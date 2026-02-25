DMM Türkiye'nin İran'ı işgal planladığı iddialarına yalanladı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "ABD'nin İran'a saldırması durumunda Türkiye'nin de İran topraklarını işgal etmeyi planladığı" iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek yalanladı.
- Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ABD'nin İran'a saldırması durumunda Türkiye'nin İran topraklarını işgal etmeyi planladığı iddialarını yalanladı.
- DMM, söz konusu iddiaların dezenformasyon içerdiğini açıkladı.
- Türkiye'nin komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine her zaman saygı gösterdiği belirtildi.
- Sınır güvenliğinin krizler olsun ya da olmasın 7 gün 24 saat esasına göre sağlandığı ifade edildi.
- Kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar etmemesi ve resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması istendi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında"Bazı basın ve yayın organlarında yer alan "ABD'nin İran'a saldırması durumunda Türkiye'nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarını işgal etmeyi planladığı" yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir. Komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine her zaman saygı gösteren devletimiz, sınır güvenliğimizi sağlamak için de krizler olsun ya da olmasın 7 gün 24 saat esasına göre gerekli önlemleri almaktadır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar etmemesi ve resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir."ifadeleri kullanıldı.