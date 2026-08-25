Başkan Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta Selçuklu Kabristanı'nda... Şehide dua gaziye selam

Anadolu'yu ebedi vatan kılan o büyük destanın üzerinden tam 955 yıl geçerken, zaferin kilidi konumundaki Bitlis'in Ahlat ilçesi devletin zirvesinin tarihi buluşmasına sahne oldu.

AHLAT'TA LİDERLER ZİRVESİ

Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Muhammed Alparslan'ın 26 Ağustos 1071 tarihinde Bizans ordusunu mağlup ettiği Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla önemli etkinlikler düzenlendi.

Zafere giden yolun en kritik virajı sayılan Ahlat'taki programa Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile çok sayıda bakan katıldı.

Etkinlik alanında kahraman ecdad yad edildi.

Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Muhammed Alparslan’ın 26 Ağustos 1071 tarihinde kazandığı Malazgirt Zaferi, 955. yılında Bitlis’in Ahlat ilçesinde devletin zirvesini buluşturdu.