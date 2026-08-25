11 ilde kara para ve yolsuzluk baskınında 77 gözaltı kararı... Evlere, arsalara, lüks araçlara el konuldu! Gürlek'ten "kararlılık" vurgusu

Adalet Bakanı Akın Gürlek , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 11 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendiğini duyurdu.

İşte detaylar…

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul, Antalya ve Gaziantep merkezli 11 ilde dev bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. (Fotoğraflar: Anadolu Ajansı / Arşiv)

17,9 MİLYON LİRALIK YASA DIŞI BAHİS ÇARKI

Operasyonun İstanbul ayağında çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklandığı belirlendi.

Şirketin 2024 ve 2025 yıllarında yaklaşık 17 milyar 900 milyon TL para transferi hacmine ulaştığını aktaran Gürlek, İstanbul ve Ankara'daki baskınlarda 13 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Soruşturma kapsamında 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulurken, 126 banka ve kripto para hesabına bloke getirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu