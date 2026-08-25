İran ilk kez yayımladı! Mücteba Hamaney'in arşiv görüntüleri kafaları karıştırdı
İran medyası, ABD/İsrail saldırılarında ağır yaralandığı ve daha sonra hayatını kaybettiği yönündeki iddiaların ardından dini lider Mücteba Hamaney’e ait olduğu belirtilen arşiv görüntülerini ilk kez servis etti. Geçtiğimiz haftalarda da Hamaney'e ilişkin görüntüler yayımlanmış fakat tarihi konusunda bilgi verilmemişti. Tahran tarafından peş peşe servis edilen görüntüler soru işaretlerine yol açtı.
İran medyası, dini lider Mücteba Hamaney'in arşiv görüntülerini ilk kez yayımladı. Fars News tarafından servis edilen görüntülerin Hamaney henüz dini lider seçilmeden çekildiği belirtildi.
İRAN'DAN PEŞ PEŞE HAMANEY GÖRÜNTÜLERİ
İran medyası ağustos ayının başında da Hamaney'in bulunduğu ve ne zaman çekildiği bilinmeyen bir görüntü yayımlamıştı.
YAŞIYOR MU ÖLDÜ MÜ?
İsrail ve ABD basını, 28 Şubat'taki saldırıların ardından Mücteba Hamaney'in de yaralandığını ve daha sonra hayatını kaybettiğini iddia etmişti. İsrail bu iddiayı dönem dönem sürdürürken ABD basını ise Hamaney'in yüzünden ağır bir yara aldığını ve yürüyemediğini iddia etti.
Aylardır devam eden "öldü" iddiaları sırasında bir kez bile görüntü vermeyen Hamaney'in arşiv görüntülerinin paylaşılması soru işaretlerine yol açtı.
Arabada gizli görüşme iddiası
Mücteba Hamaney kamuoyu önünden uzak durmayı sürdürürken Londra merkezli Iran International geçtiğimiz haftalarda dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Mücteba Hamaney'in Tahran'da camları siyah filmle kaplı bir araçta birkaç dakikalık gizli bir görüşme yaptığı ancak Pezeşkiyan'ın yanındaki kişinin gerçekten Hamaney olup olmadığını sorguladığı öne sürüldü. Dini liderle iletişimin "çok zor" olduğunu belirten Pezeşkiyan'ın konut görüşmesi talebinin ise reddedildiği iddia edildi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ağustos ayında Hamaney ile saatler süren bir görüşme yaptığını ve dini liderin sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyledi.
Hamaney'in geçtiğimiz haftalarda yayımlanan ilk görüntüsünün de ne zaman çekildiği bilinmiyor. Videoda Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.