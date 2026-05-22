CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası Özel'in önünde iki yol var | Bagajda yolsuzluk ve ahlaksızlık var

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada "mutlak butlan" kararını açıkladı. GÖREVİ KEMAL KILIÇDAROĞLU DEVRALACAK



Kurultayların parti içi demokrasi, eşitlik ve serbest irade ilkelerine aykırı şekilde gerçekleştirildiğine hükmeden mahkeme, Özel yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ve Kılıçdaroğlu'nun görevi devralmasına karar verdi. Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önünde iki seçenek bulunduğuna dikkat çekti. Özel'in yedek partiyle yola devam etmesinin kolay olmadığını belirten Övür, "CHP markasıyla siyaset yapmak, yolsuzluk iddialarını "siyasi operasyon" olarak yorumlayarak algı oluşturmak kolay ama o çatının altından çıkınca o yükü taşımak hiç kolay değil." ifadelerini kullandı.

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi



İşte Övür'ün 22 Mayıs tarihli yazısı: Siyasette özellikle de CHP'de taşları yerinden oynatacak "mutlak butlan" kararı çıktı. Mahkeme kararını verdi ve 38. Kurultay öncesi duruma dönüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bıraktığı yerden yola devam edecek. Ancak bu hiç kolay olmayacak.



Mahkeme kararıyla "Suç Örgütü Lideri" olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in oluşturduğu CHP yönetimi artık yok hükmünde. "Şaibeli Kurultay"la elde edilen 3 yıllık CHP yönetimi hukuk kararıyla bitmiş oldu. Bu karar da tıpkı ilk mahkeme süreci gibi siyaseten çok tartışılacak.



Yargı yoluyla siyasete müdahalenin önü mü açıldı yoksa bir siyasi partinin iradesinin para veya başka yöntemlerle sakatlanmasına son mu verildi?

CHP'yi itibarsızlaştıran yolsuzluk furyasının dalga dalga büyümesi hem CHP çevresinde hem de toplumda ikinci seçeneği öne çıkartıyor. Bu da Özgür Özel ve ekibinin siyaset yapma alanının giderek daralacağı anlamına geliyor. Dahası yolsuzluk iddiaları genel başkan seviyesine kadar ulaştığı için CHP çok tarihi bir çıkmazla karşı karşıya. Mutlak butlan bu açıdan da CHP için bir çıkış kapısı olabilir. Aksi hâlde 100 yıllık CHP, siyaset sahnesini "yolsuzluk ithamları"yla kapatan bir parti olarak tarihe geçer.