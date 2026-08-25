Tutuklu CHP’li Aydöner'den Yenici Tezcan’a tokat gibi çağrı! Londra'ya kaçan kızı ve damadının hesabını sordu

Tezcan'ın geçmişte yargı mensuplarını hedef alan sözlerini hatırlatan Aydöner, muhalif ismin kendi ailesi söz konusu olduğunda hukuku hiçe saydığını ifşa etti.

Tezcan'ın yurt dışına kaçan yakınları için yaptığı savunmaların somut dayanağı olmadığını vurgulayan Aydöner, Silivri Cezaevi'ndeki ziyaret sırasında Tezcan'ın kendisine " Bu dönemler böyle, önemli kişiler bedel öder, sabırlı olun, tarih sizi altın harflerle yazacak. Bu operasyonlar siyasi, kendini üzme." dediğini bildirdi.

Tezcan'ın geçmişte yargı mensuplarını hedef alan sözlerini hatırlatan Aydöner, muhalif vekilin kendi ailesi söz konusu olduğunda hukuku nasıl hiçe saydığını gözler önüne serdi.

Kendi bakış açısının böyle olmadığını, kimseden haksız kazanç elde etmediğini anlatan Aydöner, " Şahsıma görüşte ifade ettiğiniz iç açıcı, cesaret verici, umutlandırıcı, sabır artırıcı, kulağa hoş gelen cümlelerin tümünü hakkında gözaltı kararı verilen çocuklarınıza hızlıca iletmeniz ve gereğini yapmaları için size buradan sesleniyorum ." diye konuştu.

'BANA SÖYLEDİĞİNİ ÇOCUKLARINA DA SÖYLE'

'FİRARİLERE SELAM VEREN UZAK DURSUN'

Tezcan'ın televizyonlardaki söylemlerinin eylem birlikteliğine erişmesi için yakınlarının gelip teslim olması gerektiğinin altını çizen Aydöner, "Yoksa Devletimizin aldığı kararları sadece biz saygıyla karşılarken siz üzerimizden siyaset yapmış olursunuz." ifadelerini kullandı.

Doğrunun kişilere, makamlara, partilere göre değişmeyeceğini vurgulayan Aydöner, "Soruşturmalar kapsamında hakkında şüpheli sıfatıyla gözaltı kararı verilmiş olan ve firari konumuna gelmiş kişilerin yakınlarına selam veren, mesafe koymayan, devlete hesap vermemeyi normal karşılayanlar benden uzak dursun. Doğru; kişilere, makamlara ve partilere göre değişmez. Doğrudan asla vazgeçmeyeceğim." dedi.

Hukuk devletinde yargı kararlarına uymanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirten Aydöner, adalete olan güveninin tam olduğunu söyledi.