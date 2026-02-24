Uyuşturucu partilerinin torbacısı CİO'nun kimliği ortaya çıktı: Gürkan Kahramanoğlu için kırmızı bülten talebi
TAKVİM, ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının tanık ifadelerinde ‘Cio’ lakabıyla bahsedilen torbacının kimliğine ulaştı. Savcılık, ‘Cio’nun Gürkan Kahramanoğlu olduğunu belirledi. Operasyonlar öncesi yurtdışına kaçan şüpheli için kırmızı bülten talebinde bulunuldu.
Firari iş adamı Kasım Garipoğlu'nun şoförü ve barmeninin,"Partilere uyuşturucu getirirdi" dediği kişinin Kahramanoğlu olduğu anlaşıldı. "CİO" lakaplı torbacının, yurt dışına kaçtığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yakalanması için kırmızı bülten çıkarttı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı.
CİO İFŞA OLDU
TAKVİM'den Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, özellikle firari iş adamı Kasım Garipoğlu'nun Yeniköy'deki yalısında verdiği partilerin hemen hepsinde bulunan "Cio" lakaplı kişinin partiye katılanlara uyuşturucu temin ettiği ortaya çıkmıştı. Savcılık "Cio" lakaplı kişinin kimliğini belirledi. Savcılık, Adalet Bakanlığına, Gürkan Kahramanoğlu isimli "Cio" lakaplı şüpheli hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılması talebinde bulundu. "Cio"nun uyuşturucu operasyonları başlamadan yurt dışına çıktığı tespit edildi.
ŞOFÖR HER ŞEYİ ANLATTI
Soruşturma dosyasına yansıyan ifadelerde özellikle Kasım Garipoğlu'nun 10 yıl boyunca şoförlüğünü yapan Ahmet Akçay verdiği ifadede,"Cio lakaplı kişi Kasım Bey'in tarafından organize edilen partilerin hemen hepsine katılan ismini tam olarak bilmediğim bir şahıstır. Bu şahsın yapılan partilerde uyuşturucu ve alkol etkisinde olduğunu görmüşlüğüm vardır" demişti.
Partilere, 'Cio've 'Saço' lakaplı şahısların uyuşturucu madde tedarikçileri olduklarını, bu şahısların maddeler getirdiklerini bildiğini itiraf eden Akçay,"Partilere Kasım Garipoğlu, kardeşi Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Defne Samyeli ve kızı Derin Talu gibi isimler katılıyordu. Bunun haricinde Kasım Garipoğlu'na ait yatta da partiler verilirdi. Yatta yapılan partilere uyuşturucu temini yapılırdı. Yıllardır aynı ekiple çalıştığı için Kasım Bey'le aralarından güven ilişkisi vardı"şeklinde ifade vermişti.
YANINDA HEP ÇANTA TAŞIRDI
Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın yanı sıra barmenliğini yapan Atilla Aydın da ifadesinde "Cio" ile ilgili önemli bilgiler vermişti."Cio" lakaplı ünlülerin torbacısının da sıklıkla bu partilerde boy gösterdiğini aktaran Aydın, "Yanında hep çanta taşırdı. Gelen konuklara uyuşturucuyu verirdi. Ödemeleri konuklar yapmazdı" ifadelerini kullanmıştı.
PARTİDEKİLERİN LİSTESİ BULUNDU
Firari Kasım Garipoğlu'nun şoförlerinden İsmail Ahmet Akçay'ın telefonunda yapılan inceleme sonucu partiye katılan isimlerin listesi tespit edilmişti.
Partilere katılan isimler arasında Türkiye'nin dev holdinglerinden Sabancı Holding veliahtlarından Hakan Sabancı'nın adının da geçtiği ortaya çıkmıştı.
İŞTE O LİSTE
- Burak Altındağ
- Semiha Bezek
- Eylül Su Sapan
- Berk Atan
- Dilara Aksüyek
- Yusuf Tekin
- Yavuz Cansız
- Cengizcan Atasoy
- Süreyya Arioba
- İbrahim Barut
- Mert Ayaydın
- Taha Bilici
- Kerim Sabancı
- Hakan Sabancı
- Mehmetcan Çelik
- Emre Aslakçı
- Patrizio
- Charlie
- Çisel Çakıroğlu
- Orhan Aydın
- Sinan Koç
- Özge Tita
- Betül Turan
- Emek Emre
- Melisa Gizem
- Buse İskenderoğlu
- Mehmet Germiyanlıgil
- Ege Mutaf
- Işıl Yaz Özer
- Özlem Temponi
- Marco Temponi
- Seray Kurt
- Elif Köksal
- İrem Aksaç
- Deniz Marşan
- Melisa Öztürk
- Suranaz Şahin
- Sima Tarkan
- Sandra Alazoğlu
- Murat Dalkılıç
- Bilge Yenigül
- Derin Talu
- Melis Uzun
- Merve Ünal
- İlknur Şeref
- Özge Ertöz
- Buket Dizer
- Ezgi Karayel
- Yanki Zerey
- Emine Yıldız
- İpek Onat
- Çağla Ardak