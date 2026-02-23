Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kan donduran cinayet: 3 kişi tutuklandı
Hafta içi her gün izleyiciyi ekran başına toplayan Müge Anlı ile Tatlı Sert, kayıp vakaları ve faili meçhul dosyaları araştırmaya devam ediyor. Türkiye’nin nefesini tutarak izlediği Mekiye Akyel dosyasında düğüm çözülüyor. Siirt’te 2024 yılında sırra kadem basan 4 çocuk annesi genç kadının kaybı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenmeye başlamasıyla korkunç bir cinayet soruşturmasına dönüştü. Kamuoyunda "tandır cinayeti" olarak bilinen olayda, JASAT ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda beklenen haber geldi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert, kayıp vakaları ve aydınlatılamamış cinayet dosyalarını mercek altına almayı sürdürüyor.
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan eski eş İsa Güç ve kayınbirader Hüseyin Güç'ün ardından, şok bir gelişme yaşandı. Gözaltındaki oğullarının durumunu öğrenmek için Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı'na giden kayınpeder, savcılık talimatıyla kapıda gözaltına alındı.
"BİR ŞİŞE YAĞ İÇİN BİLE ŞİDDET GÖRDÜ!"
Kız kardeşi Halime Pilğir'in feryatları ise yürekleri dağladı. Kardeşinin evliliği boyunca sistematik işkenceye maruz kaldığını iddia eden Pilğir, kan donduran detaylar paylaştı:
"Kardeşim 8 yıl boyunca eşinden, abilerinden ve kayınpederinden şiddet gördü. 5 litrelik yağı 6 ayda bitirmedi diye bile darp edildi. Benim kardeşimi öldürdüler!"
MAHKEMECE TUTUKLANDILAR
JASAT ekiplerinin derinleştirdiği soruşturma meyvesini verdi. Sorguları tamamlanan eski eş, eski kayınbirader ve eski kayınpeder, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tandır başında geçen o karanlık gecenin sırrı, şimdi cezaevi duvarları arasında yapılacak sorgularla tamamen aydınlanmayı bekliyor.