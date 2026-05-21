Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin istinafta olan mutlak butlan davasında karar çıktı. Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

Kararda, 38. Olağan Kurultay'ın yapıldığı tarihten itibaren hükümsüz sayılmasına hükmedilirken, bu kurultaydan sonra yapılan bütün olağan ve olağanüstü kurultayların da hukuki dayanağının ortadan kalktığı belirtildi.

Mutlak Butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu göreve iade edildi



KILIÇDAROĞLU: MUTLAK BUTLAN HAYIRLI OLSUN



Türk siyasi tarihine geçen karar sonrası yönetimi yeniden devralacak olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu, "Mutlak butlan kararı Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun" dedi.

Kurultayın iptali için ilk davayı açan Yılmaz Özkanat



Takvim.com.tr, "Şaibe var" deyip kurultayı iptal ettiren süreci başlatan davacı CHP delegelerine ulaştı.



DAVACI YILMAZ ÖZKANAT: HAK YERİNİ BULDU



CHP delegeleri Yılmaz Özkanat ve Levent Çelik, Haber Sorumlumuz Ahmet Zeren'e özel açıklamalarda bulundu.



Özkanat, "Hak yerini buldu. Kemal Kılıçdaroğlu partiyi arındıracak" ifadelerini kullandı.



DAVACI LEVENT ÇELİK: KEMAL BEY PARTİYİ ARINDIRACAK ŞU ANKİ YÖNETİM KİRLİLİK İÇİNDE



Çelik ise "Ülkemiz ve partimiz için hayırlı olsun. Kemal Bey'in partiyi arındıracağından hiç şüphemiz yok. Cumhuriyet Halk Partisi şu anki CHP yönetiminin içinde bulunduğu kirliliği hiç kabul etmez" şeklinde konuştu.

