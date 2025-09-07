Yenilgisiz Milliler adım adım madalyaya yürüyor!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A grubunu lider tamamlayan 12 Dev Adam, son 16 turunda İsveç ile karşı karşıya geldi. Letonya'daki Arena Riga Spor Salonu'nda oynanan maçı 85-79 kazanan milliler çeyrek finale yükseldi ve turnuvada yenilgisiz olarak yoluna devam etti... Alperen Şengün 24 sayı, 16 ribaunt, Cedi Osman 17 sayı ve Ercan Osmani ise 14 sayı, 9 ribaunt ile galibiyette önemli rol oynadı. 12 Dev Adam, çeyrek finalde Polonya - Bosna Hersek maçının galibiyle 9 Eylül Salı günü karşı karşıya gelecek. Polonya - Bosna Hersek maçı bugün TSİ 12.00'de oynanacak.

SABAHIN KÖRÜNDE BURAYA GELDİK!

Mücadelenin ardından FIBA'ya sitem eden 12 Dev Adam'ın hocası Ergin Ataman "Vücut ritmi diye bir şey var! Maçı sabah 12:00'ye koyarsanız kötü başlarız! FİBA'nın bize yaptığı ikinci saçmalık! Sabahın köründe oyuncuları maça getiriyorsunuz" diye konuştu.



VAZGEÇMEDİK VE OYUNU KAZANDIK

Milli yıldızımız Alperen Şengün İsveç maçı sonrası önemli açıklamalar yaptı... Şengün "Her gün iyi oynayacağız diye bir şey yok. Bugün de kötü günlerimizden biriydi. İsveç'ten çok iyi takımız ama maç 12:00'de! Vazgeçmedik ve oyunu kazandık. Madalya hedefimize doğru gidiyoruz" ifadelerini kullandı.