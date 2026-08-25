Kabinenin adresi 3. kez Ahlat! Başkan Erdoğan dünyaya seslenecek

Yaklaşık 150 bin metrekarelik alanda kurulan Selçuklu motifleriyle süslü Han Otağı ve 50 tematik çadır, ziyaretçileri Türk tarihinin izleriyle buluşturuyor.

50 TEMATİK ÇADIRDA KÜLTÜR BULUŞMASI

Etkinlik alanında bir Han Otağı ile 50 tematik çadır kuruldu. Çadırlarda kurumlar, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden gelen misafirler ağırlanıyor.

Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye Kökbörü Ligi Final Müsabakası oynandı. Finalde Ulupamir Kökbörü Spor Kulübü'nü 7-3 mağlup eden Ulupamir Şumkar Kökbörü Spor Kulübü, Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.(Fotoğraf AA'dan alınmıştır)

BAŞKAN ERDOĞAN DÜNYAYA MESAJ VERECEK

Kutlamaların en önemli programlarından biri bugün (25 Ağustos) gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, etkinlik alanından dünyaya seslenecek. Programa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve çok sayıda vatandaşın da katılması bekleniyor.