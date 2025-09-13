PODCAST CANLI YAYIN
Süper Lig 334 milyon euroluk transfer harcamasıyla Avrupa’da 8. sırada

Tarihi bir transfer dönemi geçiren Trendyol Süper Lig 334 milyon euro ile dünyada en çok para harcanan 8. lig oldu. Ancak satışta aynı başarıyı gösteremedik. 164 milyon euro ile en fazla zarar eden ligler arasında da ilk 3’e girdik.

Giriş Tarihi :13 Eylül 2025
Süper Lig belki de tarihinin en flaş transfer dönemini geride bıraktı. Başta Victor Osimhen, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Uğurcan Çakır, Marco Asensio ve Jhon Duran olmak üzere çok sayıda önemli yıldız ülkemize geldi.

Süper Lig toplam 334 milyon euro ile dünyada en çok harcama yapılan 8. lig oldu. Bu alanda zirvede her zaman olduğu gibi Premier Lig yer aldı. İngiliz kulüpleri tam 3.6 milyar euroluk harcama ile açık ara zirveye çıktı.

Serie A ise 1.2 milyar euro ile ikinci basamakta yer aldı. Alım konusunda çok hareketli bir sezon geçiren Süper Lig buna karşın oyuncu satışında aynı başarıyı gösteremeyince ortaya 164 milyon euroluk zarar çıktı.

DEĞERİMİZ 1.3 MİLYAR EURO

Ligimiz dünyanın en fazla zarar eden 3. ligi oldu ve kötü bir istatistiğe imza attı. Bu alanda da 1.5 milyar euroluk zarar ile Premier Lig yine zirveye çıktı. Süper Lig çok sayıda flaş ve pahalı futbolcunun transferi ile 1.3 milyar değere ulaşarak Avrupa'nın en değerli ligleri sıralamasında 7.'liğe yükseldi.

EN ÇOK PARA HARCANAN LİGLER LİG HARCAM

A 1-Premier Lig 3.6 milyar Euro 2-Serie A 1.2 milyar Euro 3-Bundesliga 859 milyon Euro 4-La Liga 659 milyon Euro 5-Ligue 1 652 milyon Euro 6-Suudi Pro Lig 632 milyon Euro 7-Liga Portugal 337 milyon Euro 8-Süper Lig 334 milyon Euro

EN ÇOK ZARAR EDEN LİGLER

1-Premier Lig 1.5 milyar Euro 2-Suudi Pro Lig 632 milyon Euro 3-Süper Lig 164 milyon Euro 4-Premier Liga 74.9 milyon Euro 5-Serie A 73 milyon Euro

AVRUPA'DA EN DEĞERLİ LİGLER

1-Premier Lig 12 milyar Euro 2-La Liga 5.5 milyar Euro 3-Serie A 5.3 milyar Euro 4-Bundesliga 4.3 milyar Euro 5-Ligue 1 3.4 milyar Euro 6-Liga Portugal 1.6 milyar Euro 7-Süper Lig 1.3 milyar Euro

