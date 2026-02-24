Emekliliğe başvuracaklar dikkat: Çift bayram ikramiyesi için son 5 gün

Türk lirası Kesin tarih Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulacak. Eğer yasa ödeme tarihine yetişirse zamlı tutardan ödeme yapılacak. İkramiye almak için bayramın içinde bulunduğu ayda aylık bağlanması gerekiyor. Aylıklar da başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Buna göre, şubat sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar bu yılki Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Bu kişiler işlemleri yetişirse, diğer emeklilerle birlikte ödemelerini alacak. Yetişmezse de işlemler tamamlanınca ödemeleri yapılacak. Yani 28 Şubat'a kadar dilekçelerini verenler bu yılki iki ikramiyeden de yararlanabilecek.

Türk lirası 30 NİSAN DA ÖNEMLİ Bu yıl Kurban Bayramı da 27-30 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Mayıs ayı içerisinde ödenecek bu bayram ikramiyesini alabilmek için de nisan ayı sonuna kadar emeklilik başvurunun yapılmış olması şart. Nisan ayı içinde başvuranların aylıkları 1 Mayıs itibarıyla bağlanacak. Bu kişiler bu yılki Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs ayından itibaren başvurusu yapanlar ise önümüzdeki yıl ikramiye almaya başlayacak.