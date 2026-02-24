Beyaz Saray’dan sert İran çıkışı! “Ölümcül gücümüzü kullanmaya hazırız”
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran’a ilişkin açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump’ın önceliğinin diplomasi olduğunu ancak gerekirse “ABD ordusunun ölümcül gücünü kullanmaya hazır” olduğunu söyledi. Leavitt, 22 Haziran 2025’te düzenlenen “Midnight Hammer Operasyonu”nun İran’ın nükleer tesislerine ağır darbe vurduğunu belirtti.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray bahçesinde İran'a dair açıklamalarda bulundu. Leavitt, ABD'nin 22 Haziran 2025'te düzenlediği Midnight Hammer Operasyonu'nun İran'ın nükleer tesislerini tamamen yok eden, son derece başarılı bir operasyon olduğunu belirterek, "Bu, İran'ın bir daha nükleer program kurmaya çalışmayacağı anlamına gelmez" dedi.
"ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı bir tehdit olarak görüyor mu" sorusuna cevap veren Leavitt, "İran 'Amerika'ya ölüm' sloganları atıyor, bunun bir tehdit olup olmadığını siz söyleyin" dedi.
'ÖLÜMCÜL GÜCÜ KULLANMAYA HAZIR'
ABD-İran arasındaki nükleer müzakerelere değinen Leavitt, "Trump'ın ilk tercihi her zaman diplomasi olmakla birlikte, daha önce de yaptığı gibi gerekirse ABD ordusunun ölümcül gücünü kullanmaya hazır" diye konuştu.
'NE HAKKINDA KONUŞTUKLARINI BİLMİYORLAR'
Basında ABD-İran gerilimine dair yer alan iddialara da değinen Leavitt, "Medyada spekülasyonlarda bulunan, anonim kaynakların arkasına saklanan, Trump'ın ne düşündüğünü veya İran'a karşı alınacak önlemlerle ilgili vereceği kararı bildiğini iddia edenler, ne hakkında konuştuklarını bilmiyorlar" dedi.