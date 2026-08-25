Başkan Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta Selçuklu Kabristanı'nda... Şehide dua gaziye selam
Sultan Alparslan kumandasındaki Selçuklu ordusunun Bizans’ı mağlup ettiği 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi, 955. yıl dönümünde Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen özel programlarla kutlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan programdaki konuşmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Selçuklu Kabristanı’na geçti. Siyasi parti liderlerinin yer aldığı anma etkinliklerinde şehitlik ziyareti yapıldı, dualar edildi.
Anadolu'yu ebedi vatan kılan o büyük destanın üzerinden tam 955 yıl geçerken, zaferin kilidi konumundaki Bitlis'in Ahlat ilçesi devletin zirvesinin tarihi buluşmasına sahne oldu.
AHLAT'TA LİDERLER ZİRVESİ
Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Muhammed Alparslan'ın 26 Ağustos 1071 tarihinde Bizans ordusunu mağlup ettiği Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla önemli etkinlikler düzenlendi.
Zafere giden yolun en kritik virajı sayılan Ahlat'taki programa Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile çok sayıda bakan katıldı.
Etkinlik alanında kahraman ecdad yad edildi.
KABRİSTANDA DUA
Düzenlenen programda katılımcılara hitap eden Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından MHP lideri Bahçeli ile birlikte Ahlat Selçuklu Kabristanı'na geçti.
Tarihi kabristanda şehitler için dualar edildi.
Şehitlikteki anma programı sırasında devletin zirvesi bir araya geldi. Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli, BBP lideri Destici, HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Erdoğan ile Bahçeli, Ahlat'taki etkinlikler kapsamında alanda bulunan gazileri selamlayarak kendileriyle yakından ilgilendi.
Ahlat'taki Selçuklu Kabristanı'nda 10 bine yakın mezar taşı bulunuyor.