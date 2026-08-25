Milli medya hem yükü çekiyor hem bedel ödüyor! Pastayı dijital karteller yiyor: Meclis çatısı altında reklam ve telif düzenlemesi şart

Algoritma mühendisliği yapan ve nesillerimizi "bağımlı" hale getiren dijital platformlar, aile ve toplum yapısının temeline dinamit döşerken, milli medya kuruluşları ağır bedellerle yıpratılmaya çalışılıyor.

TBMM ÇATISI ALTINDA CAYDIRICI BİR HUKUKİ ÇERÇEVE ELZEM Öte yandan TBMM'nin yeni yasama döneminde konuya ilişkin etkin ve caydırıcı bir hukuki çerçeve çizmesi büyük önem arz ediyor.

Bu noktada Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) çifte standartlı tutumu büyük tepki çekiyor. RTÜK'TEN ÇİFTE STANDART RTÜK, Turkuvaz Medya bünyesindeki ATV'ye tek program için milyonlarca lira ceza keserken, gençlerin saatlerini harcadığı sosyal medya ağlarındaki sapkın içeriklere "devede kulak" dedirten göstermelik yaptırımlar uyguluyor.



ABD'DE DAVA VE AB'DEKİ GİRİŞİMLER TÜRKİYE İÇİN EMSAL: "BİZ DE YAPTIRIM UYGULAYALIM"



ABD'deki 29 eyaletin META aleyhine açtığı dava ve Avrupa ülkelerinde sosyal medya devlerinin algoritma dayatmalarına karşı yapılan girişimler göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'nin de harekete geçmesi elzem. Nitekim TikTok'un ABD'de çocuk gizliliği davası sonucu 400 milyon dolar ödeyecek olması Türkiye için emsal nitelikte.

Dijital devlere sıkı denetim geliyor: Prof. Dr. Ali Murat Kırık olası sınırlamaları anlattı

Uzmanlar, TikTok ve META'yı işaret ederek "Bizim de devlet olarak bu platformlara yönelik yaptırımlar uygulamamız ve davalar açmamız önemli" diyor.