin ise SSB Gayrimenkul yetkilisi Tuncay Yılmaz olduğunu söyledi. Tarafların anlaşmasının ardından evrakları hazırladığını ve LPF İnşaat'ın SSB Gayrimenkul'e devredildiğini belirtti.
Tuncay Yılmaz olduğunu düşündüğü kişinin yanında euro cinsinden 5-6 deste para bulunduğunu söyleyen Orkun, bu parayı Hans Bernhard Peters'ın aldığını ifade etti.
Orkun, kendisine gösterilen fotoğrafla ilgili "Üzerinde para bulunan masanın başındaki kişi Tuncay adlı kişidir." dedi.
WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYAYA GİRDİ
İrfan Mutlu, Tuncay Yılmaz ile yaptığı WhatsApp yazışmalarını da soruşturma dosyasına sundu. Telefon üzerinde yapılan incelemede 11 Mart 2023'ten itibaren başlayan mesaj kayıtlarının dosyaya verilen içeriklerle aynı olduğu tutanağa geçirildi.
Mesajlarda Tuncay Yılmaz tarafından gönderildiği belirtilen "Eşyaları bırakıyor değil mi?" ve "Ben seninle iki için pazarlık yapacağım diye erken davranmanı anlayabiliyorum." ifadelerinin bulunduğu kaydedildi.
ALPTEKİN POLAT: ÖDEME SÜRECİNİ BİLMİYORUM
Dosyada beyanına yer verilen Alptekin Polat, Ekrem İmamoğlu ile 2018 yılında, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde amcası İbrahim Polat aracılığıyla tanıştığını söyledi.
Polat, Ekrem İmamoğlu'nun Bodrum Yahşi Kargı Mahallesi'nde 150 metrekarelik dubleks bir villa aldığını, taşınmazın iskân alındıktan sonra Dilek İmamoğlu üzerine devredildiğini anlattı. Ödemelerin bir kısmının banka üzerinden, bir kısmının ise nakit olarak İmamoğlu İnşaat yetkilileri tarafından yapıldığını belirtti.
"Eylem 34"teki diğer villa için Tuncay Yılmaz'ın kendisine internet ilanını gönderdiğini söyleyen Polat, belediye ve tapudan araştırma yaptırdıktan sonra taşınmazın yatırım için uygun olduğunu bildirdiğini ifade etti.
Polat; satış görüşmelerinde bulunmadığını, ne kadara anlaşıldığını, ödemenin ne kadarının nakit ne kadarının banka üzerinden yapıldığını ve paranın kaynağını bilmediğini savundu.
SAVCILIKTAN CEZA VE MÜSADERE TALEBİ
Savcılık, tapu kayıtları, banka hareketleri ve tanık anlatımlarına dayanarak SSB Gayrimenkul'ün Bodrum Ortakent Mahallesi Kemer Mevkii'ndeki 430 ada 24 parselde bulunan LPF İnşaat'ı devraldığını belirtti.
Şirketin üzerine kayıtlı 6 bin 828,52 metrekarelik alanda iki katlı betonarme mesken, tek katlı depo ve tarla bulunduğu kaydedildi.
Dosyadaki değerlendirmede satın alma için bankadan 10 milyon TL gönderildiği, iki siyah valiz içerisindeki 1 milyon 30 bin euronun ise elden verildiği ileri sürüldü. Savcılık, gayrimenkulün doğrudan satın alınması yerine bünyesinde taşınmaz bulunan şirketin devralınması yoluyla gerçek değerin gizlendiğini ve suç gelirlerinin aklandığını iddia etti.
Alptekin Polat hakkında, suç konusu mal varlığının kovuşturma başlamadan önce ele geçirilmesini sağladığı gerekçesiyle TCK'nin 282/6. maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığı talep edildi.
Ekrem İmamoğlu, Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş'in ise TCK'nin 282/1-3-4, 53 ve 63. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istendi. Aklama işlemine konu olduğu ileri sürülen mal varlıklarının da TCK'nin 54. maddesi kapsamında müsaderesine karar verilmesi talep edildi.