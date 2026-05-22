Ziraat Türkiye Kupası finalinde dev randevu: Trabzonspor - Konyaspor! İşte muhtemel 11'ler ve detaylar
64. Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon bu akşam belli oluyor. Trabzonspor 10’uncu kupa zaferi için sahaya çıkarken, Konyaspor ise 9 yıl sonra yeniden kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor. İki ekip kupa tarihinde ilk kez finalde karşı karşıya gelecek. İşte dev maç öncesi bilinmesi gerekenler, iki takımın eksik isimleri ve muhtemel 11'ler...
- Trabzonspor ile Konyaspor, 2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finali için bu akşam saat 20.45'te Antalya Corendon Stadı'nda karşılaşacak.
- Trabzonspor üst üste üçüncü kez finale yükselirken 10'uncu kupa şampiyonluğunu hedefliyor ve kazanması halinde Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak.
- Konyaspor 2017'den sonra ikinci kez finale çıkıyor ve kupayı kazanarak Avrupa Ligi bileti almak istiyor.
- Trabzonspor'da Okay Yokuşlu ve Arseniy Batagov sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek.
- Konyaspor'da Bazoer kırmızı kart cezalı, Blaz Kramer ise sakatlık nedeniyle kadroda yer almayacak.
2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor ile Konyaspor, kupayı kazanmak için bu akşam Antalya'da kozlarını paylaşacak.
Corendon Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak ve karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
Finalde düdüğü hakem Halil Umut Meler çalacak.
Üst üste üçüncü kez Türkiye Kupası finaline yükselen Trabzonspor, organizasyondaki 10'uncu şampiyonluğunu hedefliyor. Bordo-mavililer, sezonu kupayla tamamlayarak taraftarına moral vermek isterken Avrupa kupaları yolunda da önemli bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor.
Karadeniz ekibi, Süper Lig'i 3'üncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turuna katılma hakkı kazanmıştı.
Trabzonspor'un kupayı kazanması halinde Avrupa serüveni play-off turundan başlayacak.
FİNALDE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
Trabzonspor'da final öncesi iki önemli eksik bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Okay Yokuşlu ile Arseniy Batagov, kritik mücadelede forma giyemeyecek.
Konyaspor'da ise Bazoer kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Yeşil-beyazlı ekipte ayrıca sakatlığı bulunan Blaz Kramer de finalde görev yapamayacak.
KONYASPOR 2. KEZ
Konyaspor ise Türkiye Kupası'nda ikinci kez final heyecanı yaşayacak. Daha önce 2017 yılında kupayı kazanan Konya temsilcisi, 9 yıl aradan sonra yeniden şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkacak.
Yeşil-beyazlı ekip için final yalnızca kupa anlamı taşımıyor. Konyaspor, Avrupa kupalarına geri dönüş adına da kritik bir maça çıkacak.
AVRUPA HEDEFİ İÇİN KRİTİK 90 DAKİKA
Son olarak 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Konyaspor, kupayı kazanarak yeniden Avrupa Ligi bileti almak istiyor.
Teknik heyet ve oyuncular, tarihi final öncesinde hazırlıklarını tamamlarken Antalya'daki karşılaşmada iki takım da sezonun en önemli maçına çıkacak.
Türkiye Kupası tarihinde ilk kez finalde karşı karşıya gelecek Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki mücadele sonunda 2025-2026 sezonunun kupa şampiyonu belli olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.
Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Bardhi, Muleka.