A.B.İ.’nin yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısı fotoğrafçı çıktı: Lalin objektif başında!

Büyük kızının fotoğrafçılık yeteneğini gözler önüne seren Kobal'ın bu içten karesi, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

DOĞAN KARAKTERİYLE REKOR KIRIYOR

Evde bu tatlı telaş yaşanırken, Sinem Kobal'ın eşi usta oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ise kariyerinde yeni bir zirve yaşıyor. atv ekranlarında yayınlanan ve bu akşam yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan A.B.İ. dizisinde Doğan karakterine hayat veren İmirzalıoğlu, oyunculuğuyla yine adından söz ettiriyor.

Set yoğunluğuna rağmen aile saadetinden ödün vermeyen ünlü çift, kızları Lalin ve Leyla ile örnek bir hayat sürdürüyor.