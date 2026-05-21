Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Mehmet Rahşan tutuklandı! Listede 25 kişi var: Mabel Matiz, Serenay Sarıkaya ve Blok3
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon başladı. Bu kapsamda aralarında şarkıcılar Mabel Matiz, Berkay Şahin, Tan Taşçı, Hakan Aydın (Blok3), Niran Ünsal, oyuncu Serenay Sarıkaya, Feyza Civelek ve gazeteci Mirgün Sırrı Cabas'ın da bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 25 şüpheliden 16’sı gözaltına alındı. 1 şüpheli cenaze nedeniyle şehir dışında, Serenay Sarıkaya'nın ise yurt dışı seyahatinde olduğu bildirildi. Adreslerde yapılan aramalarda hassas terazi, kullanıma hazır esrar, boş şırınga, extacy olduğu değerlendirilen renkli haplar ele geçirildi. Şüphelilerden Mehmet Rahşan tutuklanırken, 8 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı, 2 kişi hakkında ise adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
MEHMET RAHŞAN TUTUKLANDI
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 8 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı, 2 kişi hakkında ise adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla’da belirlenen 25 adrese operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında ünlü isimlerin de olduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanan 20 şüpheli, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilmiş ve ardından kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu birimlerine sevk edilmişti. Kan, saç ve idrar örneği veren şüphelilerden 9’u serbest bırakılırken, 11’i adliyeye sevk edilmişti.
Adliyeye sevk edilen 11 kişinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Şüphelilerden Aslıhan Turanlı, Berkay Şahin, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Cansu Tekin, hakkında ‘yurt dışı çıkış yasağı’, Yaşar Özdaş, Hakan Aydın, hakkında ise ‘yurt dışı çıkış adli kontrol’ kararı verilirken, savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edilen şüpheli Mehmet Rahşan ise tutuklandı.
11 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İl Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanan ve aralarında Mabel Matiz, Onur Tuna, Blok3 (Hakan Aydın) gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüpheli, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmişti. Kontrollerinden ardından şüpheli isimler kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu birimlerine götürüldü.
Şüpheliler, burada kan, saç ve idrar örneği verdi.
İşlemleri tamamlanan 9 kişi serbest bırakılırken, 11 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
BLOK3’TEN GÖZALTI İDDİASINA YALANLAMA: KENDİM KARAKOLA GİDECEĞİM
Blok3 mahlaslı rapçi Hakan Aydın, hakkında çıkan gözaltı iddialarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı. Gözaltına alınmadığını belirten Blok3, yanlış adrese gidildiğini ve kendi evi sanılan başka bir evde arama yapıldığını söyledi.
Blok3 açıklamasında, “Beni gözaltına almışlar güya ama ben buradayım. Gözaltına falan alınmadım. Çıkan haberler yalan” ifadelerini kullandı.
Kendi rızasıyla karakola giderek ifade vereceğini belirten rapçi, gözaltında olmadığını vurguladı. Blok3, “Ben kendim zaten karakola gideceğim, ifademi vereceğim ama gözaltında falan değilim” dedi.
Hakkındaki iddialara ilişkin test yaptıracağını da söyleyen Blok3, sonucun negatif çıkacağını savunarak, “Negatif çıkınca da inşallah bunu da her yerde haber yaparlar” ifadelerini kullandı.
TAN TAŞÇI GÖZALTINDA
Muğla’daki evinde arama gerçekleştiriliyor şarkıcı Tan Taşçı gözaltına alındı.
Gözaltın alınmadan önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı şu ifadeleri kullandı:
"Bahsi geçen yasaklı madde operasyonunda adımın geçtiğini ben de sizler gibi sosyal medyadan ve magazinden öğrendim. Açıkçası ben de şaşkınım. Şu an Bodrum’daki evimdeyim ve planlanan konserlerimiz için İzmir’e hareket etmek üzereyim. Konuyla ilgili resmi süreci avukatım aracılığıyla takip ediyor, detaylı bilgiyi kendisinden bekliyorum.
Planlanan konserlerimizle ilgili şu an için herhangi bir aksama ya da iptal durumu söz konusu değildir. Gelişmeleri netleştikçe doğrudan sizlerle paylaşacağım."
16 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 25 şüpheliden 16’sı gözaltına alındı. 1 şüpheli cenaze nedeniyle şehir dışında olduğu bildirildi.
TAŞÇI'DAN BİR AÇIKLAMA DAHA: KONSER İPTALİ SÖZ KONUSU DEĞİL
Hakkında gözaltı kararı bulunmadığını iddia eden şarkıcı Tan Taşçı, sosyal medyadan bir açıklama daha yaptı.
Gözaltı kararı bulunmasına rağmen İzmir'e gittiğini belirten Taşçı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
TAN TAŞÇI GÖZALTI KARARI OLMADIĞINI İDDİA ETTİ
Hakkında gözaltı kararı bulunan şarkıcı Tan Taşcı, sosyal medyadan açıkama yaptı. Hakkında gözaltı kararı bulunmadığını iddia eden Taşçı, "Güne asılsız ve saçma sapan haberlerle başladık fakat ben evimdeyim ve birazdan yaklaşan konserlerim için İzmir’e geçiyorum lütfen itimad etmeyin. Ne yağmur ne Çamur bizi engelleyemez!" diyerek İzmir'e gittiğini bildirdi.
BLOK3'ÜN EVİNDE ESRAR BULUNDUĞU İDDİA EDİLDİ
Blok 3 takma adını kullanan rapçi Hakan Aydın’ın evinde içime hazır esrar bulunduğu iddia edildi.
Blok3'ün evinde ele geçirilenler:
- 1 adet esrar maddesi olduğu değerlendirilen içilmeye hazır fişek
- 1 adet esrar olduğu değerlendirilen madde
- 1 adet öğütücü
- 1 adet içme aparatı
SERENAY SARIKAYA YURT DIŞINDA
Uyuşturucu operasyonu kapsamında 14 kişinin gözaltına alındığı, 10 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yurt dışında olduğu belirlendi.
ADLİ TIP SÜRECİNDE HANGİ MADDELER ARANIYOR?
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarının ardından soruşturmada Adli Tıp süreci de başlatılıyor. Savcılık talimatıyla şüphelilerden kan, idrar ve bazı durumlarda saç örneği alınıyor. Yapılan toksikolojik incelemelerde kokain, esrar türevleri, amfetamin, metamfetamin, ecstasy ve benzeri uyuşturucu maddeler araştırılıyor.
SONUÇ KAÇ GÜNDE ÇIKAR?
İlk tarama sonuçları birkaç gün içinde çıkabilirken, detaylı Adli Tıp raporlarının hazırlanması laboratuvar yoğunluğuna göre genellikle 1 ila 3 hafta sürebiliyor. Hazırlanan raporlar soruşturma dosyasına delil olarak giriyor ve adli süreçte belirleyici rol oynuyor.
YAĞCI'NIN EVİNDE ESRAR KALINTILARI
Gözaltına alınan Aycan Yağcı’nın evinde esrar kalıntıları ele geçirildi.
MEHMET RAHŞAN'IN EVİNDE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ
Gözaltına alınanlar arasında bulunan ve ünlülerin doktoru olarak da bilinen Mehmet Rahşan’ın evinde yapılan aramalarda hassas terazi, şırınga ve uyuşturucu paketleri bulundu.
Rahşan’ın ev ve iş yerinden çıkanlar:
- 3 adet turuncu kapsül içerisinde sarılı vaziyete esrar olduğu değerlendirilen madde
- 8 adet extacy olduğu değerlendirilen renkli haplar
- 2 adet içerisinde likit esrar olduğu değerlendirilen elektronik sigara
- 3 adet üzerinde superior blend 99 ibareli içerisinde kenevir madde olduğu değerlendirilen renkli şekerleme
- yeşil renk kap içerisinde metamfetamin olduğu değerlendirilen daralı ağırlığı 15 gr olan beyaz renk madde
- 1 adet hassas terazi
- 1 adet boş şırınga
- 20 adet içi boş kilit poşet
2026 YILINDA ÜNLÜLERE HANGİ TARİHLERDE OPERASYON YAPILDI?
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in uyuşturucu ile mücadelede verdiği kararlılık mesajı sonrası 2026 yılında ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmaları, İstanbul merkezli farklı başsavcılıkların koordinasyonunda peş peşe operasyonlarla genişledi.
13 OCAK 2026
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başka bir dosyasında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda Emel Müftüoğlu’nun da aralarında bulunduğu isimler gözaltına alındı. 2 kişi tutuklandı, bazı şüphelilere adli kontrol uygulandı.
20 OCAK 2026
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda magazin yazarı Mehmet Üstündağ ile Bilal Hancı’nın da adı geçti.
31 OCAK 2026
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Hasan Can Kaya, Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş ve Emirhan Çakal gibi isimler soruşturmaya dahil edildi. Ayrıca 9 kişi hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı.
17 ŞUBAT 2026
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gibi isimlerin bulunduğu açıklandı.
25 MART 2026
İstanbul’da 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda Fikret Orman, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel ve Didem Soydan’ın isimleri gündeme geldi.
7 NİSAN 2026
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Simge Sağın, Melek Mosso, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol ve Ersay Üner’in de aralarında bulunduğu isimler hakkında operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlardan 3’ü adliyeye sevk edildi.
9 NİSAN 2026
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 11 şüpheli gözaltına alındı, 2 kişinin firari olduğu, 1 kişinin ise yurt dışında bulunduğu açıklandı. Emir Can İğrek, Burak Deniz, Mert Demir ve Hafsanur Sancaktutan’ın isimleri dosyada yer aldı.
13 NİSAN 2026
Soruşturmanın devamında düzenlenen yeni dalgada toplam gözaltı sayısı 19’a yükseldi. Mahkeme 8 kişinin tutuklanmasına, 11 kişi hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi. Ayrıca Adli Tıp raporlarında bazı şüphelilerin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.
Hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı: 100’ün üzerine çıktı
Gözaltına alınan kişi sayısı: Yaklaşık 70
Tutuklanan şüpheli sayısı: En az 10
Operasyonlar ağırlıklı olarak İstanbul merkezli yürütüldü; bazı dosyalar Ankara, Muğla ve Yalova’ya uzandı.
25 KİŞİLİK GÖZALTI LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın operasyon talimatı sonrası harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah saat 07:00 itibarıyla düğmeye bastı. İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerindeki 24 adres ile Muğla'daki 1 adres olmak üzere toplam 25 noktada eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştiriliyor.
MABEL MATİZ GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında sanat ve cemiyet hayatından öne çıkan isimler yer alıyor.
Gözaltı kararı verilen ünlü isimlerin listesi şu şekilde:
|Sıra
|İsim Soyisim
|1
|Serenay Sarıkaya
|2
|Berkay Şahin
|3
|Tan Taşcı
|4
|Yağmur Ünal
|5
|Mirgün Sırrı Cabas
|6
|Hakan Aydın (Blok 3)
|7
|Mabel Matiz (Fatih Karaca)
|8
|Feyza Civelek
|9
|Niran Ünsal
|10
|Volkan Bahçekapalı
|11
|Onur Tuna
|12
|Osman Haktan Canevi
|13
|Aslıhan Turanlı
|14
|Eren Kesimer
|15
|Kübra İmren Siyahdemir
|16
|Mehmet Rahşan
|17
|Cansu Tekin
|18
|Özgür Deniz Cellat
|19
|Yasemin İkbal
|20
|Tarık Tunca Bakır
|21
|Hanzede Gürkanlar
|22
|Aycan Yağcı
|23
|Tuğçe Postoğlu
|24
|Eda Dora
|25
|Semiha Bezek
"KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in uyuşturucu ile mücadele konusundaki kararlı duruşu ve "toplumun kanayan yarası olan bu maddenin kökünü kazıyacağız" direktifi, operasyonun kapsamını genişletti.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul ve Muğla'da 25 noktada eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda şarkıcı Mabel Matiz gözaltına alındı.
SAVCILIK AÇIKLAMASI: "SUÇ TEŞKİL EDEN DİĞER EŞYAYA EL KONULDU"
Operasyonda ilişkin Savcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalarda, kolluk güçlerimizce yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla, bir yandan yurt dışından ülkemize deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktarda kokain maddesi, karaya inmeden ele geçirilmişken; diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerleri tespit edilerek, İstanbul'un farklı ilçelerinde bir çok uyuşturucu madde satıcısı tutuklanıp, ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve suç teşkil eden diğer eşyaya el konulmuştur.
Uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturmada ise elde edilen deliller çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, 25 şüpheli hakkında 21/05/2026 tarihinde gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verilmiştir."