Muzaffer Beyaz, Ekrem İmamoğlu dosyasında ek ifade verdi: Rüşvet istediler vermeyince ceza kestiler! Hasan İmamoğlu'na devredilen 4 daire

Daha sonra Maslak'taki pazarlığı anlatan Beyaz, "Süleyman Atik ile Maslak 42 rezidansa çağırdı. Yanlış hatırlamıyorsam Eylül 2024'te gittik. Bu görüşmede işinizi artık Büyükşehir'de 1,5 milyon dolar verirseniz işinizi çözelim dedi. Ben bunu da vermek istemedim. Bu dönemde gidin arsa sahibinden alın, kapasite de mühürlenecek dedi. Biz bunu kabul etmeyerek ayrıldık." dedi.

Ertan Yıldız'ın tavırlarından Ekrem İmamoğlu'nun durumdan haberdar olduğu izlenimini edindiğini belirten Beyaz, Randevu taleplerine ise dönüş alamadığını ifade etti.

"EKREM BAŞKAN İSTİYOR DENİLEREK PROJEM ELİNDEN ALINDI"

2017 yılında Beylikdüzü'nde başladığı Çuhadaroğlu projesinden "Ekrem Başkan istiyor" denilerek el çekmek zorunda bırakıldığını öne süren Beyaz, alacağını alamadığını belirtti:

"Adem Soytekin yanıma gelerek burayı Ekrem Başkan istiyor, yan tarafta Meydan Yakuplu projesi yapılacak, bu projeyle birleştirmek istediğini söyledi. Aksi takdirde bana bu projeyi ve diğer projelerde ruhsat, iskan vermeyeceklerini biliyordum... Masraflarım için iki daire istemiştim. Adem bana bunu Fatih Keleş'le görüşeceğini söyledi. Daha sonra Fatih Keleş'in kabul etmediğini bana bir daire verebileceklerini söyledi. Bunun üzerine bir anlaşma yaptık ve hâlâ dairemi vermediler. Projesini bitirmiş olduğum yer elimden alınmıştır."

TERRACE PARK'TAKİ YÜZDE 5'LİK PAYIN BEDELİ ÖDENMEDİ

Ekrem İmamoğlu ile doğrudan ortak oldukları tek proje olan Terrace Park sürecine değinen Muzaffer Beyaz, İmamoğlu'nun belediye başkanı olduğu dönemde maliyetine almak istediği yüzde 5'lik payın parasını yatırmadığını söyledi:

"Bu arsanın yüzde 15'lik kısmı da Ekrem İmamoğlu'na aittir. Ekrem İmamoğlu ile tek ortaklığımız bu arsaydı. Buraya Terrace Park isimli bir proje yapma konusunda anlaştık. Ekrem İmamoğlu yüzde5'lik bir kısmını da maliyetine satın almak istedi. Kendisi o sırada Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu için kabul etti... Kat irtifakı yapılırken yüzde beşlik kısım Ekrem İmamoğlu'na geçti ama bu bedel bize hâlâ ödenmedi. Finansal araştırmalar yapılırsa görülecektir. Hâlâ da ödenmemiştir."

"HELALLİK İNSANİYDİ, TİCARİ ALACAKLARIM İÇİN HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Kamuoyunda ve duruşmada gündeme gelen "helalleşme" iddialarına da açıklık getiren Beyaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kısaca bu projelerde zulme ve zarara uğrayan bir kişi olarak şikayetlerim devam etmektedir. Hakkımı helal etmiyorum. Ekrem İmamoğlu ile helalleşmeme yönelik tavrı yanlış anlaşılmıştır. Bu helallik Ekrem İmamoğlu'nun Çapraz Sorgu sırasında sorduğu soruya cevaben çoluk çocuk ailece gelinen ve seyahatlere ilişkin hakkını helal ediyor musun sorusuna insani olarak verdiğim bir cevaptır. Bu helallik diğer ticari faaliyetlerle alakası yoktur. Alacaklarım devam etmektedir. Hakkımı helal etmiyorum, şikayetlerime de devam ediyorum."