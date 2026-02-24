Beyaz Saray’dan sert İran çıkışı! “Ölümcül gücümüzü kullanmaya hazırız”

Hızlı Özet Göster Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin 22 Haziran 2025'te düzenlediği Midnight Hammer Operasyonu'nun İran'ın nükleer tesislerini tamamen yok ettiğini açıkladı.

Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk tercihinin diplomasi olmakla birlikte gerekirse ABD ordusunun ölümcül gücünü kullanmaya hazır olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü, operasyonun başarılı olmasına rağmen İran'ın bir daha nükleer program kurmaya çalışmayacağı anlamına gelmediğini söyledi.

Leavitt, İran'ın 'Amerika'ya ölüm' sloganları attığını hatırlatarak ülkenin tehdit oluşturduğunu ima etti.

Beyaz Saray Sözcüsü, medyada yer alan ABD-İran gerilimine dair iddiaların ne hakkında konuştuklarını bilmediklerini ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt. (Görseller AFP'den alınmıştır) "ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı bir tehdit olarak görüyor mu" sorusuna cevap veren Leavitt, "İran 'Amerika'ya ölüm' sloganları atıyor, bunun bir tehdit olup olmadığını siz söyleyin" dedi.