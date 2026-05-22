CANLI | Enerjinin kalbi Turkuvaz Medya zirvesinde atıyor: Başkan Erdoğan da katılacak

ENERJİNİN KALBİ İSTANBUL'DA ATACAK

İkinci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (İNRES 2026) bugün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen zirvede ana gündem enerji güvenliği olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılacak. Zirvede, 45 ülkeden enerji ve madencilik sektörü temsilcilerinin yanı sıra 9 ülkeden yedi bakan ve üç bakan yardımcısı bir araya gelecek.

SEKİZ BAKANLI OTURUM



Zirve, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından "Hidrokarbon ve Mineraller İçin Yatırım Stratejileri" paneli yapılacak. Daily Sabah kıdemli işletme editörü Alen Lepan tarafından yönetilecek panelde Suriye Petrol İşlerinden Sorumlu Enerji Bakan Yardımcısı Ghiath Diyab, Sonatrach CEO'su Noureddine Daoudi, Subsea 7 Konvansiyonel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Olivier Blaringham, TÜPRAG CEO'su Mehmet Yılmaz ve Edison Başkan Yardımcısı Fabrizio Mattana konuşacak. Panelde, hidrokarbon ve minerallerdeki finansman fırsatları, yatırım riskleri ile küresel ekonomik gelişmeler masaya yatırılacak.

Daha sonra konuk bakanlar Daily Sabah iş editörü Amina Ali'nin moderatörlüğünde enerji güvenliğini tartışacak. Panelde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanısıra Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Iva Petrova, Gürcistan Ekonomisi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Rajab Abdulsad, Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu, Nijerya Katı Maden Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake ve Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed söz alacak.

BAŞKAN ERDOĞAN MESAJ VERECEK



Zirvenin öğleden sonraki bölümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasını yapacak. Daha sonra da "Geçişleri Toplama: Zorluklar ve Fırsatlar" başlıklı üçüncü oturum, Daily Sabah'ın editör koordinatörü Mehmet Çelik'in moderatörlüğünde gerçekleşecek. Konuşmacılar arasında Bulgaristan Enerji Bakan Yardımcısı Kiril Temelkov, Romanya Enerji Bakanlığı Dışişleri Bakanı Cristian Silviu Buşoi, EPIAŞ CEO'su Taha Arvas, Dünya Bankası Kıdemli Enerji Ekonomisti Claire Nicolas ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Başkan Yardımcısı Mehmet Erdem Yaşar yer alıyor.