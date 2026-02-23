Simge Ünal 3 yıldır kabus yaşıyor: İsim vererek tacizciyi ifşa etti

Sosyal medyada yaptığı paylaşımla yaşadığı süreci kamuoyuna duyuran Simge Ünal, yaklaşık üç yıldır iki kişi tarafından taciz edildiğini açıkladı. Paylaşımında Emniyet Genel Müdürlüğü'nü de etiketleyen 30 yaşındaki model, söz konusu şahısların kendisini ve ailesini takip ettirdiğini ifade etti.

Simge Ünal'ın sosyal medya paylaşımı / Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır. "BENİ VE AİLEMİ TAKİP ETTİRMEKTEDİR" "Çoğunuzun bildiği gibi yaklaşık 3 senedir M.A.Y. ve G.Ş. tarafından taciz edilmekteyim. Kendisi evli olmasına ve hiç görüşmemiş olmamıza rağmen Kayseri'den sürekli olarak beni ve ailemi takip ettirmektedir. Başıma bir şey gelirse sorumluları bu kişilerdir" ifadelerini kullanan Ünal, yaşadığı korkuyu gözler önüne serdi.