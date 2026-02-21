Fenerbahçe'ye bedava dünya yıldızı! Transferi dünyada ses getirecek
Süper Lig'in dev kulüplerinden Fenerbahçe, transferde şimdiden atağa kalktı. Sarı lacivertliler, sezon sonu kontratı bitecek olan Jadon Sancho ile ilgileniyor. İşte yaşananlar...
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Kanarya'nın kanat rotasyonu için çok önemli bir takviye daha yapması ve Avrupa'da ses getirmesi bekleniyor.
SELYUK'TAN JHON DURAN YORUMU: "YA KENDİNE GELİR YA DA ZENİT'TEN SONRA KİMSE İSTEMEZ"
Sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'de Al Nassr'dan kiralık olarak geçiren, ara transfer döneminde ise bu kez Zenit'e kiralanan Jhon Duran hakkında Rus menajer Dmitry Selyuk'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Rusya'da transfer döneminin kapanmasının ardından konuşan Selyuk, RPL'deki kış transferlerini değerlendirirken Zenit'in Jhon Duran hamlesiyle ilgili de sert ifadeler kullandı.
"FENERBAHÇE ONDAN KURTULDUĞUNA ŞÜKRETTİ" İDDİASI
Sports Daily'e konuşan Selyuk, Duran'ın kariyerindeki kırılma noktasına vurgu yaptı. Rus menajer, oyuncunun "yeniden top kulüplerin almak isteyeceği seviyeye dönüp dönemeyeceğinin" kritik olduğunu söyledi.
ZENİT SONRASI DEĞERSİZLEŞME MESAJI
Selyuk, Duran için özetle iki ihtimal olduğunu belirterek; oyuncunun disiplinini toparlaması halinde yeniden üst seviye hedeflere yönelebileceğini, aksi senaryoda ise Zenit sonrası piyasanın tamamen kapanabileceğini dile getirdi.
SORU: Birçok kişi Jhon Duran'ın Zenit'e kiralık olarak gelmesini tartışıyor. Sence orada iyi performans gösterebilecek mi?
"Bana da bu çok ilginç geliyor aslında. İngiltere'de kendini çok iyi gösterdi. Sonra, nasıl desem, elden ele dolaşmaya başladı. Burada çok önemli bir nokta var: Ya kendini toparlayıp yine top kulüplerin istediği oyuncu olmaya karar verecek, ya da tam tersi — Zenit'ten sonra kimsenin umrunda olmayacak. Anladığım kadarıyla Fenerbahçe ondan kurtuldu ve rahat bir nefes aldı."
FENERBAHÇE KARİYERİ
2025/26 sezonun ilk yarısında Fenerbahçe forması giyen Duran, 21 maça çıktı ve 5 gol 3 asistlik performans gösterdi.
Kolombiyalı futbolcu ayrıca sarı laciverli ekip ile Turkcell Süper Kupa'yı kazandı.
N'GOLO KANTE'YE ÖZEL PROGRAM
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı N'Golo Kanté, şu ana kadar sahaya çıktığı maçlarda beklenen etkiyi yaratamadı. Sarı-lacivertli kulübün, Fransız yıldızın fiziksel seviyesini yukarı çekmek adına özel bir çalışma planı devreye aldığı öğrenildi.
YÜKSEK BEKLENTİ SAHAYA YANSIMADI
Yönetimin, teknik direktör Domenico Tedesco'nun ısrarı doğrultusunda tüm şartları zorlayarak ve Youssef En-Nesyri takası üzerinden kadroya dahil ettiği Kanté, geride kalan kısa süreçte istenen katkıyı veremedi.
2,5 yıllık anlaşmanın toplam maliyetinin 42 milyon Euro'yu bulduğu ifade edilirken, 34 yaşındaki orta sahanın performansı camiada hayal kırıklığı yarattı.
3 MAÇTA 1 ŞUT, 1 KİLİT PAS
Kanté, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 2'si Süper Lig, 1'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 3 karşılaşmada görev aldı. Performans verileri de beklenti ile saha gerçeği arasındaki farkı ortaya koydu.
Fransız futbolcu, ilk iki maçında 15 ikili mücadelenin 7'sini kaybetti. Maç başına 7 top kaybı ortalaması yakaladı. 1 şut denedi, isabet bulamadı. 2 orta yaptı, ikisinde de hedefi tutturamadı. Hücumda yalnızca 1 kilit pas üretti.
Ayrıca iki karşılaşmada takımın en düşük reyting alan isimleri arasında yer aldığı ve ortalama 6.5 maç reytinginde kaldığı belirtildi.
EK İDMAN YAPACAK
Kanté'nin fiziksel olarak takım seviyesinin gerisinde kaldığı değerlendirilince, oyuncu için ek idman programı hazırlandı. Kulüp kaynaklarının, Fransız futbolcunun hem dayanıklılık hem de tempo yönünü hızla yukarı çekmek için bireysel yükleme planı üzerinde durduğu kaydedildi.
FENERBAHÇE'DE AYRILIK SİNYALLERİ
Trendyol Süper Lig'de sezonun son bölümüne girilirken Fenerbahçe'de yaz dönemi planlaması da netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde sezon sonunda takımdan ayrılacak isimlerin yavaş yavaş belirlendiği süreçte, Diego Carlos için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
DIEGO CARLOS'A BREZİLYA'DAN TALİP
Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve sezon başında Serie A ekibi Como'ya kiralanan Brezilyalı stoper Diego Carlos'a, ülkesinden talip çıktığı öne sürüldü. Haberde, Brezilya Serie A'nın güçlü ekiplerinden Palmeiras'ın 32 yaşındaki savunmacı için devreye girdiği aktarıldı.
OYUNCU ÜLKESİNE DÖNMEYE SICAK
İddiaya göre Diego Carlos'un da Brezilya'ya dönme fikrine olumlu yaklaştığı belirtildi. Transfer sürecinin, sezon sonuna doğru kulüplerin atacağı adımlarla şekilleneceği ifade edildi.
FENERBAHÇE'DE HAYAL KIRIKLIĞI YARATMIŞTI
Diego Carlos, geçtiğimiz sezonun devre arasında Premier Lig ekibi Aston Villa'dan 11 milyon 470 bin Euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Ancak tecrübeli stoper, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sarı-lacivertli formayla beklenen katkıyı veremedi.
Brezilyalı savunmacı, Fenerbahçe'de 4'ü Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 5 maçta görev aldı ve 188 dakika sahada kaldı.
COMO'DA YENİDEN ÇIKIŞ YAPTI
Sezon başında 2 milyon 800 bin Euro bedelle kiralık olarak Como'ya giden Diego Carlos'un, İtalya'da daha istikrarlı bir görüntü ortaya koyduğu kaydedildi. 32 yaşındaki stoper bu sezon 16'sı Serie A, 2'si İtalya Kupası olmak üzere 18 maçta forma giydi ve takımının savunma kurgusunda önemli rol üstlendi.
FABREGAS'LA ÜST SIRALARA TIRMANDI
Cesc Fàbregas yönetiminde beğeni toplayan Como, beklentilerin üzerine çıkarak ilk 25 haftayı 6. sırada tamamladı.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Diego Carlos'un Fenerbahçe ile sözleşmesinin 2028 yılında sona ereceği vurgulandı. Transfermarkt verilerine göre Brezilyalı savunmacının güncel piyasa değerinin ise 8,5 milyon Euro seviyesinde olduğu belirtildi.
BİR YOLCU DAHA
Fenerbahçe'de sezon sonu planlaması şekillenmeye başlarken, sarı-lacivertlilerde sürpriz bir ayrılık ihtimali gündeme geldi. Yaz transfer döneminde kadroya katılan ancak sakatlığı ve performans dalgalanması nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Archie Brown için de ayrılık senaryosu konuşuluyor.
8 MİLYON EURO GELİRSE YOL GÖRÜNEBİLİR
İngiliz sol bekin sezon sonunda takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. İddiaya göre Fenerbahçe yönetimi, Archie Brown'a yaz döneminde 8 milyon euro seviyelerinde bir teklif gelmesi halinde oyuncunun transferine onay verebilir.
SEZONA HIZLI BAŞLADI, SONRA GERİYE GİTTİ
Archie Brown, sezonun ilk bölümünde ortaya koyduğu enerji, atletizm ve hücuma katkısıyla dikkat çekti. Sol kanadı etkili kullanması, bindirmeleri ve topu ileri taşıma becerisiyle taraftardan da olumlu not almıştı.
Ancak ilerleyen haftalarda performansında belirgin bir düşüş yaşadı.
ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA KALDI
Brown, Savunma yerleşimi hataları, konsantrasyon kayıpları, bireysel top kayıpları ve istikrarsız performans grafiği nedeniyle gönderilmek isteniyor.
Bu süreçte yaşadığı sakatlık da oyuncunun ritmini etkilerken, form düşüşünü daha görünür hale getirdi.
SAKATLIK SÜRECİ SONRASI RİTİM KAYBI
Sakatlık döneminin ardından fiziksel olarak tam kapasitesine ulaşmakta zorlandığı belirtilen Archie Brown'un, maç ritmini kaybetmesi ve istikrarlı bir çizgi yakalayamaması, teknik ekibin elini zora sokan etkenlerden biri oldu.
FENERBAHÇE'DEN SANCHO HAMLESİ İDDİASI
Ara transfer döneminde kadrosunu önemli takviyelerle güçlendiren Fenerbahçe için sürpriz bir isim gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan iddialara göre sarı-lacivertliler, sezon sonunda Jadon Sancho için devreye girebilir.
YENİ BİR MACERA İSTİYOR
İngiliz basınında yer alan haberde; Aston Villa'da kiralık forma giyen 25 yaşındaki hücum oyuncusunun durumundan memnun olmadığı belirtildi. Bonservisi Manchester United'da bulunan Sancho'nun yeni bir kulüp arayışına girdiği ve son yıllarda sürekli kiralık gönderilmesi nedeniyle artık kalıcı bir takım istediği aktarıldı.
TEKLİFLERE AÇIK OLDUĞU YAZILDI
Haberde, Sancho'nun sözleşmesinin sezon sonunda biteceği iddiasına yer verilirken, oyuncunun gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu kaydedildi. İngiltere kaynaklı haberlerde ise Fenerbahçe'nin Sancho konusunda istekli davrandığı ve resmi teklif hazırlığı yapabileceği vurgulandı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Jadon Sancho, bu sezon Aston Villa formasıyla 25 resmi maçta süre aldı. İngiliz oyuncu bu süreçte 1 gol ve 1 asist üretti.
KADIKÖY DETAYI
Sancho sezon içindeki tek golünü, UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de Aston Villa formasıyla Fenerbahçe'ye karşı kaydetti.
PREMİER LİG RAKAMLARI
Sancho, Aston Villa ile Premier Lig'de 15 maçta görev aldı ve toplam 578 dakika sahada kaldı. Güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro.