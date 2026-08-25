İsrail Kudüs'te BM tesisini işgal etti! 40 milyon şekellik skandal proje
İsrail güçleri, Doğu Kudüs'teki Kafr Akab ve Kalandiya'da UNRWA'ya ait eğitim ve sağlık tesislerine baskın düzenleyerek binayı boşalttı ve yıkıma başladı. Kafr Akab kasabasına baskın düzenleyen İsrail, tesisi işgal etti ve personeli sorguya aldı. Aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir de baskına katılırken "Kudüs'te ve İsrail'de" UNRWA'ya yer olmadığını söyledi. Tel Aviv arazinin Yahudi Ulusal Fonu'na ait olduğunu iddia ederek 40 milyon şekellik skandal projeyi duyurdu.
İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir tesisi işgal ediyor.
İSRAİL KUDÜS'TE BM TESİSİNE EL KOYDU
İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalandiya Mülteci Kampı ile Kafr Akab kasabasına sabah saatlerinde baskın düzenledi ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir tesisi boşaltarak yıkım işlemlerine başladı.
Filistin Yönetimine bağlı Kudüs Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İsrail işgal güçleri, UNRWA personelinin tamamını Kalendiya Eğitim Merkezi'nden çıkardı." denildi ve İsrail güçlerinin personele merkeze bir daha dönmelerinin yasak olduğunu bildirdiği aktarıldı.
KASABAYA BASKIN, KAMPA İŞGAL, SİVİLLERE SORGU
Filistin Devleti'ne (Filistin Ulusal Yönetimi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne) ait resmi devlet haber ajansı WAFA, kamp ve kasaba genelinde arama ve baskınlar düzenleyen İsrail askerlerinin aralarında Kalandiya Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki 40 çalışan ile tesiste bulunan kişilerin de olduğu sivilleri gözaltına alarak sahada sorguya çektiğini duyurdu.
40 MİLYON ŞEKELLİK SİYONİST YATIRIM
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan skandal bir açıklamada ise tesisin Tel Aviv'e ait olduğu iddia edildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda skandal ifadeler kullanıldı ve 40 milyon şekellik bir yatırım duyuruldu.
TEL AVİV'DEN SKANDAL AÇIKLAMA
Tel Aviv'den yapılan skandal açıklama şu şekilde:
"Kudüs Belediyesi, binlerce Arap sakininin yararlanması amacıyla Kudüs'ün Kafr Aqab mahallesinde yeni bir eğitim ve toplum merkezi için bugün yenileme çalışmalarına başladı. Belediye, bu eylül ayında açılması planlanan yeni bir belediye erkek lisesi de dâhil olmak üzere projeye 40 milyon NIS'in üzerinde yatırım yapmaktadır.
Mahalle sakinleriyle yapılan yakın diyaloğun ardından bu kompleks, 1937 yılından beri Yahudi Ulusal Fonu'na ait olan ve bu amaçla Kudüs Belediyesi'ne tahsis edilen bir arsa üzerinde kurulacaktır. Önümüzdeki yıllarda toplum merkezinin; yerel topluluğun yararlanması için ek okullar, bir cami, spor ve sağlık tesisleri içermesi beklenmektedir.
Arsa üzerinde hiçbir mülkiyet hakkına sahip olmamasına rağmen UNRWA, onlarca yıldır arazinin etrafını duvarla çevirmiş ve yerel sakinleri okullar ile toplum hizmetleri için çok ihtiyaç duyulan bu alandan mahrum bırakmıştır. UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 terör saldırılarına karıştığına dair kanıtlar ve kurumun Hamas ile olan ayrılmaz bağları sonrasında, UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetleri kanunla yasaklanmıştır.
Özetle durum şudur: UNRWA siyaset yaparken Kudüs Belediyesi, Yahudi ve Arap tüm sakinlerinin günlük yaşamını iyileştirmektedir."
Açıklamada da görüldüğü üzere Tel Aviv tarafı bir yandan 7 Ekim 2023'te Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile UNRWA'yı ilişkilendirerek diğer yandan da "cami yapacağız" yalanıyla göz boyamaya çalışıyor.
BEN-GVIR BASKINA KATILDI
Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise baskına bizzat katılarak binanın tahliyesi için bir "operasyon" başlattıklarını öne sürdü ve "Kudüs'te ve İsrail'de ajansa yer olmadığını" iddia etti.
Baskın sırasında Kafr Akab bölgesindeki UNRWA'ya ait mesleki eğitim ve sağlık tesislerini içeren kompleks boşaltılarak buldozerlerle yıkılmaya başlandı. UNRWA daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in bu sahadaki tesislerini hedef alan bir planı devreye soktuğunu ve söz konusu planın merkeze bağlı yapıların çoğunun yıkılmasını amaçladığını duyurmuştu.
İsrail'in saldırgan hamleleri ve beraberindeki gelişmeler, Tel Aviv'in Doğu Kudüs'teki UNRWA faaliyetlerini kısıtlama, mülklere el koyma ve ajansın operasyonlarını durdurma yönündeki artan baskı politikalarının bir parçası.
İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı çalışanların 7 Ekim olaylarına karıştığı iddiasıyla UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklamıştı. Karar 30 Ocak 2025'te yürürlüğe girmiş ve BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk etmişti. Ocak 2026'da ise İsrail güçleri ajansın genel merkezine baskın düzenleyip yerleşkeye el koyarak tesisleri yıkmıştı. UNRWA'nın faaliyetlerinin sona ermesi, Filistin'deki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkiliyor.