A.B.İ.’nin yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısı fotoğrafçı çıktı: Lalin objektif başında!
Ekranların sevilen ismi Sinem Kobal, kızı Lalin’in objektifine verdiği samimi pozla sosyal medyayı mest etti! Kenan İmirzalıoğlu’nun atv ekranlarında fırtınalar estiren A.B.İ. dizisinin yeni bölüm heyecanı yaşanırken, evden gelen bu sürpriz kare "Lalin evin küçük yeteneği" dedirtti.
Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını gülümsetti. Güzel oyuncu, evden çıkmak üzereyken verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunarken, fotoğrafın altına düştüğü "Lalin" notuyla asıl kahramanı açıkladı.
Büyük kızının fotoğrafçılık yeteneğini gözler önüne seren Kobal'ın bu içten karesi, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
DOĞAN KARAKTERİYLE REKOR KIRIYOR
Evde bu tatlı telaş yaşanırken, Sinem Kobal'ın eşi usta oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ise kariyerinde yeni bir zirve yaşıyor. atv ekranlarında yayınlanan ve bu akşam yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan A.B.İ. dizisinde Doğan karakterine hayat veren İmirzalıoğlu, oyunculuğuyla yine adından söz ettiriyor.
Set yoğunluğuna rağmen aile saadetinden ödün vermeyen ünlü çift, kızları Lalin ve Leyla ile örnek bir hayat sürdürüyor.
ÖRNEK AİLE TABLOSU
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, 14 Mayıs 2016 tarihinde muhteşem bir düğünle dünya evine girmişti. Sanat dünyasının en yakıştırılan çiftlerinden olan ikili, mutlu evliliklerini 2020 yılında dünyaya gelen Lalin ve 2022 yılında kucaklarına aldıkları Leyla ile taçlandırmıştı. Lalin'in çektiği bu son fotoğraf ise minik yıldızın sanata olan ilgisinin ilk sinyalleri olarak yorumlandı.
BİR AŞK VE BAŞARI HİKAYESİ
Uzun bir süre çocuklarını kameralardan uzak büyütmeyi tercih eden çift, son dönemlerde kızlarıyla yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündem oldu. Kariyerlerinde de zirveyi bırakmayan ikiliden Kenan İmirzalıoğlu, şimdilerde atv'nin iddialı yapımı A.B.İ.'de canlandırdığı Doğan karakteriyle oyunculuktaki ustalığını bir kez daha kanıtladı.
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ne zaman evlendi?
Ünlü çift, 14 Mayıs 2016 tarihinde dünya evine girmiştir.
Kenan İmirzalıoğlu hangi dizide oynuyor?
İmirzalıoğlu, şu an atv ekranlarında yayınlanan A.B.İ. dizisinde Doğan karakterini canlandırmaktadır.
Sinem Kobal'ın kaç çocuğu var?
Çiftin 2020 doğumlu Lalin ve 2022 doğumlu Leyla adında iki kızı bulunmaktadır.