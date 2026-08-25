Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: 3 isme yakalama kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aklama, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve fuhuş suçları kapsamında yürütülen Cem Küçük soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarılırken, tutuklu bulunan Cem Duman’ın şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturmasının aklama, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve fuhuş suçları kapsamında sürdürüldüğü öğrenildi.
3 İSİM HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Soruşturma kapsamında İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.
TELEFONLARINI EVDE BIRAKIP KAYIPLARA KARIŞTILAR
Hakkında yakalama kararı bulunan Serdar Özyurt ile İsmail Çanak'ın cep telefonlarını evlerinde bırakarak kayıplara karıştıkları öğrenildi. İki ismin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
AHSEN MELEK KOCATÜRK YURT DIŞINDA
Yakalama kararı çıkarılan Ahsen Melek Kocatürk'ün ise yurt dışında bulunduğu ve firari durumda olduğu belirtildi.
CEM DUMAN'IN İFADESİ ALINACAK
Tutuklu bulunan Cem Duman'ın da soruşturma dosyasına şüpheli sıfatıyla dahil edildiği öğrenildi. Duman'ın soruşturma kapsamında ifadesinin alınacağı bildirildi.
Başsavcılığın soruşturmaya ilişkin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.