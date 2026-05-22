25 yıllık Hande Çinkitaş cinayetinde düğüm çözüldü: Müebbet hapis cezası onanan baba gözaltına alındı
Türkiye’yi derinden etkileyen Hande Çinkitaş cinayetinde 25 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı. 12 yaşındaki Hande’nin Kadıköy’deki evinde vahşice öldürülmesine ilişkin davada, baba Nezih Çinkitaş hakkında verilen müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından oy birliğiyle onandı. Zaman aşımına aylar kala yeniden hareketlenen dosyada cinayet bıçağında çıkan DNA delili soruşturmanın seyrini değiştirmişti. Hakkında tutuklama kararı çıkarılan Çinkitaş, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
- Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 2001 yılında Kadıköy İçerenköy'de 12 yaşındaki kızı Hande Çinkitaş'ı öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan baba Nezih Çinkitaş'ın cezasını onayladı.
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında tutuklama kararı çıkarılan Nezih Çinkitaş'ı yakalayarak gözaltına aldı.
- Polis ekipleri 2020 yılında zaman aşımına 3 ay kala düzenledikleri operasyonda babanın DNA'sını olay yerinde kullanılan bıçakta bulmuştu.
- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin beraat kararını kaldırarak Nezih Çinkitaş hakkında nitelikli kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası vermişti.
- Yargıtay, üvey anne Şehnaz Özcan hakkında kesin ve inandırıcı delil bulunmadığını belirterek beraat kararını hukuka uygun buldu.
12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın vahşice katledilmesine ilişkin Türkiye'yi derinden sarsan dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararı onamasının ardından, hakkında kesinleşmiş ceza bulunan baba Nezih Çinkitaş için düğmeye basıldı.
EMNİYET HAREKETE GEÇTİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Çinkitaş'ın yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.
KAN DONDURAN CİNAYETE YENİ PERDE
Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, kesinleşen kararın ardından hakkında tutuklama kararı çıkarılan Nezih Çinkitaş, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.
12 yaşındaki Hande Çinkitaş, 4 Ocak 2001'de Kadıköy İçerenköy'deki evinde başına çekiçle vurulup boğazı kesilerek öldürüldü.
Olayın ardından babası Nezih Çinkitaş ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş gözaltına alınıp sorgulandı. Şüpheli görülen çift serbest kaldı. Cinayetle ilgili birçok kişinin ifadesine başvuruldu.
19 YIL SONRA GELEN DNA DETAYI
Olayla ilgili çalışmalarını aralıksız sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, elde ettikleri yeni delil ve bilgilerin ardından zaman aşımına 3 ay kala, Kasım 2020'de düzenledikleri operasyonla baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ı gözaltına aldı. 19 yıl sonra babanın DNA'sı olayda kullanılan bıçakta bulundu. Eldeki delillerin ardından iki şüpheli tutuklandı.
BABA VE ÜVEY ANNE TAHLİYE EDİLDİ
Dava, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Altı ay sonra baba ile üvey anne tahliye edildi. Mahkeme, 30 Mayıs 2022 tarihinde verdiği kararda Nezih Çinkitaş ile Şehnaz Özcan hakkında "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraat kararı verdi.
Dosyanın istinafa taşınmasının ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını kaldırarak Nezih Çinkitaş hakkında "nitelikli kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.
MÜEBBET HAPİS CEZASI ONANDI
Dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin 8 Temmuz 2024 tarihinde verdiği kararı hukuka uygun buldu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 1 Nisan 2026 tarihinde verdiği kararla baba Nezih Çinkitaş hakkında verilen müebbet hapis cezasını oy birliğiyle onadı. Kararda, katılan tarafların ve sanık avukatının yaptığı temyiz başvurularının esastan reddedildiği belirtildi.
Yargıtay'ın gerekçeli kararında, yargılama sürecinin usul ve yasaya uygun yürütüldüğü, tüm delillerin toplandığı ve eksik inceleme bulunmadığı vurgulandı. Kararda, "eylemin sanık Nezih tarafından kasten gerçekleştirildiğinin saptandığı" ifade edildi.
YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU
Yargıtay kararında dikkat çeken bir başka değerlendirme ise "canavarca hisle öldürme" suçlamasıyla ilgili oldu. Kararda, sanığın "sırf öldürmek ya da acı çektirmekten zevk almak amacıyla hareket ettiğine dair her türlü şüpheden uzak kesin kanıt bulunmadığı" belirtildi.
Yargıtay, üvey anne Şehnaz Özcan hakkında ise "her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığını" belirterek beraat kararını hukuka uygun buldu. Kararda, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesine dikkat çekildi.
Yargıtay'ın onama kararının ardından hakkında tutuklama kararı çıkarılan Nezih Çinkitaş, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Baba Çinkitaş, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.