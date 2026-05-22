Ziraat Türkiye Kupası finalinde dev randevu: Trabzonspor - Konyaspor! İşte muhtemel 11'ler ve detaylar

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Trabzonspor ile Konyaspor, 2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finali için bu akşam saat 20.45'te Antalya Corendon Stadı'nda karşılaşacak.

Trabzonspor üst üste üçüncü kez finale yükselirken 10'uncu kupa şampiyonluğunu hedefliyor ve kazanması halinde Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak.

Konyaspor 2017'den sonra ikinci kez finale çıkıyor ve kupayı kazanarak Avrupa Ligi bileti almak istiyor.

Trabzonspor'da Okay Yokuşlu ve Arseniy Batagov sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek.

Konyaspor'da Bazoer kırmızı kart cezalı, Blaz Kramer ise sakatlık nedeniyle kadroda yer almayacak.

2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor ile Konyaspor, kupayı kazanmak için bu akşam Antalya'da kozlarını paylaşacak. Corendon Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak ve karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Finalde düdüğü hakem Halil Umut Meler çalacak.



Üst üste üçüncü kez Türkiye Kupası finaline yükselen Trabzonspor, organizasyondaki 10'uncu şampiyonluğunu hedefliyor. Bordo-mavililer, sezonu kupayla tamamlayarak taraftarına moral vermek isterken Avrupa kupaları yolunda da önemli bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Karadeniz ekibi, Süper Lig'i 3'üncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turuna katılma hakkı kazanmıştı. Trabzonspor'un kupayı kazanması halinde Avrupa serüveni play-off turundan başlayacak.