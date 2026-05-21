"Anne olamayacaksın" dediler binlerce çocuğun kalbine dokundu! İşte Milyoner yarışmacısının örnek mücadelesi

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Ceren Atmaca, babasının vefatından 3 ay sonra rutin kontrolde 3. evre yumurtalık kanseri teşhisi konuldu ve ameliyat sonrası anne olamayacağını öğrendi.

Atmaca, pandemi döneminde çocuk gelişimi, yazarlık ve editörlük eğitimleri alarak çocuk edebiyatına yöneldi.

Kanser tedavisini tamamlayan Atmaca, peş peşe 3 çocuk kitabı yazdı ve okullarda yaratıcı atölyeler düzenlemeye başladı.

Atmaca, atölyelerde çocuklara ukulele çalarak etkinlikler yapıyor ve çocukluk arkadaşı Pelin Leboğlu Karamağmut'tan destek alıyor.

Atmaca, tedavi sürecindeki kanser hastalarıyla iletişimde kalarak kendi deneyimlerini paylaşıyor ve onlara moral veriyor.

Kamu kurumunda görev yaptığı dönemde hayatının en büyük acılarından birini yaşayan Ceren Atmaca, babasının vefatıyla sarsıldı. Bu büyük kaybın üzerinden henüz 3 ay geçmişken, tamamen rutin bir check-up kontrolüne gidİP hayatının acı gerçeğiyle yüzleşti. 3. evre yumurtalık kanseri olduğunu öğrenen Atmaca için o andan itibaren tedavi süreci başladı.

"BİR ÇOCUĞUM OLMAYACAK AMA BİNLERCE ÇOCUK BENİM OLACAK" Teşhis konulur konulmaz acil ameliyata alınan Atmaca, doktorlarının "Yumurtalıklarını ve rahmini almak zorunda kaldık, artık anne olamayacaksın" sözleriyle bir kez daha yıkıldı. Milyoner yarışmasında ilham verici hayat hikayesi! Ancak o, ameliyat gecesi hastane odasında hayata küsmek yerine yepyeni bir karar aldı. Yaşadığı travmayı geride bırakmak için pandemi döneminde kişisel gelişimine odaklanan azimli yarışmacı çocuk gelişimi, yazarlık ve editörlük eğitimleri aldı. Kendi çocuğu olamasa da dünyadaki diğer çocuklara ışık olmayı seçti.