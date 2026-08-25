Şahan Gökbakar’dan Ahbap ifadesi: Haluk Levent’e güvenmedim

Gökbakar, savcılık ifadesinde Haluk Levent ve Ahbap Derneğiyle ilişkisine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ahbap Derneğiyle hiçbir dönem ilişkisinin olmadığını ve dernek üzerinden hiçbir maddi yardımda bulunmadığını belirten Gökbakar, afet dönemlerinde yürüttüğü yardım faaliyetlerini kendi imkânları ve sosyal medya kitlesi üzerinden gerçekleştirdiğini anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2025/284884 sayılı Ahbap soruşturması kapsamında oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar'ın tanık sıfatıyla ifadesi alındı.

Gökbakar'ın bu anlatımı, Haluk Levent'e ve Ahbap Derneğine yaklaşımının 6 Şubat depremlerinden çok daha önceye dayandığını ortaya koydu.

"Şahsın çek, senet veya dolandırıcılık suçlarından ceza aldığını biliyordum. O yüzden kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmamıştır."

Gökbakar, Haluk Levent'i 6 Şubat depremlerinden önce yalnızca kamuoyundan tanıdığını ifade ederek Levent'in geçmişine ilişkin bildikleri nedeniyle kendisine hiçbir zaman güven duymadığını söyledi.

Şahan Gökbakar’ın Ahbap ifadesi: Dernekle hiçbir bağım olmadı (Fotoğraflar Takvim foto arşivinden alınmıştır.)

"AHBAP DERNEĞİYLE HİÇBİR DÖNEM İLİŞKİM OLMADI"

Şahan Gökbakar, ifadesinde Ahbap ile arasında herhangi bir mali veya organizasyonel bağ bulunmadığını özellikle vurguladı.

"Ahbap Derneği ile hiçbir dönem ilişkim olmadı, bu dernek eliyle hiçbir dönem maddi olarak yardım yapmadım," diyen Gökbakar, doğal afetlerde yardımlarını kendi imkânlarıyla organize ettiğini kaydetti.

Gökbakar, herhangi bir özel kuruluş, dernek veya vakıf üzerinden yardım faaliyeti yürütmediğini de açık şekilde beyan etti.