Başkan Erdoğan Ahlat'tan Terörsüz Türkiye mesajı verdi: Kirli elleri biliyoruz! Soykırımcılar kaybedecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen tarihi buluşmada halka hitap ederek iç ve dış siyasete yönelik kritik mesajlar verdi. Ahlat'ın Anadolu'daki varlığımızın tapu senedi ve Kubbetü'l-İslam olduğunu vurgulayan Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında bölgede yeni bir dönemin başlayacağını belirtti. Bölgemize uzanan kirli ellerin farkında olduklarını dile getiren Erdoğan, "Kan tüccarları kaybedecek, soykırımcılar kaybedecek; kazanan kardeşlik, barış ve istikrar olacak." diyerek kararlılık mesajı verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki etkinliklere katıldı.Başkan Erdoğan’dan Ahlat'ta kritik mesajlar!
Tarihi buluşmada halka seslenen Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Aziz milletim, MHP'nin saygıdeğer Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli, sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.
Özellikle bizleri hüsnü kabul ile karşılayan Ahlatlı ve Bitlisli kardeşlerime yürekten şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi inşallah daim eylesin, kıyamete kadar kayyim eylesin diyorum.
Biliyorsunuz yarın tarihimizin en şanlı destanlarından biri olan Malazgirt'in 955. yılını idrak edeceğiz. Ahlat'tan hareket eden o mübarek ordunun fetih rüzgarını hissedeceğiz.
"AHLAT ANADOLU'YA GİRİŞ KAPISIDIR"
Ahlat, şehitlerin, selamete ermişlerin, selimlerin, gaza şuuruna ermişlerin; yani gazilerin mekanıdır. Ahlat, Anadolu'da yoğrulan millet ruhunun mayasıdır.
Malazgirt'e giden yol Ahlat'tan açıldı. Kudüs ve İstanbul Ahlat'ta vücut bulan iman ile fethedilmiştir. Ahlat, Kubbetü'l-İslam'dır. Ecdadımızın Anadolu'ya giriş kapısıdır.
Önce Malazgirt'e, devamında ebedi yurdumuz Anadolu'ya, ardından üç kıtaya şerha şerha yayılan o ruh bugün yine buradadır. Allah'a hamdolsun dimdik ayaktadır.
Kardeşlerim, ataların mirasına sahip çıktığınız için, şu coşkunuz, şu heyecanınız için, dosta güven veren, düşmana korku salan şu dik duruşunuz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum."
"BURADA 10 BİNE YAKIN MEZAR TAŞIMIZ VAR"
Dosta güven düşmana korku veren bu dik duruşunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta yayınladığımız Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ahlat Tatvan Güroymak sınırlarındaki Nemrut Kalderası'nı Milli park ilan ettik.
Burada 10 bine yakın mezar taşımız var. Ayetlerle süslü, ataların dile getirdiği şaideler var. Bunlar bizim bin yıllık varlığımızın şahididir. Bu kabirler, sandukalar, kitabeler milletimizin tapu senetleridir. Bizim milli hafızamız işte bu eserlere silinmemek üzerlere kazınmıştır.
Bin yıldır bu aziz vatan için, millet için canlarını veren şahitlerimizi bir kez daha rahmet ile anıyorum. Birliğimize beraberliğimize dört elle sarılan herkesten Allah razı olsun diyorum.
"TÜRKİYE'Yİ DAHA GÜÇLÜ YARINLARA TAŞIYACAĞIZ"
Büyük ve güçlü Türkiye'nin ufukta yükselişine hep birlikte şahitlik edeceğiz. Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşıyacağız. Terörsüz Türkiye hedefine ulaştığında milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz huzur iklimine kavuşacak. Coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak. Bunun kimleri rahatsız ettiğini, kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz.
"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRK MİLLETİNİN ŞAFAĞI SÖKMÜŞTÜR"
Bölgemize uzanan o kirli elleri çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa bizim de bir hesabımız bir planımız var. Hepsinden önemlisi Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap galip gelecek, kan tüccarları kaybedecek, soykırımcılar kaybedecek; kazanan kardeşlik, barış ve istikrar olacak. Kazanan Türk milleti olacak. Büyük ve güçlü Türk milletinin şafağı sökmüştür. Önümüz de ufkumuz da açıktır. Rabbimiz yar ve yardımcımız olsun. Yarın kutlayacağımız Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü hayırlı mübarek olsun."
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