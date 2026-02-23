Simge Ünal 3 yıldır kabus yaşıyor: İsim vererek tacizciyi ifşa etti
Ünlü model Simge Ünal, üç yıldır tacize uğradığını sosyal medya hesabından açıkladı. İsim vererek paylaşımda bulunan Ünal, yetkililere seslenip yardım istedi. “Başıma bir şey gelirse sorumluları bu kişilerdir” sözleri gündem oldu.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımla yaşadığı süreci kamuoyuna duyuran Simge Ünal, yaklaşık üç yıldır iki kişi tarafından taciz edildiğini açıkladı.
Paylaşımında Emniyet Genel Müdürlüğü'nü de etiketleyen 30 yaşındaki model, söz konusu şahısların kendisini ve ailesini takip ettirdiğini ifade etti.
"BENİ VE AİLEMİ TAKİP ETTİRMEKTEDİR"
"Çoğunuzun bildiği gibi yaklaşık 3 senedir M.A.Y. ve G.Ş. tarafından taciz edilmekteyim. Kendisi evli olmasına ve hiç görüşmemiş olmamıza rağmen Kayseri'den sürekli olarak beni ve ailemi takip ettirmektedir. Başıma bir şey gelirse sorumluları bu kişilerdir" ifadelerini kullanan Ünal, yaşadığı korkuyu gözler önüne serdi.
"HALA TACİZLERİNE DEVAM EDİYOR"
Bir başka paylaşımında ise tacizin hala sürdüğünü belirten model, "Hala tacizlerine devam ediyor. Bugün bu hesabı seçmiş. Kim bilir kimin hesabını satın aldı yine…" diyerek sitem etti.
SİMGE ÜNAL KİMDİR?
22 Mayıs 1995'te İzmir'de dünyaya gelen Simge Ünal, eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamladı. Modellik kariyerine İzmir'de başlayan Ünal, daha sonra İstanbul'a taşınarak Türkiye ve yurt dışında birçok defilede yer aldı. Başarılı model, ünlü tasarımcıların koleksiyonlarında boy göstererek adını moda dünyasında duyurdu.