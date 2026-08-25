Locada Natalie Harp depremi! Trump yanına çağırdı Melania yerinden fırladı

ABD'nin kuruluşunun 250. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen motor sporları etkinliği olan Freedom 250 Grand Prix, dikkat çeken görüntülere sahne oldu.

Yarış sırasında protokol locasında yan yana oturan çiftin görüntülendiği kısa videoda, Donald Trump'ın eşine doğru eğilerek bir şeyler söylediği, hemen ardından Melania Trump'ın ayağa kalkarak uzaklaştığı görüldü. Videoda ses kaydının net olmaması, tam olarak ne konuşulduğunun anlaşılmasını engellerken kısa süre içinde sosyal medya platformlarında binlerce etkileşim alan görüntüler üzerine çeşitli spekülasyonlar üretildi.

Trump ve Melania locada.

TRUMP NATALIE'YE SESLENDİ MELANIA KALKIP GİTTİ

Trump'ın Harp'a işaret etmesi ve Harp'ın da ona telefonunu vermek için yaklaşmasıyla Melania'nın ayağa kalkıp oradan ayrıldığı dikkat çekti.

Melania'nın Harp'ın yanında olmaktan hoşlanmadığı ve yardımcısı ile kocası Trump hakkında yapılan spekülasyonlardan rahatsız olduğu yönündeki iddiaların ardından video klip tartışmalara yol açtı.

Bir görgü tanığı, "Donald, Natalie'yi cep telefonuyla yanına çağırdıktan sonra Melania, sanki yanlışlıkla çok sıcak bir şeye oturmuş gibi hızla ondan uzaklaştı." dedi.

ABD kulislerinde son dönemde en çok konuşulan konulardan biri, First Lady Melania Trump'ın uzun süredir kameralardan uzak kalması ve Başkan Donald Trump'ın her seyahatinde yanında yer alan özel yardımcısı Natalie Harp ile olan yakınlığı etrafında dönen iddialar oldu. Çeşitli cenaze ve resmi etkinliklerde eşinin yanında görünmeyen Melania'nın, "insan yazıcı" lakaplı Natalie Harp'ın bulunduğu ortamlara katılmaktan kaçındığı öne sürülürken; bu durum Demokrat isimlerin eleştirilerine ve Beyaz Saray'ın sert tepkilerine neden olarak başkentte yeni bir dedikodu dalgası yarattı.



BEDEN DİLİ UZMANLARI İNCELEDİ

Beden dili uzmanı Judi James, Trump ve Melania'nın Freedom 250 etkinliğindeki etkileşimlerini yorumladı. James, The Irish Star'a yaptığı açıklamada çiftin etkinlik boyunca başlangıçta keyifli vakit geçirdiğine dikkat çekti ve "Bu görünümün büyük bir kısmında Trump çiftinin beden dili, randevuya çıkmış bir Kardashian'ınki gibiydi. Sevgi dolu gülümsemeler eşlik ediyordu... Melania parlıyor ve son derece canlı görünüyordu, muhtemelen bu spor etkinliklerine uzun süreli ve bilgili bir hayran olarak katılmasından ötürü." dedi.