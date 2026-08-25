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Başkan Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta Selçuklu Kabristanı'nda... Şehide dua gaziye selam

Sultan Alparslan kumandasındaki Selçuklu ordusunun Bizans’ı mağlup ettiği 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi, 955. yıl dönümünde Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen özel programlarla kutlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan programdaki konuşmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Selçuklu Kabristanı’na geçti. Siyasi parti liderlerinin yer aldığı anma etkinliklerinde şehitlik ziyareti yapıldı, dualar edildi.

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Başkan Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta Selçuklu Kabristanı'nda... Şehide dua gaziye selam

Anadolu'yu ebedi vatan kılan o büyük destanın üzerinden tam 955 yıl geçerken, zaferin kilidi konumundaki Bitlis'in Ahlat ilçesi devletin zirvesinin tarihi buluşmasına sahne oldu.

AHLAT'TA LİDERLER ZİRVESİ

Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Muhammed Alparslan'ın 26 Ağustos 1071 tarihinde Bizans ordusunu mağlup ettiği Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla önemli etkinlikler düzenlendi.

Zafere giden yolun en kritik virajı sayılan Ahlat'taki programa Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile çok sayıda bakan katıldı.

Etkinlik alanında kahraman ecdad yad edildi.

Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Muhammed Alparslan’ın 26 Ağustos 1071 tarihinde kazandığı Malazgirt Zaferi, 955. yılında Bitlis’in Ahlat ilçesinde devletin zirvesini buluşturdu.Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Muhammed Alparslan’ın 26 Ağustos 1071 tarihinde kazandığı Malazgirt Zaferi, 955. yılında Bitlis’in Ahlat ilçesinde devletin zirvesini buluşturdu.

KABRİSTANDA DUA

Düzenlenen programda katılımcılara hitap eden Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından MHP lideri Bahçeli ile birlikte Ahlat Selçuklu Kabristanı'na geçti.

Tarihi kabristanda şehitler için dualar edildi.

Şehitlikteki anma programı sırasında devletin zirvesi bir araya geldi. Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli, BBP lideri Destici, HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan’ın konuşması sonrası liderler Ahlat Selçuklu Kabristanı’nı ziyaret ederek şehitler için dua etti. (Fotoğraf: İHA)Erdoğan’ın konuşması sonrası liderler Ahlat Selçuklu Kabristanı’nı ziyaret ederek şehitler için dua etti. (Fotoğraf: İHA)

Erdoğan ile Bahçeli, Ahlat'taki etkinlikler kapsamında alanda bulunan gazileri selamlayarak kendileriyle yakından ilgilendi.

Başkan Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta Selçuklu Kabristanı'nda... Şehide dua gaziye selam-4

Ahlat'taki Selçuklu Kabristanı'nda 10 bine yakın mezar taşı bulunuyor.

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