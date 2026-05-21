Bahçeli'den CHP'deki 'mutlak butlan' kararına ilk açıklama: "Yargı kararlarını tanımıyoruz çıkışları gereksizdir"

Bahçeli, CHP'nin krizden çıkışı için kurum içi uzlaşmanın tek yol olduğunu vurgulayarak tarafları itidalli olmaya çağırdı.

Mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki parti organlarının karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmesine hükmetti.

CHP'de Özgür Özel yönetiminin tedbiren görevden el çektirilmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ekibinin yeniden göreve iade edilmesi yönündeki mahkeme kararı ile ilgili MHP lideri Bahçeli ilk açıklamasını yaprı. Ana muhalefet partisinde yaşanan hukuki depremi değerlendirirken krizden çıkışın tek yolunun kurum içi uzlaşma olduğunu vurguladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli süreçle ilgili ilk açıklamasını CNN Türk'e yaptı. CHP içinde hukuki bir deprem etkisi yaratan "kurultay iptali" ve "yönetime kayyum" niteliğindeki tedbir kararlarını değerlendiren Bahçeli, yargı mekanizmasına saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.

Bahçeli, ana muhalefet partisinin kendi kimliğini koruyarak hareket etmesinin en doğru seçenek olduğunu söyledi.

"YARGI KARARLARII TANIMIYORUZ ÇIKIŞLARI GEREKSİZ"

Mahkemenin Özgür Özel, Parti Meclisi ve MYK üyelerini tedbiren görevden el çektirerek, karar kesinleşene kadar eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini göreve iade etmesi siyasetin merkezine oturdu.

MHP lideri Bahçeli, bu hukuki tablonun ardından CHP cephesinden gelebilecek sert tepkilere karşı erken bir uyarıda bulunarak, mahkeme kararlarına karşı cephe alınmasının doğru bir üslup olmadığını belirtti ve tarafları itidalli olmaya davet etti.

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığı mahkeme kararıyla tescil edilmiştir. " ifadelerinde bulundu.

"TEK YOL UZLAŞMAK"

CHP'nin iç yapısında yaşanan bu olağanüstü duruma dair mesajlarını netleştiren Devlet Bahçeli, krizden çıkış formülünü "sorumluluk almak" olarak tanımladı. Siyasi arenada gerilimi tırmandıracak hamlelerden uzak durulması gerektiğini ifade eden MHP Genel Başkanı, CHP'nin köklü yapısını geleceğe taşıyabilmesi için kurum içi uzlaşmanın tek çıkış yolu olduğunu hatırlattı ve tahriklerden kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Devlet Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"21 Mayıs 2026, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ıncı Hukuk Dairesi CHP'nin 4-5 Kasım 2023 38'inci Olağan Kurultayı hakkında mutlak butlan kararı vermiştir. Bu karar Kurultayın hukuken geçersiz olduğu anlamına gelmektedir. Mahkeme ayrıca bu kurultaydan sonra yapılan olağan ve olağan üstü kurultayların ve bu süreçte alınan kararların hükümsüz olduğuna hükmetmiştir. Karar kapsamında Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir. Mahkeme kurultay öncesi yönetimin yani Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki parti organlarının karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmesine hükmetmiştir. Kararın YSK'ya, ilgili seçim kurullarına ve Ankara Valiliğine gönderilmesine karar verilmiştir. Kararın en önemli sonucu CHP'de hukuki ve fili yönetim yetkisi konusunda ciddi bir belirsizlik yaratmasıdır. Karar taraflara tebliğ edildikten sonra 2 hafta içinde Yargıtay'a temyiz başvurusu yapılabilecektir. Nitekim gerekli itirazın yapıldığı açıklanmıştır."

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel