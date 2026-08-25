Tutuklu CHP’li Aydöner'den Yenici Tezcan’a tokat gibi çağrı! Londra'ya kaçan kızı ve damadının hesabını sordu
Özgür Özel döneminin CHP PM Üyesi Baki Aydöner, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı zehir zemberek açıklamayla Yeni Parti’ye geçen Bülent Tezcan'ı topa tuttu. Tezcan'ın Kuşadası soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve İngiltere'ye kaçtıkları anlaşılan kızı ile damadını gündeme getiren tutuklu sanık Aydöner, ikiyüzlülüğe isyan etti. Bülent Tezcan’ın kendi ailesi söz konusu olduğunda hukuku nasıl hiçe saydığını anlatan Aydöner, Tezcan’ın kendisine cezaevine sabırlı olması yönündeki telkini firari kızı ve damadı için de vermesi gerektiğini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının tutuksuz, Gaziosmanpaşa Belediyesi soruşturmasının tutuklu sanığı olan Aydöner, Kuşadası soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve İngiltere'ye kaçtıkları ortaya çıkan Tezcan'ın kızı Ezgi ile damadı Umut Yaşar'ı hedef aldı.
CHP'nin eski Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, sosyal medya hesabından yayımladığı zehir zemberek mesajla Yeni Parti'nin çekirdek kurmaylarından Bülent Tezcan'ı topa tuttu.
'KIZIN VE DAMADIN NEDEN GELİP HESAP VERMİYOR'
Yeni Parti Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan'ın geçmişte belediyelere yapılan şafak operasyonlarını eleştirdiğini hatırlatan Aydöner, muhalif vekilin o dönem "Telefonla çağrıldığında davete kim icabet etmedi?" diyerek yargı usullerini hedef aldığını aktardı.
Tezcan'ın uyguladığı yöntemler nedeniyle dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan şimdiki Adalet Bakanı'nı çeşitli ithamlarla eleştirdiğini belirten Aydöner, şu ithamları yöneltti:
"Yeni yasama döneminde Adalet Bakanı Mecliste konuşması sırasında, 'Eyy Aydın Milletvekili, aylardır soruşturma yöntemlerine ve şahsıma yönelik eleştirilerde bulundun. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Kuşadası Belediyesi soruşturması kapsamında Ağustos ayının ilk günlerinde hakkında gözaltı kararı bulunan çocukların hala yurt dışında.
Oysa her vatandaş soruşturulabilir, yargılanabilir diyordun? Öyleyse neden gelip yargı mercileri önünde hesap vermiyorlar, hakkında gözaltı kararına uymayan bir kişinin, telefonla yapılacak davete uyacağını nasıl ileri sürebilirsin?' diye sorarsa ne cevap vereceksiniz?"
CEZAEVİ BULUŞMASINDA NE SÖYLEDİ
Tezcan'ın yurt dışına kaçan yakınları için yaptığı savunmaların somut dayanağı olmadığını vurgulayan Aydöner, Silivri Cezaevi'ndeki ziyaret sırasında Tezcan'ın kendisine "Bu dönemler böyle, önemli kişiler bedel öder, sabırlı olun, tarih sizi altın harflerle yazacak. Bu operasyonlar siyasi, kendini üzme." dediğini bildirdi.
'BANA SÖYLEDİĞİNİ ÇOCUKLARINA DA SÖYLE'
Kendi bakış açısının böyle olmadığını, kimseden haksız kazanç elde etmediğini anlatan Aydöner, "Şahsıma görüşte ifade ettiğiniz iç açıcı, cesaret verici, umutlandırıcı, sabır artırıcı, kulağa hoş gelen cümlelerin tümünü hakkında gözaltı kararı verilen çocuklarınıza hızlıca iletmeniz ve gereğini yapmaları için size buradan sesleniyorum." diye konuştu.
'FİRARİLERE SELAM VEREN UZAK DURSUN'
Tezcan'ın televizyonlardaki söylemlerinin eylem birlikteliğine erişmesi için yakınlarının gelip teslim olması gerektiğinin altını çizen Aydöner, "Yoksa Devletimizin aldığı kararları sadece biz saygıyla karşılarken siz üzerimizden siyaset yapmış olursunuz." ifadelerini kullandı.
Doğrunun kişilere, makamlara, partilere göre değişmeyeceğini vurgulayan Aydöner, "Soruşturmalar kapsamında hakkında şüpheli sıfatıyla gözaltı kararı verilmiş olan ve firari konumuna gelmiş kişilerin yakınlarına selam veren, mesafe koymayan, devlete hesap vermemeyi normal karşılayanlar benden uzak dursun. Doğru; kişilere, makamlara ve partilere göre değişmez. Doğrudan asla vazgeçmeyeceğim." dedi.
Hukuk devletinde yargı kararlarına uymanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirten Aydöner, adalete olan güveninin tam olduğunu söyledi.