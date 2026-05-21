CHP binası önünde A Haber muhabirine çirkin saldırı
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin şaibeli kurultay için verdiği tarihi "Mutlak Butlan" kararıyla sarsılan ve koltukları altlarından kayan CHP’liler, skandal bir olaya kalkıştı. Bölgedeki gelişmeleri aktarmak için CHP Genel Merkezi önünde bulunan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, saldırıya uğradı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" kararının ardından partililer Genel Merkez binasında toplanmaya başladı.
Mutlak Butlan kararı sonrasında CHP Genel Merkezi önündeki CHP'liler, A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'a saldırdı.
İlter Yeşiltaş o anları şu şekilde anlattı:
"A Haber dışarı şeklinde sloganlar atıldı. Partililer topluluğu galeyana getirdi."
