Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: 3 isme yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturmasının aklama, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve fuhuş suçları kapsamında sürdürüldüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

TELEFONLARINI EVDE BIRAKIP KAYIPLARA KARIŞTILAR

Hakkında yakalama kararı bulunan Serdar Özyurt ile İsmail Çanak'ın cep telefonlarını evlerinde bırakarak kayıplara karıştıkları öğrenildi. İki ismin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

AHSEN MELEK KOCATÜRK YURT DIŞINDA

Yakalama kararı çıkarılan Ahsen Melek Kocatürk'ün ise yurt dışında bulunduğu ve firari durumda olduğu belirtildi.