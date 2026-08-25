İran ilk kez yayımladı! Mücteba Hamaney'in arşiv görüntüleri kafaları karıştırdı

İran medyası, dini lider Mücteba Hamaney'in arşiv görüntülerini ilk kez yayımladı. Fars News tarafından servis edilen görüntülerin Hamaney henüz dini lider seçilmeden çekildiği belirtildi.

İran medyası ağustos ayının başında da Hamaney'in bulunduğu ve ne zaman çekildiği bilinmeyen bir görüntü yayımlamıştı.

Fars News tarafından yayımlanan yeni görüntüler.

YAŞIYOR MU ÖLDÜ MÜ?

İsrail ve ABD basını, 28 Şubat'taki saldırıların ardından Mücteba Hamaney'in de yaralandığını ve daha sonra hayatını kaybettiğini iddia etmişti. İsrail bu iddiayı dönem dönem sürdürürken ABD basını ise Hamaney'in yüzünden ağır bir yara aldığını ve yürüyemediğini iddia etti.

Aylardır devam eden "öldü" iddiaları sırasında bir kez bile görüntü vermeyen Hamaney'in arşiv görüntülerinin paylaşılması soru işaretlerine yol açtı.