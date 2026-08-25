11 ilde kara para ve yolsuzluk baskınında 77 gözaltı kararı... Evlere, arsalara, lüks araçlara el konuldu! Gürlek'ten "kararlılık" vurgusu
Kamu kaynaklarını hedef alan ve yasa dışı yollarla haksız kazanç sağlayan suç örgütlerine yönelik 11 ilde operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, milyarlarca liralık para hareketinin tespit edildiği soruşturmalar kapsamında 77 gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda, şirketler üzerinden yürütülen 17,9 milyar liralık yasa dışı para transferi ile 10 milyarlık Hazine arazisi vurgunu gün yüzüne çıkarıldı. Çok sayıda gayrimenkul, lüks araç ve banka hesabına el konuldu. Bakan Gürlek, suç şebekelerine karşı mücadelenin süreceğini vurguladı.
Türkiye, sabah saatlerinde milyarlarca liralık kara para, yasa dışı bahis ve kamu arazisi yolsuzluğunu hedef alan operasyon dalgasıyla uyandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 11 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendiğini duyurdu.
Toplam 77 şüpheliye yönelik başlatılan dev operasyonda firari 9 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.
İşte detaylar…
17,9 MİLYON LİRALIK YASA DIŞI BAHİS ÇARKI
Operasyonun İstanbul ayağında çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklandığı belirlendi.
Şirketin 2024 ve 2025 yıllarında yaklaşık 17 milyar 900 milyon TL para transferi hacmine ulaştığını aktaran Gürlek, İstanbul ve Ankara'daki baskınlarda 13 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Soruşturma kapsamında 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulurken, 126 banka ve kripto para hesabına bloke getirildi.
KEMER'DE 10 MİLYAR LİRALIK HAZİNE ARAZİSİ VURGUNU
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma, kamu arazileri üzerinden sağlanan haksız kazancı gözler önüne serdi. Kemer ilçesindeki Hazine taşınmazlarının, mevzuattaki şartlar oluşmadığı halde belirli kişilerin üzerine geçirildiğini belirten Gürlek, kamunun büyük zarara uğratıldığını kaydetti.
5 ilde 21 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı. İncelemeye alınan 80 Hazine taşınmazının güncel ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar TL seviyesinde olduğu saptandı.
SAHTE FATURA VE DÖVİZ KAÇAKÇILIĞI
Gaziantep merkezli operasyonlarda ülkeye yasa dışı yollarla getirilen dövizlerin usulsüz şekilde yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
Yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alınarak devletin zarara uğratıldığını anlatan Bakan Gürlek, şüpheli kişi ve şirket hesaplarında 13 milyar 760 milyon TL'yi aşan para hareketi belirlendiğini dile getirdi.
5 ilde 34 şüpheli ve 11 şirkete yönelik yürütülen çalışmalarda 28 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 570 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz malvarlığına el konuldu.
KARARLILIKLA DEVAM
Soruşturmaları yürüten başsavcılıklara, emniyet, jandarma ve MASAK personeline teşekkür eden Gürlek, operasyonların hız kesmeden süreceğini vurgulayarak, "Kamu kaynaklarını istismar edenlere, suç gelirlerini finans sistemi içerisinde aklamaya çalışanlara, kamu görevini kişisel menfaat aracına dönüştürenlere ve organize biçimde haksız kazanç sağlayanlara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.