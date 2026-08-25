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Alihan Kuriş suç örgütüne 3. dalga: 54 gözaltı kararı! 11 şirket ve 3 derneğe kayyum kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik yürüttüğü 3. dalga operasyon kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildi.

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Alihan Kuriş suç örgütüne 3. dalga: 54 gözaltı kararı! 11 şirket ve 3 derneğe kayyum kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü 3. dalga operasyon kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildi.

Detaylar gelecek...

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