"Mutlak Butlan"ın CHP'li davacıları Takvim'e konuştu: Kemal Kılıçdaroğlu partiyi arındıracak
CHP'ye "mutlak butlan" kararı çıktı. Yargı, 38. Olağan Kurultayın şaibeli olduğunu, delege iradesinin Ekrem İmamoğlu organizesinde para ve menfaat ilişkileriyle sakatlandığını tescilledi. Özgür Özel ve yönetimi görevden alındı, Kemal Kılıçdaroğlu göreve iade edildi. Türk siyasi tarihine geçen dava CHP'lilerin şikayetiyle başladı. Takvim.com.tr, "Şaibe var" deyip kurultayı iptal ettiren süreci başlatan davacı CHP delegelerine ulaştı. Yılmaz Özkanat ve Levent Çelik "Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi arındıracağından hiç şüphemiz yok" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin istinafta olan mutlak butlan davasında karar çıktı.
Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.
Aynı zamanda CHP İstanbul İl Kongresi de iptal edildi.
Kararda, 38. Olağan Kurultay'ın yapıldığı tarihten itibaren hükümsüz sayılmasına hükmedilirken, bu kurultaydan sonra yapılan bütün olağan ve olağanüstü kurultayların da hukuki dayanağının ortadan kalktığı belirtildi.
18 SAYFALIK GEREKÇELİ KARAR: ORGANİZATÖR İMAMOĞLU
18 sayfalık gerekçeli karar, CHP'deki kurultay sürecine ilişkin ağır bir hukuki tablo ortaya koydu. Yolsuzluk tutuklusu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iddianamede "organizatör" sıfatıyla anılırken, mahkeme kurultay iradesinin sakatlandığını tescilledi.
DELEGE İRADESİ FESADA UĞRADI
Kararda, delege iradesinin fesada uğratıldığı, seçim iradesinin serbestçe oluşmadığı ve kurultay sürecinin parti içi demokrasi ilkeleriyle bağdaşmadığı değerlendirmesi yapıldı.
KILIÇDAROĞLU: MUTLAK BUTLAN HAYIRLI OLSUN
Türk siyasi tarihine geçen karar sonrası yönetimi yeniden devralacak olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi.
Kılıçdaroğlu, "Mutlak butlan kararı Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun" dedi.
DAVACI YILMAZ ÖZKANAT: HAK YERİNİ BULDU
CHP delegeleri Yılmaz Özkanat ve Levent Çelik, Haber Sorumlumuz Ahmet Zeren'e özel açıklamalarda bulundu.
Özkanat, "Hak yerini buldu. Kemal Kılıçdaroğlu partiyi arındıracak" ifadelerini kullandı.
DAVACI LEVENT ÇELİK: KEMAL BEY PARTİYİ ARINDIRACAK ŞU ANKİ YÖNETİM KİRLİLİK İÇİNDE
Çelik ise "Ülkemiz ve partimiz için hayırlı olsun. Kemal Bey'in partiyi arındıracağından hiç şüphemiz yok. Cumhuriyet Halk Partisi şu anki CHP yönetiminin içinde bulunduğu kirliliği hiç kabul etmez" şeklinde konuştu.