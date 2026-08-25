Alihan Kuriş'in gizli bölmede yakalandığı an! "Teslim oldu" iddiasını çürüten görüntüler

İlk kez A Haber'de yayımlanan görüntülerde, Kuriş'in evinin müştemilatındaki gizli bir bölmede yakalandığı anlar yer aldı.

A Haber'in ulaştığı görüntülerde, Kuriş'in evinin müştemilatındaki gizli bölmede yakalandığı anlar yer aldı. Görüntüler, Kuriş'in "teslim olduğu" yönündeki iddiaları yeniden gündeme getirdi.

Kuriş'in gözaltına alınmasının ardından taraftarları tarafından "teslim olduğu" yönünde iddialar gündeme getirilmişti. Ortaya çıkan yeni görüntüler, gözaltı anlarının nasıl gerçekleştiğini ortaya koydu.