Başkan Erdoğan Ahlat'tan Terörsüz Türkiye mesajı verdi: Kirli elleri biliyoruz! Soykırımcılar kaybedecek

Önce Malazgirt'e, devamında ebedi yurdumuz Anadolu'ya, ardından üç kıtaya şerha şerha yayılan o ruh bugün yine buradadır. Allah'a hamdolsun dimdik ayaktadır.

"AHLAT ANADOLU'YA GİRİŞ KAPISIDIR" Ahlat, şehitlerin, selamete ermişlerin, selimlerin, gaza şuuruna ermişlerin; yani gazilerin mekanıdır. Ahlat, Anadolu'da yoğrulan millet ruhunun mayasıdır. Malazgirt'e giden yol Ahlat'tan açıldı. Kudüs ve İstanbul Ahlat'ta vücut bulan iman ile fethedilmiştir. Ahlat, Kubbetü'l-İslam'dır. Ecdadımızın Anadolu'ya giriş kapısıdır.

Biliyorsunuz yarın tarihimizin en şanlı destanlarından biri olan Malazgirt'in 955. yılını idrak edeceğiz. Ahlat'tan hareket eden o mübarek ordunun fetih rüzgarını hissedeceğiz.

Aziz milletim, MHP'nin saygıdeğer Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli, sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Özellikle bizleri hüsnü kabul ile karşılayan Ahlatlı ve Bitlisli kardeşlerime yürekten şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi inşallah daim eylesin, kıyamete kadar kayyim eylesin diyorum.

Kardeşlerim, ataların mirasına sahip çıktığınız için, şu coşkunuz, şu heyecanınız için, dosta güven veren, düşmana korku salan şu dik duruşunuz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

"BURADA 10 BİNE YAKIN MEZAR TAŞIMIZ VAR"

Dosta güven düşmana korku veren bu dik duruşunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta yayınladığımız Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ahlat Tatvan Güroymak sınırlarındaki Nemrut Kalderası'nı Milli park ilan ettik.

Burada 10 bine yakın mezar taşımız var. Ayetlerle süslü, ataların dile getirdiği şaideler var. Bunlar bizim bin yıllık varlığımızın şahididir. Bu kabirler, sandukalar, kitabeler milletimizin tapu senetleridir. Bizim milli hafızamız işte bu eserlere silinmemek üzerlere kazınmıştır.

Bin yıldır bu aziz vatan için, millet için canlarını veren şahitlerimizi bir kez daha rahmet ile anıyorum. Birliğimize beraberliğimize dört elle sarılan herkesten Allah razı olsun diyorum.

"TÜRKİYE'Yİ DAHA GÜÇLÜ YARINLARA TAŞIYACAĞIZ"



Büyük ve güçlü Türkiye'nin ufukta yükselişine hep birlikte şahitlik edeceğiz. Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşıyacağız. Terörsüz Türkiye hedefine ulaştığında milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz huzur iklimine kavuşacak. Coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak. Bunun kimleri rahatsız ettiğini, kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz.