Emekliliğe başvuracaklar dikkat: Çift bayram ikramiyesi için son 5 gün
Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için hazırlıklar başlarken, bu ödemeden ay sonuna kadar emeklilik dilekçesi verenler de yararlanacak. 5 gün içinde başvuranlar, bu yıl çift ikramiye alabilecek.
17 milyonu aşkın emeklinin, dul ve yetimin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Hem yapılacak artış hem de ödeme takvimi merakla bekleniyor. Dosya başına 4 bin lira olan ikramiyenin bu yıl artırılması için hazırlık yapılıyor.
Artış yasal düzenleme ile yapılacağından, teklif hızla TBMM'ye taşınacak. Önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ardından TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
ÖDEME MART AYINDA
Zamlı ikramiyelerin ilki de önümüzdeki ay ödenecek. Bu yılın ilk bayram ikramiyesinin ödeme takviminin, Mart ayı başında belirlenerek açıklanması planlanıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerine denk geliyor. Buna göre ikramiyenin 9-19 Mart tarihleri arasında verilmesi bekleniyor. Özellikle de 15-19 Mart tarihleri ağırlık kazanıyor.
Kesin tarih Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulacak. Eğer yasa ödeme tarihine yetişirse zamlı tutardan ödeme yapılacak. İkramiye almak için bayramın içinde bulunduğu ayda aylık bağlanması gerekiyor. Aylıklar da başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Buna göre, şubat sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar bu yılki Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Bu kişiler işlemleri yetişirse, diğer emeklilerle birlikte ödemelerini alacak. Yetişmezse de işlemler tamamlanınca ödemeleri yapılacak. Yani 28 Şubat'a kadar dilekçelerini verenler bu yılki iki ikramiyeden de yararlanabilecek.
30 NİSAN DA ÖNEMLİ
Bu yıl Kurban Bayramı da 27-30 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Mayıs ayı içerisinde ödenecek bu bayram ikramiyesini alabilmek için de nisan ayı sonuna kadar emeklilik başvurunun yapılmış olması şart. Nisan ayı içinde başvuranların aylıkları 1 Mayıs itibarıyla bağlanacak. Bu kişiler bu yılki Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs ayından itibaren başvurusu yapanlar ise önümüzdeki yıl ikramiye almaya başlayacak.
ORANA GÖRE ÖDEME
Dul ve yetimler ikramiyeden hisseleri oranında yararlanıyor. Örneğin; yüzde 50 ölüm aylığı alan belirlenen ikramiyenin yüzde 50'si oranında ödeme alıyor. Sürekli iş göremezlik aylığı alanların ikramiyesi de iş göremezlik oranı üzerinden hesaplanıyor. İki aylık birden alanlara ise en yüksek ödemeye imkan veren dosya üzerinden tek ikramiye ödemesi gerçekleştiriliyor.
