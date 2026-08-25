Kabinenin adresi 3. kez Ahlat! Başkan Erdoğan dünyaya seslenecek
Ahlat'ta 150 bin metrekarelik alanda kurulan dev otağda başlayan Malazgirt Zaferi kutlamaları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ilçedeki tarihi buluşmasına sahne oluyor. Etkinlikler kapsamında kurulan 50 tematik çadırda tarihin izleri yaşatılırken, Başkan Erdoğan’ın tüm dünyaya mesaj vermesi ve ardından Kabine Toplantısı’na başkanlık etmesi bekleniyor.
Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü, Bitlis'in Ahlat ilçesinde geniş kapsamlı etkinliklerle kutlanıyor. 23-25 Ağustos tarihleri arasındaki programlara, Ahlat'ın Çarho bölgesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ev sahipliği yapıyor.
Yaklaşık 150 bin metrekarelik alanda kurulan Selçuklu motifleriyle süslü Han Otağı ve 50 tematik çadır, ziyaretçileri Türk tarihinin izleriyle buluşturuyor.
50 TEMATİK ÇADIRDA KÜLTÜR BULUŞMASI
Etkinlik alanında bir Han Otağı ile 50 tematik çadır kuruldu. Çadırlarda kurumlar, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden gelen misafirler ağırlanıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN DÜNYAYA MESAJ VERECEK
Kutlamaların en önemli programlarından biri bugün (25 Ağustos) gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, etkinlik alanından dünyaya seslenecek. Programa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve çok sayıda vatandaşın da katılması bekleniyor.
KABİNE ÜÇÜNCÜ KEZ AHLAT'TA
Başkan Erdoğan'ın katılacağı etkinliklerin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin üçüncü kez Ahlat'ta toplanması planlanıyor.
Böylece Ahlat, Malazgirt Zaferi kutlamalarının yanı sıra devletin zirvesindeki önemli buluşmaya da ev sahipliği yapacak.
26 AĞUSTOS'TA MALAZGİRT'E GEÇECEK
Başkan Erdoğan, Ahlat'taki programlarının ardından zaferin yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta Muş'un Malazgirt ilçesine geçecek.
AHLAT SEMALARINDA NEFES KESEN GÖSTERİLER
Kutlamalar boyunca çeşitli müsabakalar ve gastronomi etkinlikleri gerçekleştirilecek. SOLOTÜRK ve Çelik Kanatlar ekipleri de Ahlat semalarında gösteri yapacak.
Programda ayrıca helikopterlerle gerçekleştirilecek "üzüm salkımı" gösterisi de yer alacak. Etkinlik alanında atlı okçuluk, atlı cirit, güreş ve geleneksel Türk sporlarına yönelik organizasyonlar düzenlenecek.
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