Koltuğu giden Özgür Özel'den yine tehdit ağzı: Olacakların sorumlusu ben değilim
CHP’de yargının 'mutlak butlan' kararıyla Özgür Özel yeniden Manisa Milletvekili olurken Kemal Kılıçdaroğlu koltuğa geri döndü. Mutlak butlan kararı sonrası parti MYK'sını "acil" kodla toplayan Özel, ilk konuşmasında yine şaşırtmadı. Devlete ve bağımsız yargıya meydan okuyarak skandal bir sokak çağrısı yaptı. "Buradan sonra olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim. Gerekirse hayatı durduracağız." sözleriyle alenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve yargısını tehdit etti.
- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayları hakkında mutlak butlan kararı vererek Özgür Özel'in genel başkanlığını düşürdü.
- Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararının ardından süreci parti kurullarıyla uyum içinde yürüteceğini belirterek göreve geri döndüğünü açıkladı.
- Özgür Özel, mahkeme kararı sonrası Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı.
- Kararı yargı darbesi olarak nitelendiren Özgür Özel, meydanlara inme ve hayatı durdurma çağrısında bulundu.
- Özgür Özel, yaşanabilecek olası olayların sorumluluğunun yargı makamlarına ait olduğunu ifade etti.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin olaylı kurultayları için "mutlak butlan" kararı verdi.
Özgür Özel'in genel başkanlığı düştü, Kemal Kılıçdaroğlu'dan ise resmen "döndüm" mesajı geldi.
Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası yaptığı açıklamada "Bu kapsamda süreci; önceki dönem Genel Başkanlarımızla, Parti Meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve iş birliği içinde yürüteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Koltuğu kaybeden Özel ise yine çizgisini bozmadı. Apar topar MYK'yı olağanüstü toplamasının ardından yaptığı açıklamada tehditler savurdu.
YİNE TEHDİT YİNE ÖZGÜR ÖZELÖzgür Özel’den meydan okuyan "Tehdit" dili!
Mahkemenin kararıyla koltuğunu kaybeden Özgür Özel, şoku atlatamayarak skandal açıklamalara imza attı. Kararın ardından ilk kez kameralar karşısına geçen ve oldukça gergin olduğu gözlenen Özel, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve yargı makamlarını açıkça tehdit etti.
Halkı kışkırtmaya yönelik ifadeler kullanan ve aba altından sopa gösteren Özel'in o hezeyan dolu sözleri şu şekilde:
"Meydanların gücünü göreceksiniz. Sessiz çoğunluğun sesini duyacaksınız."
"Gerekirse hayatı durduracağız, gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız ama teslim olmayacağız."
"OLACAK HİÇBİR ŞEYİN SORUMLUSU BEN DEĞİLİM"
Boykot ve sokak çağrısı yaparak tansiyonu yükseltmeye çalışan Özel, sözlerini daha da ileri taşıyarak olası provokasyonların sinyalini verdi.
Yargı mensuplarını "darbeci" olmakla suçlayan Özel, "Buradan sonra olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim. Olacak hiçbir şeyin sorumlusu bu darbecilerdir." diyerek açıkça hedef gösterdi.