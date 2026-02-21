Fenerbahçe'ye bedava dünya yıldızı! Transferi dünyada ses getirecek

3 MAÇTA 1 ŞUT, 1 KİLİT PAS

Kanté, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 2'si Süper Lig, 1'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 3 karşılaşmada görev aldı. Performans verileri de beklenti ile saha gerçeği arasındaki farkı ortaya koydu.

Fransız futbolcu, ilk iki maçında 15 ikili mücadelenin 7'sini kaybetti. Maç başına 7 top kaybı ortalaması yakaladı. 1 şut denedi, isabet bulamadı. 2 orta yaptı, ikisinde de hedefi tutturamadı. Hücumda yalnızca 1 kilit pas üretti.

Ayrıca iki karşılaşmada takımın en düşük reyting alan isimleri arasında yer aldığı ve ortalama 6.5 maç reytinginde kaldığı belirtildi.