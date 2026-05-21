ÖZGÜR ÖZEL: “KILIÇDAROĞLU’NUN TELEFONUNA DÖNMEDİM”

CHP’de 38. Olağan Kurultay’a ilişkin verilen mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlıktan uzaklaştırılan Manisa Milletvekili Özgür Özel, partisinin MYK toplantısının ardından kameralar karşısına geçti.

Karara tepki gösteren Özel, süreci Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu’na taşıyacaklarını belirterek, “Bu karara karşı sonuna kadar direneceğiz” dedi.

“KONFORLU GENEL BAŞKANLIK KOLTUĞUNU REDDEDİYORUM”

Özel, açıklamasında CHP’nin önceki seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, partinin halkla bağında kopuş yaşandığını söyledi.

Özel, “Seçimlerin kaybının en büyük sorumlusu CHP idi. O dönemden beri halk, siyasetten, partimizden bir kopuş yaşamaktaydı. Konforlu genel başkanlık koltuğunu reddediyorum. O koltukta icazetle kimse oturmamalı” ifadelerini kullandı.

YSK’YA BAŞVURU MESAJI

Mutlak butlan kararına karşı hukuki süreci işleteceklerini vurgulayan Özel, ilk itirazın Yargıtay’a yapıldığını, yarın da Yüksek Seçim Kurulu’na başvuracaklarını açıkladı.

Özel, “İlk itirazımızı Yargıtay’a süresi içerisinde yaptık. Yarın Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru yapacağız. Bu karara karşı sonuna kadar direneceğiz” diye konuştu.

“KILIÇDAROĞLU’NUN TELEFONUNA DÖNMEDİM”

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmediğine ilişkin soruya da dikkat çeken bir yanıt verdi.

Özel, “Kılıçdaroğlu’nun telefonuna dönmedim. Dönüp de ne konuşacağız” sözleriyle karar sonrası Kılıçdaroğlu ile temas kurmadığını ifade etti. Öte yandan Özgür Özel, genel merkezden de çıkmayacağını söyledi.