CANLI | Mutlak butlan sonrası Kılıçdaroğlu'ndan cevapsız çağrı! Özgür Özel: Ne konuşacağız | CHP'liler alandan ayrıldı
CHP’de eski defterler yeniden açıldı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, olaylı 38. Olağan Kurultay ve İstanbul Kongresi için "mutlak butlan" dedi, Özgür Özel ve ekibini görevden uzaklaştırdı. Koltuğa yeniden Kemal Kılıçdaroğlu dönerken Özgür Özel, programlarını iptal ederek "acil" koduyla CHP MYK'ı olağan üstü topladı. Resmen göreve hazır olduğunu belli eden Kemal Kılıçdaroğlu ise mesajında "Süreci iş birliği içinde yürüteceğiz." dedi. Özel'in konuşmasının ardından CHP'liler alanı boşalttı.
CHP siyaset kazanı hiç olmadığı kadar sıcak. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nden çıkan şok "mutlak butlan" kararı, parti genel merkezini karıştırdı. Özgür Özel yarınki İstanbul programını iptal ederek apar topar Ankara'da "acil" koduyla MYK'yı olağanüstü topladı.
KILIÇDAROĞLU RESMEN "HAZIRIM" DEDİ
Karar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı ilk açıklamada "Bu süreci "keşkelerle" değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek zorundayız." dedi.
CHP'LİLER TEKER TEKER GİTTİ
Özgür Özel mutlak butlan sonrası yaptığı ilk konuşmasında, partililere yaptığı çağrı cevapsız kaldı.
A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, “Özgür Özel az önce hem içerideki 2. kattaki basın toplantı odasında direniş çağrısı yapmıştı; genel merkezde, parti binasında olacağını, makamda olacağını ve genel merkezden ayrılmayacağını ifade etmişti” şeklinde konuştu.
Özel’in konuşmasının ardından makam katına geçtiği aktarılırken, kurmay ekibinin de yanında olduğu ifade edildi. Ancak yapılan sert açıklamalara rağmen bina önündeki kalabalığın önemli bölümünün alandan ayrıldı.
ÖZGÜR ÖZEL: “KILIÇDAROĞLU’NUN TELEFONUNA DÖNMEDİM”
CHP’de 38. Olağan Kurultay’a ilişkin verilen mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlıktan uzaklaştırılan Manisa Milletvekili Özgür Özel, partisinin MYK toplantısının ardından kameralar karşısına geçti.
Karara tepki gösteren Özel, süreci Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu’na taşıyacaklarını belirterek, “Bu karara karşı sonuna kadar direneceğiz” dedi.
“KONFORLU GENEL BAŞKANLIK KOLTUĞUNU REDDEDİYORUM”
Özel, açıklamasında CHP’nin önceki seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, partinin halkla bağında kopuş yaşandığını söyledi.
Özel, “Seçimlerin kaybının en büyük sorumlusu CHP idi. O dönemden beri halk, siyasetten, partimizden bir kopuş yaşamaktaydı. Konforlu genel başkanlık koltuğunu reddediyorum. O koltukta icazetle kimse oturmamalı” ifadelerini kullandı.
YSK’YA BAŞVURU MESAJI
Mutlak butlan kararına karşı hukuki süreci işleteceklerini vurgulayan Özel, ilk itirazın Yargıtay’a yapıldığını, yarın da Yüksek Seçim Kurulu’na başvuracaklarını açıkladı.
Özel, “İlk itirazımızı Yargıtay’a süresi içerisinde yaptık. Yarın Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru yapacağız. Bu karara karşı sonuna kadar direneceğiz” diye konuştu.
Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmediğine ilişkin soruya da dikkat çeken bir yanıt verdi.
Özel, “Kılıçdaroğlu’nun telefonuna dönmedim. Dönüp de ne konuşacağız” sözleriyle karar sonrası Kılıçdaroğlu ile temas kurmadığını ifade etti. Öte yandan Özgür Özel, genel merkezden de çıkmayacağını söyledi.
CHP’Lİ VEKİLLERDEN KARAR DEĞERLENDİRMESİ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada verdiği kararın ardından CHP’li milletvekillerinden ilk değerlendirmeler geldi.
KILIÇDAROĞLU’NUN KONUTU ÖNÜNDE AÇIKLAMA
Kemal Kılıçdaroğlu’nun konutunun önünde açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, tüm partililerin mahkeme kararını suhuletle karşılamasını temenni ettiğini belirtti.
Yargı kararıyla yeniden göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP camiası üzerinde emeği bulunduğunu ifade eden Polat, "Hep beraber kucaklaşarak, partide küskünlük olmadan birbirimize kenetlenerek iktidar yürüyüşümüze devam edeceğiz. Herkesin bilmesi gereken bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi siyaset üretecek, Türkiye'nin, bölgenin sorunlarına eğilen bir parti haline dönecektir. Sonuç partimiz için hayırlı olsun. Hep beraber bu sürecin içinde güçlenerek çıkacağımızı söylemek istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na partimizin, örgütümüzün, vatandaşlarımızın güvenmesi gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
“KILIÇDAROĞLU ÇATISI ALTINDA TOPLANMALIYIZ”
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da kararın ardından partililerin Kemal Kılıçdaroğlu çatısı altında birleşmesi gerektiğini söyledi.
CHP’nin savaş alanında kurulan köklü bir parti olduğunu dile getiren Yıldız, "103 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi vardır, var olacaktır. Önümüzdeki dönemde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu nezdinde parti meclisi üyelerimiz, il ve ilçe örgütlerimiz, meclis grubumuzla beraber tek hedefimiz iktidara yürümektir. Bugünden itibaren alınan karara saygı duyarak hep beraber birlik içinde bu yola devam edeceğiz." dedi.
MYK TOPLANTISI SONA ERDİ
CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel başkanlığında yapılan olağanüstü MYK toplantısı sona erdi. Özgür Özel'in basın toplantısı yapması bekleniyor.
AĞBABA VE BAŞARIR İÇİN KRİTİK İHRAÇ İDDİASI
CHP’de “mutlak butlan” kararıyla Kılıçdaroğlu’nun göreve dönmesinin ardından Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır’ın ihraç edileceği iddia edildi.
CHP GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE “HAİN KEMAL” SLOGANLARI YÜKSELDİ
İstinaf mahkemesinin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “mutlak butlan” kararının ardından CHP Genel Merkezi önünde hareketli dakikalar yaşandı. Ankara İl Örgütü’nün çağrısıyla bina önünde toplanan partililer, karar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. Kalabalıktan “Hain Kemal” sloganları yükseldi.
MANSUR YAVAŞ’TAN CHP’DE KONGRE ÇAĞRISI: “YARGI KARARLARI YOK SAYILAMAZ”
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP kurultay davasında verdiği “mutlak butlan” kararı, parti içinde yeni bir tartışma başlattı. Mahkeme, Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetimin görevi devralmasına hükmetti.
Kararın ardından CHP’de hareketli saatler yaşanırken, sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalardan biri CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi.
“HUKUK DEVLETİNDE YARGI KARARLARI YOK SAYILAMAZ”
Mansur Yavaş, açıklamasında hukukun üstünlüğü ve anayasal sınırların önemine vurgu yaptı. Anayasa’nın 79. maddesi uyarınca seçimlerin yönetimi ve denetiminin münhasıran Yüksek Seçim Kurulu’nun yetkisinde olduğunu hatırlatan Yavaş, kesinleşmemiş yargılama süreçlerine dikkat çekti.
Yavaş, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Elbette ortada bir yargı kararı vardır ve hukuk devletinde hiçbir karar yok sayılmaz. Ancak henüz ceza davaları sonuçlanmamışken, mahkemenin fiilen bir kanaat ortaya koyması kesinleşmemiş bir yargılama sürecinin yerine geçilmesi anlamına gelmektedir."
“1-2 AY İÇİNDE KONGRE KARARI ALINMALI”
Yavaş, kararın parti içi tartışmaları ve ayrışmaları derinleştirmemesi gerektiğini belirterek çözüm yolu olarak demokratik teamülleri işaret etti. Sürecin gerilim üzerinden değil, aklıselimle yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Yavaş, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu nedenle yapılması gereken; gerilimi büyütmek değil, aklıselimle hareket ederek partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklaması ve süreci demokratik teamüller içerisinde işletmesidir."
BİNAYA ÖZGÜR ÖZEL POSTERİ
CHP Genel Merkezi’ne Özgür Özel’in posteri asıldı.
ÖZGÜR ÖZEL TELEFONU AÇACAK MI?
Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin "mutlak butlan" davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması yönünde karar vermesinin ardından Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Avukat Çelik, şunları kaydetti:
"Sayın Genel Başkanımız, CHP'de kaosun engellenmesi kapsamında yapmış olduğu değerlendirmeler özelinde birazdan Sayın Özgür Özel'i arayacak ve CHP'nin bu sorundan birlikte el ele müzakere ederek çıkması kapsamında gerekli çalışmalara başlayacağını ifade edecektir.
Dolayısıyla bu bilginin, yani Özgür Özel'in birazdan Sayın Genel Başkanımız tarafından aranacağı bilgisini size sunmak istedim.
Zaman zaman Sayın Genel Başkanımızın sunmak istediği değerlendirmeleri sizlere sunmaya devam edeceğiz."
ÖZGÜR ÖZEL’DEN PARTİLİLERE MÜCADELE MESAJI
CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından partililere seslenen Özgür Özel, mücadele vurgusu yaptı.
Özel, açıklamasında, “Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vadediyorum.” ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU: SÜRECİ İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE YÜRÜTECEĞİZ
Koltuğa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
Cumhuriyet Halk Partisi; kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir.
Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir.
38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar; bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır.
Gün; sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir.
Gün; kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükûnetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür.
Bu süreci “keşkelerle” değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek zorundayız.
Şahsi ikballer değil, Türkiye’nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci; önceki dönem Genel Başkanlarımızla, Parti Meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve iş birliği içinde yürüteceğiz.
Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz.
Herkesi sükûnete ve ortak akıla davet ediyorum.
Biz bir aradayız!
İYİ PARTİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR
CHP’ye ‘mutlak butlan’ kararı sonrası İYİ Parti’den de olağanüstü toplanma kararı geldi. İYİ Parti Başkanlık Divanı yarın saat 10.00’da Müsavat Dervişoğlu başkanlığında olağanüstü toplanacak.
CHP’DE RESET: YARKADAŞ, TEKİN VE ŞİMŞEK GERİ DÖNDÜ
Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’ye ilişkin aldığı “mutlak butlan” kararı UYAP sistemine yüklendi. Kararla birlikte CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Genel Kurultayı ve sonrasında yapılan tüm kurultaylar iptal edilirken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığı görevine getirildiği belirtildi.
Mahkeme kararının ardından Özgür Özel döneminde görev yapan parti organlarının aldığı kararlar da “yok hükmünde” sayıldı.
Bu kapsamda, 26 Eylül 2025 tarihinde aralarında eski CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin ve Berhan Şimşek’in de bulunduğu çok sayıda isim hakkında verilen ihraç kararları da kaldırılmış oldu.
CHP'DE OLAĞANÜSTÜ HAREKETLİLİK
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği “mutlak butlan” kararının ardından partililer Genel Merkez binasında toplanmaya başladı.
CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NA YENİ İSİM
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in görevi sona erdi. Kararda, il başkanlığına Gülsüm Hale Özcömert Coşkun’un atanmasına hükmedildi.
ÖZGÜR ÖZEL APAR TOPAR MYK'I OLAĞANÜSTÜ TOPLADI
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel'in çağrısı üzerine olağanüstü toplandı.
Edinilen bilgiye göre, MYK, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin "mutlak butlan" davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması yönünde karar vermesi sebebiyle acil olarak toplandı.
KOLTUĞA DÖNEN KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK MESAJ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki kurultayın iptali talebiyle açılan davada ‘mutlak butlan’ kararı çıkmasıyla Kılıçdaroğlu, "Mutlak butlan kararı Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
CHP 38. KURULTAYI İPTAL EDİLDİ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi hakkında “mutlak butlan” kararı verdi. Daire, Genel Başkan Özgür Özel ile MYK, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına; Kemal Kılıçdaroğlu ile dönemin parti organlarının karar kesinleşinceye kadar göreve iadesine hükmetti.
“Mutlak butlan ne demek?”
“Hukukta mutlak butlan, bir işlemin baştan itibaren geçersiz sayılması, sonradan onanamayacak, süreye tabi olmayan ve herkes tarafından ileri sürülebilecek kesin hükümsüzlük halini ifade ediyor.”
“Dosyada kimler var?”
“Davacılar: Hatip Karaaslan, Levent Çelik, Kamile Bahar Önal, Yılmaz Özkanat ve birleşen dosyalardaki diğer isimler.”
“Ceza dosyası sanıkları arasında Ekrem İmamoğlu, bazı belediye başkanları, il yöneticileri ve kurultay organizasyonunda görev alan isimler bulunuyor.”
"Süreç nasıl buraya geldi?”
8 Ekim 2023: İstanbul İl Kongresi.
4–5 Kasım 2023: 38. Olağan Kurultay.
10 Şubat 2025: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “para karşılığı oy” iddiaları üzerine soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.
24 Ekim 2025: Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, mutlak butlan davasını “konusuz kaldı / aktif husumet yok” gerekçesiyle reddetti.
2025 sonu–2026 başı: Dosya istinafa taşındı; Ankara BAM 4. Hukuk Dairesi, İstanbul’daki kurultay davasında usulden bozma kararı verdi.
21 Mayıs 2026: Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultayı davasında mutlak butlan kararı verip Kılıçdaroğlu’nu göreve iade eden bugünkü kararı açıkladı.