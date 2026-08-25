Muzaffer Beyaz, Ekrem İmamoğlu dosyasında ek ifade verdi: Rüşvet istediler vermeyince ceza kestiler! Hasan İmamoğlu'na devredilen 4 daire
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında ek ifade veren Muzaffer Beyaz, "Ben geçen haftaki duruşmada gerginlik ve tansiyonumun yükselmesinden kaynaklı kendimi ifade etmekte zorlandım" diyerek Bakırköy ve Beylikdüzü’ndeki dev projelerde yaşanan rüşvet çarkına ilişkin bomba detaylar verdi. Proje onayları karşılığında milyonlarca dolarlık haksız kazanç ve gayrimenkul devri talep edildiğini öne süren Beyaz, vermedikleri rüşvetler karşısında ceza ve mühürleme tehditleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Hasan İmamoğlu'na devredilen 4 daireyi anlatan Beyaz, duruşmadaki helalleşme söylemine de açıklık getirerek, "Helallik insani bir cevaptı, ticari alacaklarım ve uğradığım zararlar için hakkımı helal etmiyorum, şikayetçiyim" dedi.
İmamoğlu Çıkar amaçlı Suç Örgütü Soruşturması kapsamında müşteki-şüpheli sıfatıyla ifade veren iş insanı Muzaffer Beyaz, Bakırköy ve Beylikdüzü'ndeki projelerde ruhsat, iskân ve belediye işlemleri üzerinden kendilerinden istenen fahiş talepleri gözler önüne serdi.
18 Ağustos 2026 tarihli duruşmada yaşadığı gerginlik ve tansiyon nedeniyle kendisini tam olarak ifade edemediğini söyleyen Beyaz, mahkemeye sunduğu detaylı ifadede şunları kaydetti:
"Ben geçen haftaki duruşmada gerginlik ve tansiyonumun yükselmesinden kaynaklı kendimi ifade etmekte zorlandım. 18 Ağustos 2026 tarihli duruşma esnasında kendimi net ifade edememiştim. Benim bu davaya, söz konusu davaya ilişkin şahsımın dahil olması aslında benim de ortak olduğum Bakırköy Kapasite AVM Otopark Ruhsatı konusuyla ilgili olmuştu."
"5 MİLYON EURO RÜŞVET İSTEDİLER, VERMEYİNCE CEZA KESTİLER"
Kapasite AVM'nin kapalı otoparkını ücretli yapmak için Bakırköy Belediyesi'ne başvurduklarında kapılarının rüşvet talebiyle çalındığını belirten Muzaffer Beyaz, süreci şu sözlerle aktardı:
"Bu başvurunun neticesinde bizden 5 milyon euro rüşvet talep edildi. Biz bu talebi kabul etmeyince bunun idari para cezası kesildi bize. Bununla ilgili 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandık ve beraat ettik. Haksız para cezası da iptal edildi. Bu görüşmeleri Süleyman Atik ve Asım İplikçioğlu AVM avukatı olarak yapmıştır. Ayrıca biz Beyaz İnşaat olarak da Ekim 2024 tarihinde çalışanımız Serkan Süsler aracılığıyla CİMER'e başvuruda bulunmuştuk."
4 DAİRE HASAN İMAMOĞLU'NA DEVREDİLDİ
Beylikdüzü'nde Şahinler Holding'e ait arsa üzerinde yürüttükleri projede ruhsat aşamasında 20 milyon TL rüşvet istendiğini dile getiren Beyaz, ödenen daireleri ve Hasan İmamoğlu'na yapılan devri anlattı:
"Ruhsat aşamasında arsa sahibi bizden 20 milyon lira rüşvet istemiştir. Arsa sahibi iki adet okul yaptırdı. Bu okulları Adem Soytekin yapmış, ödemelerini Kemal Şahin yapmıştır. Biz de kendimize düşen 10 milyon TL'lik kısmı adi ortaklığın firmaları olarak kaba inşaatı yaptırdığımız Adem Soytekin'e hak edişlerinin fazlası olarak 7 daire ve 5 dükkan olarak ödedik. Murat Çalık dört daireyi Hasan İmamoğlu'na devretmemizi istedi. Bu talep bize önce Adem Soytekin, ondan sonra da Oktay Hamzoğlu tarafından iletilmiştir. Ortakların onayıyla ve imzalarıyla bu tapular devredilmiştir."
3 MİLYON DOLARLIK İSKAN PARASI "HAK EDİŞ" SÜSÜYLE GİZLENDİ
Aynı projenin iskânını alabilmek için 3 milyon dolar ödemek zorunda kaldıklarını ifade eden Beyaz, paranın resmi kayıtlara nasıl geçirildiğine dikkat çekerek "Bu 3 milyon dolar çekle ödenmiştir Adem'in firmasına. Bu bedel doğrultusunda rüşvet olup Adem'in hak edişi olarak gizlenmiştir. Bu çekler bedeli ödendikten sonra da iskanımızı aldık." ifadelerini kullandı.
"3 MİLYON DOLAR VERMEZSENİZ YEŞİL ALAN YAPARIZ"
Bakırköy Koşu Caddesi'ndeki 7 dönümlük projede yaşadıklarını aktaran Beyaz, ruhsat dosyasının kadastrodan geri çekilmesinin ardından belediye binasında karşılaştığı tehdidi ve Maslak'taki pazarlığı şu sözlerle dile getirdi:
"Bir süre sonra beni Ertan Yıldız aradı ve belediyeye çağırdı. Belediyede bu işin çözülmesi için 3 milyon dolar vermem gerektiği söylendi. Ben de kabul etmedim. Bana 3 milyon dolar vermezseniz yerimizin üçte birini Yeşil alan yaparız, katı da altı kata düşürürüz dedi. Biz kabul etmedik. Zaten kapasiteyle de sorunlarımız var, orayı da kapatırız dedi. Ben bunu kabul etmedim. Bir süre sonra üçte birini Yeşil alan yaptılar, kapasiteyle de ceza kestiler."
Daha sonra Maslak'taki pazarlığı anlatan Beyaz, "Süleyman Atik ile Maslak 42 rezidansa çağırdı. Yanlış hatırlamıyorsam Eylül 2024'te gittik. Bu görüşmede işinizi artık Büyükşehir'de 1,5 milyon dolar verirseniz işinizi çözelim dedi. Ben bunu da vermek istemedim. Bu dönemde gidin arsa sahibinden alın, kapasite de mühürlenecek dedi. Biz bunu kabul etmeyerek ayrıldık." dedi.
Ertan Yıldız'ın tavırlarından Ekrem İmamoğlu'nun durumdan haberdar olduğu izlenimini edindiğini belirten Beyaz, Randevu taleplerine ise dönüş alamadığını ifade etti.
"EKREM BAŞKAN İSTİYOR DENİLEREK PROJEM ELİNDEN ALINDI"
2017 yılında Beylikdüzü'nde başladığı Çuhadaroğlu projesinden "Ekrem Başkan istiyor" denilerek el çekmek zorunda bırakıldığını öne süren Beyaz, alacağını alamadığını belirtti:
"Adem Soytekin yanıma gelerek burayı Ekrem Başkan istiyor, yan tarafta Meydan Yakuplu projesi yapılacak, bu projeyle birleştirmek istediğini söyledi. Aksi takdirde bana bu projeyi ve diğer projelerde ruhsat, iskan vermeyeceklerini biliyordum... Masraflarım için iki daire istemiştim. Adem bana bunu Fatih Keleş'le görüşeceğini söyledi. Daha sonra Fatih Keleş'in kabul etmediğini bana bir daire verebileceklerini söyledi. Bunun üzerine bir anlaşma yaptık ve hâlâ dairemi vermediler. Projesini bitirmiş olduğum yer elimden alınmıştır."
TERRACE PARK'TAKİ YÜZDE 5'LİK PAYIN BEDELİ ÖDENMEDİ
Ekrem İmamoğlu ile doğrudan ortak oldukları tek proje olan Terrace Park sürecine değinen Muzaffer Beyaz, İmamoğlu'nun belediye başkanı olduğu dönemde maliyetine almak istediği yüzde 5'lik payın parasını yatırmadığını söyledi:
"Bu arsanın yüzde 15'lik kısmı da Ekrem İmamoğlu'na aittir. Ekrem İmamoğlu ile tek ortaklığımız bu arsaydı. Buraya Terrace Park isimli bir proje yapma konusunda anlaştık. Ekrem İmamoğlu yüzde5'lik bir kısmını da maliyetine satın almak istedi. Kendisi o sırada Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu için kabul etti... Kat irtifakı yapılırken yüzde beşlik kısım Ekrem İmamoğlu'na geçti ama bu bedel bize hâlâ ödenmedi. Finansal araştırmalar yapılırsa görülecektir. Hâlâ da ödenmemiştir."
"HELALLİK İNSANİYDİ, TİCARİ ALACAKLARIM İÇİN HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"
Kamuoyunda ve duruşmada gündeme gelen "helalleşme" iddialarına da açıklık getiren Beyaz, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kısaca bu projelerde zulme ve zarara uğrayan bir kişi olarak şikayetlerim devam etmektedir. Hakkımı helal etmiyorum. Ekrem İmamoğlu ile helalleşmeme yönelik tavrı yanlış anlaşılmıştır. Bu helallik Ekrem İmamoğlu'nun Çapraz Sorgu sırasında sorduğu soruya cevaben çoluk çocuk ailece gelinen ve seyahatlere ilişkin hakkını helal ediyor musun sorusuna insani olarak verdiğim bir cevaptır. Bu helallik diğer ticari faaliyetlerle alakası yoktur. Alacaklarım devam etmektedir. Hakkımı helal etmiyorum, şikayetlerime de devam ediyorum."
Emine Erdoğan'dan zirve mesajı
Terörsüz Türkiye'ye "Ekremci" nifak tohumu