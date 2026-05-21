"Anne olamayacaksın" dediler binlerce çocuğun kalbine dokundu! İşte Milyoner yarışmacısının örnek mücadelesi
ATV ekranlarının fenomen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", bu hafta ekran başındakileri ve stüdyodakileri derinden sarsan bir yaşam mücadelesine sahne oldu. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunduğu programa Denizli'den katılan 39 yaşındaki Ceren Atmaca, peş peşe yaşadığı büyük acıları ve ardından küllerinden doğuş hikayesini paylaştı. Hem amansız hastalığa karşı verdiği savaşı hem de çocukların hayatına dokunarak bulduğu teselliyi anlatan Atmaca, izleyenleri duygulandırdı.
- Ceren Atmaca, babasının vefatından 3 ay sonra rutin kontrolde 3. evre yumurtalık kanseri teşhisi konuldu ve ameliyat sonrası anne olamayacağını öğrendi.
- Atmaca, pandemi döneminde çocuk gelişimi, yazarlık ve editörlük eğitimleri alarak çocuk edebiyatına yöneldi.
- Kanser tedavisini tamamlayan Atmaca, peş peşe 3 çocuk kitabı yazdı ve okullarda yaratıcı atölyeler düzenlemeye başladı.
- Atmaca, atölyelerde çocuklara ukulele çalarak etkinlikler yapıyor ve çocukluk arkadaşı Pelin Leboğlu Karamağmut'tan destek alıyor.
- Atmaca, tedavi sürecindeki kanser hastalarıyla iletişimde kalarak kendi deneyimlerini paylaşıyor ve onlara moral veriyor.
Kamu kurumunda görev yaptığı dönemde hayatının en büyük acılarından birini yaşayan Ceren Atmaca, babasının vefatıyla sarsıldı. Bu büyük kaybın üzerinden henüz 3 ay geçmişken, tamamen rutin bir check-up kontrolüne gidİP hayatının acı gerçeğiyle yüzleşti. 3. evre yumurtalık kanseri olduğunu öğrenen Atmaca için o andan itibaren tedavi süreci başladı.
"BİR ÇOCUĞUM OLMAYACAK AMA BİNLERCE ÇOCUK BENİM OLACAK"
Teşhis konulur konulmaz acil ameliyata alınan Atmaca, doktorlarının "Yumurtalıklarını ve rahmini almak zorunda kaldık, artık anne olamayacaksın" sözleriyle bir kez daha yıkıldı.Milyoner yarışmasında ilham verici hayat hikayesi!
Ancak o, ameliyat gecesi hastane odasında hayata küsmek yerine yepyeni bir karar aldı. Yaşadığı travmayı geride bırakmak için pandemi döneminde kişisel gelişimine odaklanan azimli yarışmacı çocuk gelişimi, yazarlık ve editörlük eğitimleri aldı. Kendi çocuğu olamasa da dünyadaki diğer çocuklara ışık olmayı seçti.
UKULELE EŞLİĞİNDE ÇOCUK ATALÖYELERİ
Kanserle mücadelesini kazandıktan sonra adeta yeniden doğan Ceren Atmaca, çocuk edebiyatına yönelerek peş peşe 3 kitap kaleme aldı. Çıkardığı çocuk kitaplarıyla şehir şehir, okul okul gezen Atmaca, şimdi çocuklarla yaratıcı atölyeler düzenliyor ve onlara ukulele çalarak neşe saçıyor. Çocukluk arkadaşı Pelin Leboğlu Karamağmut'un destek verdiği bu ilham veren mücadele, sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.
KANSER SAVAŞÇILARINA UMUT IŞIĞI OLUYOR
Hayat enerjisiyle hayran bırakan Ceren Atmaca, sadece çocukların değil, kendisiyle aynı kaderi paylaşan kanser hastalarının da elinden tutuyor. Tedavi süreci devam eden hastalarla sürekli iletişimde kaldığını belirten fedakar yarışmacı, onlara kendi başarı hikayesini anlatarak moral ve motivasyon aşılıyor.