Alihan Kuriş suç örgütüne 3. dalga: 54 gözaltı kararı! 11 şirket ve 3 derneğe kayyum kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik yürüttüğü 3. dalga operasyon kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü 3. dalga operasyon kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildi.
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Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel