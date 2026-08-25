Alihan Kuriş'in gizli bölmede yakalandığı an! "Teslim oldu" iddiasını çürüten görüntüler
Kurişler suç örgütü elebaşı Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı anın görüntülerine ulaşıldı. A Haber'de yayınlanan görüntülerde Kuriş'in İstanbul'daki ikametinde gizli bölme tarzı bir noktada yakalandığı belirlendi.
Alihan Kuriş'in Üsküdar'daki evinde gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
A Haber'in ulaştığı görüntülerde, Kuriş'in evinin müştemilatındaki gizli bölmede yakalandığı anlar yer aldı. Görüntüler, Kuriş'in "teslim olduğu" yönündeki iddiaları yeniden gündeme getirdi.
Alihan Kuriş'e yönelik soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı. Kuriş'in Üsküdar'daki evinde gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntülere ulaşıldı.
İlk kez A Haber'de yayımlanan görüntülerde, Kuriş'in evinin müştemilatındaki gizli bir bölmede yakalandığı anlar yer aldı.
Kuriş'in gözaltına alınmasının ardından taraftarları tarafından "teslim olduğu" yönünde iddialar gündeme getirilmişti. Ortaya çıkan yeni görüntüler, gözaltı anlarının nasıl gerçekleştiğini ortaya koydu.