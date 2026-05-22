Dava, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Altı ay sonra baba ile üvey anne tahliye edildi. Mahkeme, 30 Mayıs 2022 tarihinde verdiği kararda Nezih Çinkitaş ile Şehnaz Özcan hakkında "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Yargıtay'ın gerekçeli kararında, yargılama sürecinin usul ve yasaya uygun yürütüldüğü, tüm delillerin toplandığı ve eksik inceleme bulunmadığı vurgulandı. Kararda, "eylemin sanık Nezih tarafından kasten gerçekleştirildiğinin saptandığı" ifade edildi.

Dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin 8 Temmuz 2024 tarihinde verdiği kararı hukuka uygun buldu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 1 Nisan 2026 tarihinde verdiği kararla baba Nezih Çinkitaş hakkında verilen müebbet hapis cezasını oy birliğiyle onadı. Kararda, katılan tarafların ve sanık avukatının yaptığı temyiz başvurularının esastan reddedildiği belirtildi.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Yargıtay kararında dikkat çeken bir başka değerlendirme ise "canavarca hisle öldürme" suçlamasıyla ilgili oldu. Kararda, sanığın "sırf öldürmek ya da acı çektirmekten zevk almak amacıyla hareket ettiğine dair her türlü şüpheden uzak kesin kanıt bulunmadığı" belirtildi.

Yargıtay, üvey anne Şehnaz Özcan hakkında ise "her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığını" belirterek beraat kararını hukuka uygun buldu. Kararda, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesine dikkat çekildi.

Yargıtay'ın onama kararının ardından hakkında tutuklama kararı çıkarılan Nezih Çinkitaş, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Baba Çinkitaş, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.

