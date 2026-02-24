MHP lideri Devlet Bahçeli'den MEB'e tebrik 168 kafaya tepki: Ramazan genelgesinin neresi yanlış!

Dünyayı Türkçe yorumlamanın yanında Türkiye'yi millî birlik ve kardeşliğin tarihsel müktesebatı ile kucaklamak, sahip olduğumuz bugünkü yüksek vazife ve vaziyet hâlinin şaşmaz gereğidir. Ramazan ayı dayanışma ve yardımlaşma duygusunun şahikasıdır. Ramazan ayı bizi biz yapan millî ve manevi değerlerin şah damarıdır. Bilhassa Ramazan ayının mübarek adabını, muazzam ahlakını, muazzez manasını yeni yetişen nesillere öğretmek hepimizin münhasır görevi olmalıdır. Her dönemde bundan rahatsızlık duyan köksüzler vardır ve olacaktır. Fakat bir türlü anlamadığımız, anlayamadığımız esas açmaz şudur.

Manevi erimenin ve küresel erozyonun salgın halini aldığı her cepheden tehditler savurduğu bugünkü dünyanın alaca karanlık tablosunda çocuklarımızı düşünmeyelim mi? Onları Müslüman Türk Milleti'nin haslet ve hususiyetiyle tesis etmeyelim mi? Geleceğimiz için kaygılanmayalım mı? Ne yapsaydık akışa mı bıraksaydık? Ne yapsaydık üç maymunu mu oynasaydık? Ölen öldü, kaybolan kayboldu tükenen tükendi kalanlar bizim mi deseydik?

MEB'E TEBRİK

Milli Eğitim Bakanlığı 12 Şubat 2026 tarihinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Ramazan Ayı etkinlikleri konulu bir genelge yayınlamıştır. Yerinde ve kıvamında bir adımla doğrusunu yapmıştır. Takdir ve tebrik ediyoruz.

KABE'DE HACILAR ÇIKIŞI

Yine bugünlerde dağa taşa Allah dedirten her yaş grubunda göz kamaştıran bir akıma dönüşen "Kabe'de Hacılar Hu der Allah" isimli ilahiyi ve bu ilahiyi de seslendiren kardeşlerimizi gönülden alkışlıyoruz.

