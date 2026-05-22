Kira sözleşmelerinde yeni dönem: Ağır şartlar, 5 milyon TL kefalet ve misafir yasağı

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, kira sözleşmelerindeki ağır şartların kiracılar üzerinde baskı unsuru olarak kullanıldığını ve acil düzenleme yapılması gerektiğini ifade ediyor.

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, emlak vergisi ve özlük hakları gibi giderlerin kiracıya yüklenemeyeceğini ve bu tür sözleşmelerin özel hayat ihlali olduğunu belirtiyor.

Türkiye'de kira sözleşmelerine ev sahipleri tarafından misafir yasağı, evde yaşayacak kişi sayısı sınırı, evcil hayvan yasağı gibi özel hayata müdahale eden maddeler ekleniyor.

Bununla da sınırlı kalmıyor. Kiracının günlük yaşamını doğrudan etkileyen bu maddelerin ihlali çoğu zaman " tahliye sebebi" saylıyor. Son dönemde kira sözleşmelerinin kişisel hayata doğrudan müdahaleye dönmeye başladığını belirten uzmanlar, bu duruma kanunen acil yaptırım gelmesi gerektiğini vurguluyor.

Öyle ki ev sahipleri artık kira sözleşmelerine misafir yasağından evde yaşayacak kişi sayısına, bina giderlerinden kiranın gecikmesi halinde günlük faize kadar birçok ağır yaptırım ekliyor.

Öyle ki 5 milyon TL'ye kadar kefalet ücretine imza attıran da var kefilden banka dekontu isteyen de... Dikkat çeken bir diğer düzenleme ise kiracının evi haftada bir gün kiraya verenin gösterebilmesine izin verme zorunluluğu. Üstelik kiracı bu durum nedeniyle kira indirimi ya da tazminat talep edemiyor.

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre; son dönemde sözleşmelerde en dikkat çeken konuların başında kefil geliyor. Kiracıya kefil olacak kişiden talep edilenlerle artık kefil de esaret anlaşmasına imza atıyor.

KİŞİ SAYISI SINIRI!

Kira sözleşmelerinde öyle maddeler var ki adeta yaşam talimatı veriliyor. Bir vatandaşın sitede tutmak istediği 3+1 ev için talep edilen kira sözleşmesi bu kadar da olmaz dedirtiyor. Eve yaşayacak kişi sayısının sınırlandırıldığı sözleşmede belirli saatten sonra misafir kabulü de yasaklanıyor.

Örneğin karıkoca ve bir çocuk evi tuttu. Ancak bu evli çiftin ailesinden birinin annesi onlarla yaşamak zorunda kaldı. Bu durumda kira sözleşmesi ihlal edildiği gerekçesiyle tek taraflı feshedilerek tahliyesi talep ediliyor.