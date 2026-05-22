Uyuşturucu operasyonundaki ünlüleri torbacının WhatsApp'ı ele verdi! Şifreli mesajlar gizli trafik: Grubun adı Zkoy

Emre Kiraz'ın dijital materyallerinde sosyal medya ünlüsü Yasemin İkbal ile kokain temini konusunda Whatsapp mesajlaşmaları tespit edildi.

Dermatolog Mehmet Rahşan'ın evinde 15 gram metamfetamin, esrar, ecstasy ve uyuşturucu kullanırken çekilmiş fotoğrafları ele geçirildi.

Edda Dora'nın evinde 1 gram uyuşturucu madde bulundu.

Hakan Aydın'ın adresinde esrar maddesi, öğütücü ve içme aparatı ele geçirildi.

İstanbul Jandarma narkotik timleri, önceki gün erken saatlerde Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz ve Berkay Şahin gibi kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda ismin aralarında bulunduğu 25 şüpheliye yönelik dev operasyon başlatttı. İstanbul'da 24, Muğla'da bir adres olmak üzere toplam 25 noktada eşzamanlı arama ve gözaltı işlemlerinin detaylarına ulaşıldı.

Blok 3 adıyla bilinen Hakan Aydın. (Fotoğraflar Takvim ve sosyal medyaya aittir.) Operasyon kapsamında şüpheli Emre Kiraz'ın dijital materyalleri üzerinde yapılan detaylı incelemelerde uyuşturucu ticaretine dair çok sayıda delil bulundu. Sosyal medya ünlüsü ve reklamcı Yasemin İkbal ile Emre Kiraz arasında geçen Whatsapp mesajlaşmalarında, şahsın uyuşturucu madde (kokain) temini konusunda talepte bulunduğu ve Kiraz'ın bu talebe olumlu yanıt vererek "VAR" şeklinde karşılık verdiği tespit edildi.