Uyuşturucu operasyonundaki ünlüleri torbacının WhatsApp'ı ele verdi! Şifreli mesajlar gizli trafik: Grubun adı Zkoy
Jandarmanın dijital narkotik takibi, magazin dünyasının uyuşturucu ağını çökertti. Torbacılarla “Var” mesajlarıyla doğrudan kokain trafiği yöneten ve “Zkoy” kodunu kullanan aralarında ünlü sanatçılar ile bir dermatoloğun da bulunduğu 25 isim hakkında gözaltı kararı verildi.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul Jandarma narkotik timleri Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz ve Berkay Şahin'in de aralarında bulunduğu 25 şüpheliye yönelik İstanbul'da 24, Muğla'da 1 adreste eşzamanlı operasyon düzenledi.
- Emre Kiraz'ın dijital materyallerinde sosyal medya ünlüsü Yasemin İkbal ile kokain temini konusunda Whatsapp mesajlaşmaları tespit edildi.
- Dermatolog Mehmet Rahşan'ın evinde 15 gram metamfetamin, esrar, ecstasy ve uyuşturucu kullanırken çekilmiş fotoğrafları ele geçirildi.
- Edda Dora'nın evinde 1 gram uyuşturucu madde bulundu.
- Hakan Aydın'ın adresinde esrar maddesi, öğütücü ve içme aparatı ele geçirildi.
İstanbul Jandarma narkotik timleri, önceki gün erken saatlerde Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz ve Berkay Şahin gibi kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda ismin aralarında bulunduğu 25 şüpheliye yönelik dev operasyon başlatttı. İstanbul'da 24, Muğla'da bir adres olmak üzere toplam 25 noktada eşzamanlı arama ve gözaltı işlemlerinin detaylarına ulaşıldı.
Operasyon kapsamında şüpheli Emre Kiraz'ın dijital materyalleri üzerinde yapılan detaylı incelemelerde uyuşturucu ticaretine dair çok sayıda delil bulundu. Sosyal medya ünlüsü ve reklamcı Yasemin İkbal ile Emre Kiraz arasında geçen Whatsapp mesajlaşmalarında, şahsın uyuşturucu madde (kokain) temini konusunda talepte bulunduğu ve Kiraz'ın bu talebe olumlu yanıt vererek "VAR" şeklinde karşılık verdiği tespit edildi.
Soruşturma dosyasında adı geçen diğer isimler arasında oyuncu Yağmur Ünal, Eren Kesimer'in sevgilisi Edda Dora yer alırken, yapılan aramalarda Edda Dora'nın evinde 1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
ŞİFRELİ GÖRÜŞMELER
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; dijital incelemeler kapsamında Emre Kiraz'ın telefon galerisinde yer alan ekran görüntüsünün, uyuşturucu veya uyarıcı madde içerikli olduğu değerlendirilen bir maddeye ait olduğu belgelendi. Bununla birlikte, "Zkoy" isimli grup konuşmasında "% 95 Saff Mari" ibaresiyle paylaşılan bir görselin, uyuşturucu trafiğindeki kodları gözler önüne serdiği kaydedildi.
ÜNLÜLERİN DOKTORU DA LİSTEDE
Soruşturmanın en dikkat çeken detaylarından biri ise, magazin dünyasındaki pek çok ünlü ismin doktorluğunu yapan dermatolog Mehmet Rahşan'ın uyuşturucu madde kullanırken çekilmiş fotoğraflarının dijital materyaller arasından çıkması oldu.
Rahşan'ın ev ve iş yerinde:
- 3 adet turuncu kapsül içerisinde sarılı vaziyete esrar olduğu değerlendirilen madde,
- Ecstasy olduğu değerlendirilen 8 renkli hap,
- İçerisinde likit esrar olduğu değerlendirilen 2 elektronik sigara,
- Üzerinde 'superior blend' 99 ibareli içerisinde kenevir madde olduğu değerlendirilen 3 renkli şekerleme,
- Yeşil renk kap içerisinde metamfetamin olduğu değerlendirilen daralı ağırlığı 15 gr olan beyaz renk madde,
- Bir hassas terazi,
- Bir boş şırınga,
- 20 içi boş kilit poşet ele geçirildi.
Sağlık sektöründeki güvenilir kimliğinin arkasına saklanan doktorun uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri, operasyonun boyutunu genişletti. Jandarma birimleri tarafından el konulan dijital veriler üzerindeki incelemeler titizlikle devam ediyor. 'Blok 3' adıyla tanınan Hakan Aydın'ın adresindeki aramalarda ise bir adet esrar maddesi olduğu değerlendirilen içilmeye hazır fişek, bir esrar maddesi, bir öğütücü, bir içme aparatı ele geçirildi.
Koltuğu giden Özgür Özel'den yine tehdit ağzı
Enerjinin kalbi İstanbul'da atacak