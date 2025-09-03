Uğurcan Çakır resmen Galatasaray’da

Galatasaray yılın transferine imza atarak Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı renklerine bağladı. Türkiye'nin en iyi kalecisi olarak gösterilen 29 yaşındaki yıldız futbolcu artık Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrasında kalesini yıldız bir isme emanet etmek isteyen Cimbom, Uğurcan Çakır transferiyle müthiş bir hamle yaptı.

7-8 yılını garanti altına alan Galatasaray böylece Şampiyonlar Ligi maçları öncesi kadrosunu daha da güçlendirdi. Trabzonspor ise altyapısından yetiştirdiği bir oyuncuyu 33+3 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Galatasaray'a göndererek önemli bir gelirin sahibi oldu.

Trabzonspor Yönetimi, son yıllarda yaptığı ekonomik atılımlarla dikkatleri çekiyordu. Uğurcan Çakır'ın satışıyla birlikte kulübün kasasına hatırı sayılır bir para girişi daha olacak. Bordo-Mavililer, altyapıdan yetiştirdiği Yusuf Yazıcı ve Ahmetcan Kaplan gibi isimlerden de önemli gelir elde etmişti.