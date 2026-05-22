Kadir İnanır ve Jülide Kural "ZATÜRRENİN ALTINDA BİR TÜMÖR GÖRÜLDÜ" Konuyla ilgili açıklama yapan hayat arkadaşı Jülide Kural, sanatçının durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade etti. Kural açıklamasında, "Maalesef Kadir biraz önce entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız" ifadelerini kullandı.

"DÜNDEN BU YANA KISMİ İYİLEŞME GÖZLENMİŞTİR" Dün rahatsızlanması sebebiyle hastaneye kaldırılan İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili Başhekim Prof. Dr. Hüsnü Görgen dün açıklamada bulundu. Görgen, şunları kaydetti: Dün hastanemize başvuran hastamız Kadir İnanır, yapılan tıbbi değerlendirme sonrası pnömoniye (zatürre) bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Tedavisi yoğun bakım koşullarında sürdürülmekte ve entübasyon gerektirmeden uygulanan non-invaziv solunum desteği verilmektedir. Genel durumu yakından izlenen hastamızın klinik durumunda dünden bu yana kısmi iyileşme gözlenmiştir. Hastamız, bir süre daha yoğun bakım servisinde takip edilecektir.

"YETERİNCE OKSİJEN ALAMIYOR" Snob Magazin'de yer alan habere göre; Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır ise sanatçının sağlık durumuyla ilgili "Yeterince oksijen alamıyor. Oksijen alamayınca kan değerleri düşüyor. İyi olacak diye ümit ediyoruz, onu sevenlerine bağışlayacaktır. En son görüştüğümüzde rahatsız olan annemi sordu. 'Ablanı bırak, sen iyi ol' dedim. İyiydi. Hatta espri yaptı, 'Beni çıkarın, Levent'i yatırın'" dedi.