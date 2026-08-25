İsrail Kudüs'te BM tesisini işgal etti! 40 milyon şekellik skandal proje

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan skandal açıklama.

40 MİLYON ŞEKELLİK SİYONİST YATIRIM

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan skandal bir açıklamada ise tesisin Tel Aviv'e ait olduğu iddia edildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda skandal ifadeler kullanıldı ve 40 milyon şekellik bir yatırım duyuruldu.

TEL AVİV'DEN SKANDAL AÇIKLAMA

Tel Aviv'den yapılan skandal açıklama şu şekilde:

"Kudüs Belediyesi, binlerce Arap sakininin yararlanması amacıyla Kudüs'ün Kafr Aqab mahallesinde yeni bir eğitim ve toplum merkezi için bugün yenileme çalışmalarına başladı. Belediye, bu eylül ayında açılması planlanan yeni bir belediye erkek lisesi de dâhil olmak üzere projeye 40 milyon NIS'in üzerinde yatırım yapmaktadır.

Mahalle sakinleriyle yapılan yakın diyaloğun ardından bu kompleks, 1937 yılından beri Yahudi Ulusal Fonu'na ait olan ve bu amaçla Kudüs Belediyesi'ne tahsis edilen bir arsa üzerinde kurulacaktır. Önümüzdeki yıllarda toplum merkezinin; yerel topluluğun yararlanması için ek okullar, bir cami, spor ve sağlık tesisleri içermesi beklenmektedir.

Arsa üzerinde hiçbir mülkiyet hakkına sahip olmamasına rağmen UNRWA, onlarca yıldır arazinin etrafını duvarla çevirmiş ve yerel sakinleri okullar ile toplum hizmetleri için çok ihtiyaç duyulan bu alandan mahrum bırakmıştır. UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 terör saldırılarına karıştığına dair kanıtlar ve kurumun Hamas ile olan ayrılmaz bağları sonrasında, UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetleri kanunla yasaklanmıştır.

Özetle durum şudur: UNRWA siyaset yaparken Kudüs Belediyesi, Yahudi ve Arap tüm sakinlerinin günlük yaşamını iyileştirmektedir."

Açıklamada da görüldüğü üzere Tel Aviv tarafı bir yandan 7 Ekim 2023'te Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile UNRWA'yı ilişkilendirerek diğer yandan da "cami yapacağız" yalanıyla göz boyamaya çalışıyor.